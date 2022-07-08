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В Роспотребнадзоре не исключили возможного подъема заболеваемости COVID-19
В Роспотребнадзоре не исключили возможного подъема заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 08.07.2022
В Роспотребнадзоре не исключили возможного подъема заболеваемости COVID-19
Некоторый подъем заболеваемости коронавирусом не исключен в России, заявил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра "Вектор"... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T00:19
2022-07-08T00:19
2022-07-08T00:19
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Некоторый подъем заболеваемости коронавирусом не исключен в России, заявил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.Он уточнил, что доля новых штаммов постоянно увеличивается, варианты ВА.4 и ВА5 в мире вытесняют стелс-омикрон.По словам Семенова, скорее всего, рост заболеваемости будет у тех, у кого нет иммунитета, и кто не вакцинирован.Ранее ряд стран сообщили о росте заболеваемости коронавирусом, в том числе Япония, Италия и Польша. Об усилении седьмой волны коронавируса сообщал и новый министр здравоохранения Франции Франсуа Брон.
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общество, япония, италия, польша, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
В Роспотребнадзоре не исключили возможного подъема заболеваемости COVID-19
Эксперт Семенов: в России не исключен некоторый подъем заболеваемости COVID-19