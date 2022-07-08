https://ria.ru/20220708/knr-1801229979.html

Армия Китая готова воевать против тех, кто хочет отделить Тайвань

Армия Китая готова воевать против тех, кто хочет отделить Тайвань - РИА Новости, 08.07.2022

Армия Китая готова воевать против тех, кто хочет отделить Тайвань

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) всегда готова к войне, в любой момент готова пресечь попытки сепаратистов и внешних сил добиться так называемой... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T15:02

2022-07-08T15:02

2022-07-08T15:02

в мире

у цянь

китай

тайвань

сша

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 8 июл - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) всегда готова к войне, в любой момент готова пресечь попытки сепаратистов и внешних сил добиться так называемой независимости Тайваня, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.В четверг американский сенатор-республиканец Рик Скотт прибыл с визитом на Тайвань. В рамках визита он планирует встретиться с властями острова."Это грубое нарушение принципа одного Китая и условий трех китайско-американских коммюнике. Это наносит серьезный ущерб политическим и военным отношениям между Китаем и США, а также обостряет обстановку в Тайваньском проливе", - заявил У Цянь, комментируя визит сенатора.По его словам, патрулирование различных видов и родов войск и практические военные учения в морском и воздушном пространстве, которые в пятницу НОАК провела у острова Тайвань, направлены против "провокационного и преступного тайваньско-американского сговора"."НОАК всегда готова к войне, может в любой момент начать военные действия, примет все меры, чтобы жестко пресечь попытки внешних сил вмешаться во внутренние дела Китая, а также действия сепаратистов, направленные на отделение Тайваня. Мы будем твердо защищать свой суверенитет и территориальную целостность", - заявил У Цянь.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20210701/noak-1739340448.html

https://ria.ru/20220708/ucheniya-1801105058.html

китай

тайвань

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в мире, у цянь, китай, тайвань, сша, народно-освободительная армия китая