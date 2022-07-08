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В Москве наградили победителей конкурса социальной журналистики - РИА Новости, 08.07.2022
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В Москве наградили победителей конкурса социальной журналистики
В Москве наградили победителей конкурса социальной журналистики - РИА Новости, 08.07.2022
В Москве наградили победителей конкурса социальной журналистики
Церемония награждения победителей конкурса социальной журналистики "Герои пера" 2022, организатором которого выступает АНО Центр социальных проектов (ЦСП) "Быть РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T11:33
2022-07-08T11:33
общество
россия
фонд президентских грантов
журналистика
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Церемония награждения победителей конкурса социальной журналистики "Герои пера" 2022, организатором которого выступает АНО Центр социальных проектов (ЦСП) "Быть человеком", состоялась в Москве.По сообщению ЦСП, в финал проекта вошли 31 СМИ из 24 городов России. Всего в этом году на конкурс поступили 349 заявок от 149 СМИ, блогеров и пабликов в социальных медиа из 86 населенных пунктов России."ЦСП "Быть человеком" проводит конкурс "Герои пера" с 2018 года. За эти несколько лет мы получили более 2,5 тысяч заявок со всей страны. Это доказывает актуальность социальной журналистики. Мы верим, что в том числе с помощью нашей инициативы СМИ будут больше писать о волонтерстве, благотворительности, устойчивом развитии и корпоративной социальной ответственности", - отметила исполнительный директор АНО ЦСП "Быть человеком Дарья Топильская, слова которой приводятся в пресс-релизе.Победители "Героев пера" получили статуэтку – символ пера журналиста, горящего от яркого и меткого слова, созидающего и помогающего обществу. Дизайн награды разработан Национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ, а изготовлена она при помощи аддитивных технологий.В этом году финалисты конкурса стали участниками "Школы героев пера" - просветительского проекта, поддержанного Фондом президентских грантов. Инициатива направлена на повышение квалификации региональных СМИ и развитие освещения работы некоммерческих организаций и волонтерских движений.По итогам "Школы героев пера" будет создана серия обучающих роликов и инфографики для региональных СМИ.
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общество, россия, фонд президентских грантов, журналистика
11:33 08.07.2022
 

В Москве наградили победителей конкурса социальной журналистики

© Фото : АНО Центр социальных проектов "Быть человеком" / Сергей СериченкоЭкран монитора с промо-изображением конкурса для СМИ "Герои пера"
Экран монитора с промо-изображением конкурса для СМИ Герои пера - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© Фото : АНО Центр социальных проектов "Быть человеком" / Сергей Сериченко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Церемония награждения победителей конкурса социальной журналистики "Герои пера" 2022, организатором которого выступает АНО Центр социальных проектов (ЦСП) "Быть человеком", состоялась в Москве.
По сообщению ЦСП, в финал проекта вошли 31 СМИ из 24 городов России. Всего в этом году на конкурс поступили 349 заявок от 149 СМИ, блогеров и пабликов в социальных медиа из 86 населенных пунктов России.
Свобода журналистики: ГД приняла закон об ответе на дискриминацию СМИ РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 15:46Прямой эфир
Свобода журналистики: ГД приняла закон об ответе на дискриминацию СМИ РФ
"ЦСП "Быть человеком" проводит конкурс "Герои пера" с 2018 года. За эти несколько лет мы получили более 2,5 тысяч заявок со всей страны. Это доказывает актуальность социальной журналистики. Мы верим, что в том числе с помощью нашей инициативы СМИ будут больше писать о волонтерстве, благотворительности, устойчивом развитии и корпоративной социальной ответственности", - отметила исполнительный директор АНО ЦСП "Быть человеком Дарья Топильская, слова которой приводятся в пресс-релизе.
Победители "Героев пера" получили статуэтку – символ пера журналиста, горящего от яркого и меткого слова, созидающего и помогающего обществу. Дизайн награды разработан Национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ, а изготовлена она при помощи аддитивных технологий.
В этом году финалисты конкурса стали участниками "Школы героев пера" - просветительского проекта, поддержанного Фондом президентских грантов. Инициатива направлена на повышение квалификации региональных СМИ и развитие освещения работы некоммерческих организаций и волонтерских движений.
По итогам "Школы героев пера" будет создана серия обучающих роликов и инфографики для региональных СМИ.
 
ОбществоРоссияФонд президентских грантовжурналистика
 
 
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