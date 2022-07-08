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Косачев расскажет сенаторам о работе комиссии по биолабораториям США - РИА Новости, 08.07.2022
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Косачев расскажет сенаторам о работе комиссии по биолабораториям США
Косачев расскажет сенаторам о работе комиссии по биолабораториям США - РИА Новости, 08.07.2022
Косачев расскажет сенаторам о работе комиссии по биолабораториям США
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев представит на заседании палаты в пятницу информацию о работе парламентской комиссии о деятельности биолабораторий США на... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T08:39
2022-07-08T09:46
политика
совет федерации рф
константин косачев
ирина яровая
госдума рф
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев представит на заседании палаты в пятницу информацию о работе парламентской комиссии о деятельности биолабораторий США на Украине, говорится в повестке.Косачев является сопредседателем комиссии со стороны Совета Федерации.Ранее вице-спикер Госдумы и сопредседатель парламентской комиссии Ирина Яровая сообщила, что комиссия осенью будет готова представить досье о работе лабораторий и итоговый доклад о своей деятельности, отметив, что лаборатории являются уже объектами инфраструктуры НАТО.
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политика, совет федерации рф, константин косачев, ирина яровая, госдума рф, нато
08:39 08.07.2022 (обновлено: 09:46 08.07.2022)
 
Косачев расскажет сенаторам о работе комиссии по биолабораториям США

Косачев представит сенаторам доклад о работе комиссии о деятельности биолабораторий США

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев представит на заседании палаты в пятницу информацию о работе парламентской комиссии о деятельности биолабораторий США на Украине, говорится в повестке.
Косачев является сопредседателем комиссии со стороны Совета Федерации.
Ранее вице-спикер Госдумы и сопредседатель парламентской комиссии Ирина Яровая сообщила, что комиссия осенью будет готова представить досье о работе лабораторий и итоговый доклад о своей деятельности, отметив, что лаборатории являются уже объектами инфраструктуры НАТО.
Сотрудницы лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 18:44
США при работе своих лабораторий хотели быть невидимкой, заявила Яровая
 
ПолитикаСовет Федерации РФКонстантин КосачевИрина ЯроваяГосдума РФНАТО
 
 
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