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Путин поздравил Карена Шахназарова с 70-летием - РИА Новости, 08.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220708/kino-1801255053.html
Путин поздравил Карена Шахназарова с 70-летием
Путин поздравил Карена Шахназарова с 70-летием - РИА Новости, 08.07.2022
Путин поздравил Карена Шахназарова с 70-летием
Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем кинорежиссера, генерального директора киноконцерна "Мосфильм" Карена Шахназарова и отметил, что... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:49
2022-07-08T17:18
россия
общество
карен шахназаров
владимир путин
культура
новости культуры
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем кинорежиссера, генерального директора киноконцерна "Мосфильм" Карена Шахназарова и отметил, что его фильмы считаются классикой отечественного кинематографа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Талантливый режиссер и организатор, творческий, увлеченный любимым делом человек, Вы добились впечатляющих профессиональных успехов, создали фильмы, которые по праву считаются классикой отечественного кинематографа. И, конечно, отмечу Вашу многолетнюю плодотворную работу на посту руководителя прославленного "Мосфильма" – крупнейшей кинокомпании страны", - говорится в сообщении.Президент пожелал режиссеру здоровья, вдохновения и всего самого доброго.
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россия, общество, карен шахназаров, владимир путин, новости культуры
15:49 08.07.2022 (обновлено: 17:18 08.07.2022)
 
Путин поздравил Карена Шахназарова с 70-летием

Путин в поздравлении Карену Шахназарову назвал его фильмы классикой отечественного кино

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКинорежиссер Карен Шахназаров
Кинорежиссер Карен Шахназаров - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Кинорежиссер Карен Шахназаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем кинорежиссера, генерального директора киноконцерна "Мосфильм" Карена Шахназарова и отметил, что его фильмы считаются классикой отечественного кинематографа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Талантливый режиссер и организатор, творческий, увлеченный любимым делом человек, Вы добились впечатляющих профессиональных успехов, создали фильмы, которые по праву считаются классикой отечественного кинематографа. И, конечно, отмечу Вашу многолетнюю плодотворную работу на посту руководителя прославленного "Мосфильма" – крупнейшей кинокомпании страны", - говорится в сообщении.
Президент пожелал режиссеру здоровья, вдохновения и всего самого доброго.
Режиссер Карен Шахназаров на заседании Оргкомитета по подготовке и проведению Санкт-Петербургского международного культурного форума - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
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