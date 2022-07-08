https://ria.ru/20220708/kino-1801255053.html
Путин поздравил Карена Шахназарова с 70-летием
Путин поздравил Карена Шахназарова с 70-летием - РИА Новости, 08.07.2022
Путин поздравил Карена Шахназарова с 70-летием
Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем кинорежиссера, генерального директора киноконцерна "Мосфильм" Карена Шахназарова и отметил, что... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:49
2022-07-08T15:49
2022-07-08T17:18
россия
общество
карен шахназаров
владимир путин
культура
новости культуры
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем кинорежиссера, генерального директора киноконцерна "Мосфильм" Карена Шахназарова и отметил, что его фильмы считаются классикой отечественного кинематографа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Талантливый режиссер и организатор, творческий, увлеченный любимым делом человек, Вы добились впечатляющих профессиональных успехов, создали фильмы, которые по праву считаются классикой отечественного кинематографа. И, конечно, отмечу Вашу многолетнюю плодотворную работу на посту руководителя прославленного "Мосфильма" – крупнейшей кинокомпании страны", - говорится в сообщении.Президент пожелал режиссеру здоровья, вдохновения и всего самого доброго.
https://ria.ru/20220708/shakhnazarov-1800655785.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, общество, карен шахназаров, владимир путин, новости культуры
15:49 08.07.2022 (обновлено: 17:18 08.07.2022)
Путин поздравил Карена Шахназарова с 70-летием
Путин в поздравлении Карену Шахназарову назвал его фильмы классикой отечественного кино