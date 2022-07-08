Названы самые востребованные у пиратов фильмы в первом полугодии 2022

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. По просьбе "Бюллетеня кинопрокатчика" (БК) компания Group-IB представила рейтинг фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете за первое полугодие 2022. Список опубликован на сайте издания. На первом месте сатира "Не смотрите наверх" Адама Маккея. Лента вышла на Netflix 24 декабря. В главных ролях Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. В фильме рассказывается о приближении к Земле громадной кометы. Истерики, попытки разбогатеть и переоценка ценностей — многочисленные герои по-разному отреагировали на угрозу столкновения. На второй строчке "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в роли защитника Готэма и Зои Кравиц в образе Женщины-кошки. "Высокая популярность релиза среди пиратов также обусловлена отсутствием полноценного проката в России", — отмечает БК. Замыкает тройку лидеров научно-фантастическая драма Мигеля Сапочника "Финч" с Томом Хэнксом. События в картине разворачиваются после глобальной катастрофы. На Земле мало кто уцелел. И тяжело больной персонаж Хэнска создал робота, который бы ухаживал за его псом после смерти самого хозяина. На четвертом месте — "Красное уведомление", на пятом — "Матрица: Воскрешение", на шестом — "Фантастические твари: Тайны Дамблдора", на седьмом — "Никто", на восьмом — "Не время умирать". На девятой строчке оказался "Человек-паук: Нет пути домой". Десятым стал "Проект "Адам".
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. По просьбе "Бюллетеня кинопрокатчика" (БК) компания Group-IB представила рейтинг фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете за первое полугодие 2022. Список опубликован на сайте издания.
"В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством "пираток", спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос", — подчеркивается в статье.
На первом месте сатира "Не смотрите наверх" Адама Маккея. Лента вышла на Netflix 24 декабря. В главных ролях Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. В фильме рассказывается о приближении к Земле громадной кометы. Истерики, попытки разбогатеть и переоценка ценностей — многочисленные герои по-разному отреагировали на угрозу столкновения.
На второй строчке "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в роли защитника Готэма и Зои Кравиц в образе Женщины-кошки. "Высокая популярность релиза среди пиратов также обусловлена отсутствием полноценного проката в России", — отмечает БК.
Замыкает тройку лидеров научно-фантастическая драма Мигеля Сапочника "Финч" с Томом Хэнксом. События в картине разворачиваются после глобальной катастрофы. На Земле мало кто уцелел. И тяжело больной персонаж Хэнска создал робота, который бы ухаживал за его псом после смерти самого хозяина.
На четвертом месте — "Красное уведомление", на пятом — "Матрица: Воскрешение", на шестом — "Фантастические твари: Тайны Дамблдора", на седьмом — "Никто", на восьмом — "Не время умирать". На девятой строчке оказался "Человек-паук: Нет пути домой". Десятым стал "Проект "Адам".
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