https://ria.ru/20220708/komissiya-1801114824.html
Косачев расскажет сенаторам о работе комиссии по биолабораториям США
Косачев расскажет сенаторам о работе комиссии по биолабораториям США - РИА Новости, 08.07.2022
Косачев расскажет сенаторам о работе комиссии по биолабораториям США
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев представит на заседании палаты в пятницу информацию о работе парламентской комиссии о деятельности биолабораторий США на... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T08:39
2022-07-08T08:39
2022-07-08T09:46
политика
совет федерации рф
константин косачев
ирина яровая
госдума рф
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601599376_0:48:2617:1520_1920x0_80_0_0_8a71550d4c27ff93650ec072523d80f9.jpg
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев представит на заседании палаты в пятницу информацию о работе парламентской комиссии о деятельности биолабораторий США на Украине, говорится в повестке.Косачев является сопредседателем комиссии со стороны Совета Федерации.Ранее вице-спикер Госдумы и сопредседатель парламентской комиссии Ирина Яровая сообщила, что комиссия осенью будет готова представить досье о работе лабораторий и итоговый доклад о своей деятельности, отметив, что лаборатории являются уже объектами инфраструктуры НАТО.
https://ria.ru/20220707/biolaboratorii-1801043242.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601599376_0:0:2617:1964_1920x0_80_0_0_32ba7fe1c4ad4a61f45a52c5d0781ecd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, совет федерации рф, константин косачев, ирина яровая, госдума рф, нато
08:39 08.07.2022 (обновлено: 09:46 08.07.2022)
Косачев расскажет сенаторам о работе комиссии по биолабораториям США
Косачев представит сенаторам доклад о работе комиссии о деятельности биолабораторий США