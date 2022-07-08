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Дипломаты Южной Кореи, США и Японии обсудили КНДР и глобальные вызовы
Дипломаты Южной Кореи, США и Японии обсудили КНДР и глобальные вызовы - РИА Новости, 08.07.2022
Дипломаты Южной Кореи, США и Японии обсудили КНДР и глобальные вызовы
Главы МИД Южной Кореи, США и Японии обсудили проблему КНДР и глобальные вызовы, говорится в заявлении МИД Южной Кореи. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T18:32
2022-07-08T18:32
2022-07-08T19:10
в мире
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есимаса хаяси
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большая двадцатка
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СЕУЛ, 8 июл – РИА Новости. Главы МИД Южной Кореи, США и Японии обсудили проблему КНДР и глобальные вызовы, говорится в заявлении МИД Южной Кореи.Глава южнокорейского МИД Пак Чин на полях саммита министров иностранных дел G20 встретился госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Японии Есимасой Хаяси. Это первая подобная встреча для глав дипломатий трех стран в офлайн-формате.Стороны обменялись мнениями о путях укрепления сотрудничества для решения северокорейского вопроса и других региональных и глобальных проблем. Дипломаты договорились продолжать тесное общение и сотрудничество на всех уровнях по проблеме Северной Кореи."Министры иностранных дел трех стран согласились с тем, что ядерная и ракетная угрозы Северной Кореи являются неотложной задачей, которую нужно решать в приоритетном порядке, и что международное сообщество должно дать единый и решительный ответ на провокации Северной Кореи. С другой стороны, они договорились сотрудничать для возвращения Северной Кореи к диалогу на основе гибкого, открытого дипломатического подхода", - говорится в заявлении.Стороны также договорились продолжать сотрудничество ради "мира, безопасности и процветания", разделяя общие ценности демократии и прав человека, добавляется в сообщении.
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в мире, энтони блинкен, есимаса хаяси, япония, сша, большая двадцатка
18:32 08.07.2022 (обновлено: 19:10 08.07.2022)
Дипломаты Южной Кореи, США и Японии обсудили КНДР и глобальные вызовы
Главы МИД Южной Кореи и Японии обсудили с Блинкеном КНДР и глобальные вызовы
СЕУЛ, 8 июл – РИА Новости. Главы МИД Южной Кореи, США и Японии обсудили проблему КНДР и глобальные вызовы, говорится в заявлении МИД Южной Кореи.
Глава южнокорейского МИД Пак Чин на полях саммита министров иностранных дел G20
встретился госсекретарем США Энтони Блинкеном
и министром иностранных дел Японии Есимасой Хаяси
. Это первая подобная встреча для глав дипломатий трех стран в офлайн-формате.
Стороны обменялись мнениями о путях укрепления сотрудничества для решения северокорейского вопроса и других региональных и глобальных проблем. Дипломаты договорились продолжать тесное общение и сотрудничество на всех уровнях по проблеме Северной Кореи.
"Министры иностранных дел трех стран согласились с тем, что ядерная и ракетная угрозы Северной Кореи являются неотложной задачей, которую нужно решать в приоритетном порядке, и что международное сообщество должно дать единый и решительный ответ на провокации Северной Кореи. С другой стороны, они договорились сотрудничать для возвращения Северной Кореи к диалогу на основе гибкого, открытого дипломатического подхода", - говорится в заявлении.
Стороны также договорились продолжать сотрудничество ради "мира, безопасности и процветания", разделяя общие ценности демократии и прав человека, добавляется в сообщении.