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Дипломаты Южной Кореи, США и Японии обсудили КНДР и глобальные вызовы

Дипломаты Южной Кореи, США и Японии обсудили КНДР и глобальные вызовы - РИА Новости, 08.07.2022

Дипломаты Южной Кореи, США и Японии обсудили КНДР и глобальные вызовы

Главы МИД Южной Кореи, США и Японии обсудили проблему КНДР и глобальные вызовы, говорится в заявлении МИД Южной Кореи. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T18:32

2022-07-08T18:32

2022-07-08T19:10

в мире

энтони блинкен

есимаса хаяси

япония

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СЕУЛ, 8 июл – РИА Новости. Главы МИД Южной Кореи, США и Японии обсудили проблему КНДР и глобальные вызовы, говорится в заявлении МИД Южной Кореи.Глава южнокорейского МИД Пак Чин на полях саммита министров иностранных дел G20 встретился госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Японии Есимасой Хаяси. Это первая подобная встреча для глав дипломатий трех стран в офлайн-формате.Стороны обменялись мнениями о путях укрепления сотрудничества для решения северокорейского вопроса и других региональных и глобальных проблем. Дипломаты договорились продолжать тесное общение и сотрудничество на всех уровнях по проблеме Северной Кореи."Министры иностранных дел трех стран согласились с тем, что ядерная и ракетная угрозы Северной Кореи являются неотложной задачей, которую нужно решать в приоритетном порядке, и что международное сообщество должно дать единый и решительный ответ на провокации Северной Кореи. С другой стороны, они договорились сотрудничать для возвращения Северной Кореи к диалогу на основе гибкого, открытого дипломатического подхода", - говорится в заявлении.Стороны также договорились продолжать сотрудничество ради "мира, безопасности и процветания", разделяя общие ценности демократии и прав человека, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220708/g20-1801132710.html

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в мире, энтони блинкен, есимаса хаяси, япония, сша, большая двадцатка