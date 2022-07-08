Армия Китая готова воевать против тех, кто хочет отделить Тайвань
Минобороны КНР: НОАК готова воевать против сепаратистов, которые хотят отделить Тайвань
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР. Архивное фото
ПЕКИН, 8 июл - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) всегда готова к войне, в любой момент готова пресечь попытки сепаратистов и внешних сил добиться так называемой независимости Тайваня, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
В четверг американский сенатор-республиканец Рик Скотт прибыл с визитом на Тайвань. В рамках визита он планирует встретиться с властями острова.
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По его словам, патрулирование различных видов и родов войск и практические военные учения в морском и воздушном пространстве, которые в пятницу НОАК провела у острова Тайвань, направлены против "провокационного и преступного тайваньско-американского сговора".
"НОАК всегда готова к войне, может в любой момент начать военные действия, примет все меры, чтобы жестко пресечь попытки внешних сил вмешаться во внутренние дела Китая, а также действия сепаратистов, направленные на отделение Тайваня. Мы будем твердо защищать свой суверенитет и территориальную целостность", - заявил У Цянь.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.