https://ria.ru/20220708/kino-1801307013.html

Названы самые востребованные у пиратов фильмы в первом полугодии 2022

Названы самые востребованные у пиратов фильмы в первом полугодии 2022 - РИА Новости, 08.07.2022

Названы самые востребованные у пиратов фильмы в первом полугодии 2022

По просьбе "Бюллетеня кинопрокатчика" (БК) компания Group-IB представила рейтинг фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T18:30

2022-07-08T18:30

2022-07-08T20:23

культура

новости культуры

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дженнифер лоуренс

леонардо ди каприо

том хэнкс

россия

group-ib

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. По просьбе "Бюллетеня кинопрокатчика" (БК) компания Group-IB представила рейтинг фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете за первое полугодие 2022. Список опубликован на сайте издания. На первом месте сатира "Не смотрите наверх" Адама Маккея. Лента вышла на Netflix 24 декабря. В главных ролях Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. В фильме рассказывается о приближении к Земле громадной кометы. Истерики, попытки разбогатеть и переоценка ценностей — многочисленные герои по-разному отреагировали на угрозу столкновения. На второй строчке "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в роли защитника Готэма и Зои Кравиц в образе Женщины-кошки. "Высокая популярность релиза среди пиратов также обусловлена отсутствием полноценного проката в России", — отмечает БК. Замыкает тройку лидеров научно-фантастическая драма Мигеля Сапочника "Финч" с Томом Хэнксом. События в картине разворачиваются после глобальной катастрофы. На Земле мало кто уцелел. И тяжело больной персонаж Хэнска создал робота, который бы ухаживал за его псом после смерти самого хозяина. На четвертом месте — "Красное уведомление", на пятом — "Матрица: Воскрешение", на шестом — "Фантастические твари: Тайны Дамблдора", на седьмом — "Никто", на восьмом — "Не время умирать". На девятой строчке оказался "Человек-паук: Нет пути домой". Десятым стал "Проект "Адам".

https://ria.ru/20220616/batman-1795880261.html

россия

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, дженнифер лоуренс, леонардо ди каприо, том хэнкс, россия, group-ib, netflix, роберт паттинсон, зои кравиц, культура