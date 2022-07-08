https://ria.ru/20220708/kipr-1801358482.html

На Кипре широко отметили российский праздник День семьи, любви и верности

На Кипре широко отметили российский праздник День семьи, любви и верности - РИА Новости, 08.07.2022

На Кипре широко отметили российский праздник День семьи, любви и верности

На Кипре в пятницу широко отметили российский государственный праздник День семьи, любви и верности, сообщили РИА Новости в Русском доме в Никосии. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T23:40

2022-07-08T23:40

2022-07-08T23:40

анна кузнецова

кипр

россия

лимасол (район)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

госдума рф

день семьи, любви и верности в россии

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АФИНЫ, 8 июл – РИА Новости. На Кипре в пятницу широко отметили российский государственный праздник День семьи, любви и верности, сообщили РИА Новости в Русском доме в Никосии."На набережной города Лимасола организациями российских соотечественников Кипра при поддержке Россотрудничества и мэрии города прошло настоящее семейное торжество для детей и взрослых. Были развернуты зоны игр, праздничная ярмарка, мастер-классы, всех участников ждали призы и подарки. Детей встречали аниматоры, а торжественная часть и творческий концерт, в котором приняли участие общественные деятели, профессиональные и самодеятельные коллективы, собрали сотни зрителей", - сообщили в Русском доме.Мероприятие открыло обращение вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой. Она поддержала общественную инициативу объединения вокруг традиционных ценностей семьи. "Ведь именно забота друг о друге делает нас сильными, сплоченными, готовыми объединяться, если речь идет о защите наших государственных интересов, наших семей и наших детей", - сказала она."Этот праздник приобрел особое значение в настоящее время, когда во многих странах попираются вековые ценности, когда греховное поведение становится не только нормой, но и навязывается нашим детям. Наш долг- защитить их от этого опасного давления", - сказала ведущая мероприятия, проживающая на Кипре российская соотечественница Мила Шарапова.Тема праздника приобрела особое звучание на Кипре, активисты выступили в поддержку сохранения семейных ценностей и отмечали ведущую роль России как гаранта незыблемости института семьи."Содом и Гоморра" - это состояние, к которому стремится современное западное общество, отрицающее, все сохраняемые веками традиции, нравственные и человеческие ценности… Россия сегодня единственная православная страна, которой удалось сохранить суверенитет, в Конституции которой закреплены те ценности, за которые мы с вами сегодня выступаем. С Россией наше спасение, наша надежда и наша мечта", - сказал в своем выступлении профессор Университета Никосии Дмитрий Апраксин."Концерт творческих коллективов создал настоящую праздничную атмосферу. Перед собравшимися выступили блистательный хор Midnight girls choir под руководством известной российской оперной певицы Анастасии Максимовой, поэтесса Татьяна Роденкова, автор музыкальных произведений Вера Богян, лауреаты конкурса "Средиземноморская Романсиада" Наталья Теодору и Алла Пашкова, которая выступила в дуете со своей дочерью, юная певица София Пальма, известная исполнительница и педагог Алена Лебедева и юные звезды Стефания Белочлавек, Оливия Абаян и Михаэлла Димитриу", - сообщили в Русском доме.Активисты Кипра разработали новый символ праздника "Мама, папа, я - счастливая семья!" - ромашку, лепестки которой раскрашены в цвета флага России. Флаги с этим символом наполнили набережную Лимасола, а все участники праздника смогли забрать домой небольшой памятный флажок с новым символом.

https://ria.ru/20220708/prazdnik-1800638492.html

https://ria.ru/20220708/vykhodnoy-1801103177.html

кипр

россия

лимасол (район)

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анна кузнецова, кипр, россия, лимасол (район), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), госдума рф, день семьи, любви и верности в россии