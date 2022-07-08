https://ria.ru/20220708/komissiya-1801114824.html

Косачев расскажет сенаторам о работе комиссии по биолабораториям США

Косачев расскажет сенаторам о работе комиссии по биолабораториям США - РИА Новости, 08.07.2022

Косачев расскажет сенаторам о работе комиссии по биолабораториям США

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев представит на заседании палаты в пятницу информацию о работе парламентской комиссии о деятельности биолабораторий США на... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T08:39

2022-07-08T08:39

2022-07-08T09:46

политика

совет федерации рф

константин косачев

ирина яровая

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев представит на заседании палаты в пятницу информацию о работе парламентской комиссии о деятельности биолабораторий США на Украине, говорится в повестке.Косачев является сопредседателем комиссии со стороны Совета Федерации.Ранее вице-спикер Госдумы и сопредседатель парламентской комиссии Ирина Яровая сообщила, что комиссия осенью будет готова представить досье о работе лабораторий и итоговый доклад о своей деятельности, отметив, что лаборатории являются уже объектами инфраструктуры НАТО.

https://ria.ru/20220707/biolaboratorii-1801043242.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, совет федерации рф, константин косачев, ирина яровая, госдума рф, нато