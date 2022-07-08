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Названы самые востребованные у пиратов фильмы в первом полугодии 2022 - РИА Новости, 08.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220708/kino-1801307013.html
Названы самые востребованные у пиратов фильмы в первом полугодии 2022
Названы самые востребованные у пиратов фильмы в первом полугодии 2022 - РИА Новости, 08.07.2022
Названы самые востребованные у пиратов фильмы в первом полугодии 2022
По просьбе "Бюллетеня кинопрокатчика" (БК) компания Group-IB представила рейтинг фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T18:30
2022-07-08T20:23
культура
новости культуры
кино и сериалы
дженнифер лоуренс
леонардо ди каприо
том хэнкс
россия
group-ib
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. По просьбе "Бюллетеня кинопрокатчика" (БК) компания Group-IB представила рейтинг фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете за первое полугодие 2022. Список опубликован на сайте издания. На первом месте сатира "Не смотрите наверх" Адама Маккея. Лента вышла на Netflix 24 декабря. В главных ролях Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. В фильме рассказывается о приближении к Земле громадной кометы. Истерики, попытки разбогатеть и переоценка ценностей — многочисленные герои по-разному отреагировали на угрозу столкновения. На второй строчке "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в роли защитника Готэма и Зои Кравиц в образе Женщины-кошки. "Высокая популярность релиза среди пиратов также обусловлена отсутствием полноценного проката в России", — отмечает БК. Замыкает тройку лидеров научно-фантастическая драма Мигеля Сапочника "Финч" с Томом Хэнксом. События в картине разворачиваются после глобальной катастрофы. На Земле мало кто уцелел. И тяжело больной персонаж Хэнска создал робота, который бы ухаживал за его псом после смерти самого хозяина. На четвертом месте — "Красное уведомление", на пятом — "Матрица: Воскрешение", на шестом — "Фантастические твари: Тайны Дамблдора", на седьмом — "Никто", на восьмом — "Не время умирать". На девятой строчке оказался "Человек-паук: Нет пути домой". Десятым стал "Проект "Адам".
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новости культуры, кино и сериалы, дженнифер лоуренс, леонардо ди каприо, том хэнкс, россия, group-ib, netflix, роберт паттинсон, зои кравиц, культура
18:30 08.07.2022 (обновлено: 20:23 08.07.2022)
 
Названы самые востребованные у пиратов фильмы в первом полугодии 2022

Фильм с Ди Каприо стал самым востребованным у пиратов в первом полугодии 2022

© @Netflix Russia/YouTubeКадр трейлера фильма "Не смотрите наверх"
Кадр трейлера фильма Не смотрите наверх
© @Netflix Russia/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. По просьбе "Бюллетеня кинопрокатчика" (БК) компания Group-IB представила рейтинг фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете за первое полугодие 2022. Список опубликован на сайте издания.

"В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством "пираток", спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос", — подчеркивается в статье.

На первом месте сатира "Не смотрите наверх" Адама Маккея. Лента вышла на Netflix 24 декабря. В главных ролях Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. В фильме рассказывается о приближении к Земле громадной кометы. Истерики, попытки разбогатеть и переоценка ценностей — многочисленные герои по-разному отреагировали на угрозу столкновения.
На второй строчке "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в роли защитника Готэма и Зои Кравиц в образе Женщины-кошки. "Высокая популярность релиза среди пиратов также обусловлена отсутствием полноценного проката в России", — отмечает БК.
© Warner Bros., 2022Кадр из фильма "Бэтмен"
Кадр из фильма Бэтмен
1 из 2
Кадр из фильма "Бэтмен"
© Warner Bros., 2022
© Amblin Partners (2021)Кадр из фильма "Финч"
Кадр из фильма Финч
2 из 2
Кадр из фильма "Финч"
© Amblin Partners (2021)
1 из 2
Кадр из фильма "Бэтмен"
© Warner Bros., 2022
2 из 2
Кадр из фильма "Финч"
© Amblin Partners (2021)
Замыкает тройку лидеров научно-фантастическая драма Мигеля Сапочника "Финч" с Томом Хэнксом. События в картине разворачиваются после глобальной катастрофы. На Земле мало кто уцелел. И тяжело больной персонаж Хэнска создал робота, который бы ухаживал за его псом после смерти самого хозяина.
На четвертом месте — "Красное уведомление", на пятом — "Матрица: Воскрешение", на шестом — "Фантастические твари: Тайны Дамблдора", на седьмом — "Никто", на восьмом — "Не время умирать". На девятой строчке оказался "Человек-паук: Нет пути домой". Десятым стал "Проект "Адам".
Кадр из фильма Бэтмен
16 июня, 18:47Культура
Владельцы кинотеатров прокомментировали выход "Бэтмена" в России
 
КультураНовости культурыКино и сериалыДженнифер ЛоуренсЛеонардо Ди КаприоТом ХэнксРоссияGroup-IBNetflixРоберт ПаттинсонЗои КравицКультура
 
 
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