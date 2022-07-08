https://ria.ru/20220708/konkurs-1801152530.html

В Москве наградили победителей конкурса социальной журналистики

В Москве наградили победителей конкурса социальной журналистики - РИА Новости, 08.07.2022

В Москве наградили победителей конкурса социальной журналистики

Церемония награждения победителей конкурса социальной журналистики "Герои пера" 2022, организатором которого выступает АНО Центр социальных проектов (ЦСП) "Быть РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T11:33

2022-07-08T11:33

2022-07-08T11:33

общество

россия

фонд президентских грантов

журналистика

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Церемония награждения победителей конкурса социальной журналистики "Герои пера" 2022, организатором которого выступает АНО Центр социальных проектов (ЦСП) "Быть человеком", состоялась в Москве.По сообщению ЦСП, в финал проекта вошли 31 СМИ из 24 городов России. Всего в этом году на конкурс поступили 349 заявок от 149 СМИ, блогеров и пабликов в социальных медиа из 86 населенных пунктов России."ЦСП "Быть человеком" проводит конкурс "Герои пера" с 2018 года. За эти несколько лет мы получили более 2,5 тысяч заявок со всей страны. Это доказывает актуальность социальной журналистики. Мы верим, что в том числе с помощью нашей инициативы СМИ будут больше писать о волонтерстве, благотворительности, устойчивом развитии и корпоративной социальной ответственности", - отметила исполнительный директор АНО ЦСП "Быть человеком Дарья Топильская, слова которой приводятся в пресс-релизе.Победители "Героев пера" получили статуэтку – символ пера журналиста, горящего от яркого и меткого слова, созидающего и помогающего обществу. Дизайн награды разработан Национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ, а изготовлена она при помощи аддитивных технологий.В этом году финалисты конкурса стали участниками "Школы героев пера" - просветительского проекта, поддержанного Фондом президентских грантов. Инициатива направлена на повышение квалификации региональных СМИ и развитие освещения работы некоммерческих организаций и волонтерских движений.По итогам "Школы героев пера" будет создана серия обучающих роликов и инфографики для региональных СМИ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220630/1799307850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, россия, фонд президентских грантов, журналистика