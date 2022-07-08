https://ria.ru/20220708/koronavirus-1801095007.html

В Роспотребнадзоре не исключили возможного подъема заболеваемости COVID-19

В Роспотребнадзоре не исключили возможного подъема заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 08.07.2022

В Роспотребнадзоре не исключили возможного подъема заболеваемости COVID-19

Некоторый подъем заболеваемости коронавирусом не исключен в России, заявил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра "Вектор"... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T00:19

2022-07-08T00:19

2022-07-08T00:19

распространение коронавируса

общество

япония

италия

польша

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769839774_0:0:3262:1836_1920x0_80_0_0_cb1886900c95c3ab8902ddf7b547962f.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Некоторый подъем заболеваемости коронавирусом не исключен в России, заявил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.Он уточнил, что доля новых штаммов постоянно увеличивается, варианты ВА.4 и ВА5 в мире вытесняют стелс-омикрон.По словам Семенова, скорее всего, рост заболеваемости будет у тех, у кого нет иммунитета, и кто не вакцинирован.Ранее ряд стран сообщили о росте заболеваемости коронавирусом, в том числе Япония, Италия и Польша. Об усилении седьмой волны коронавируса сообщал и новый министр здравоохранения Франции Франсуа Брон.

https://ria.ru/20220707/koronavirus-1800898235.html

япония

италия

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, япония, италия, польша, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия