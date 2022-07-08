https://ria.ru/20220708/khilkevich-1801233438.html

Хилькевич озвучила героиню, которой помогает Сергий Радонежский

Хилькевич озвучила героиню, которой помогает Сергий Радонежский - РИА Новости, 08.07.2022

Хилькевич озвучила героиню, которой помогает Сергий Радонежский

Актриса Анна Хилькевич озвучила персонажа в мультфильме "Забытое чудо", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:11

2022-07-08T16:11

2022-07-08T16:41

культура

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сергий радонежский

свято-троицкая сергиева лавра

кино и сериалы

анна хилькевич

что посмотреть

культура

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Актриса Анна Хилькевич озвучила персонажа в мультфильме "Забытое чудо", сообщает пресс-служба. События в проекте разворачиваются в прошлом, куда попадают одноклассники Дима, Настя и Гоша во время экскурсии по Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Чтобы вернуться домой, им придется преодолеть испытания, постичь ценность дружбы, пересмотреть отношение к жадности, гордыне и трусости. Помогает им преподобный Сергий Радонежский.Героиня Хилькевич – школьница-блогерша Настя, кокетка и модница, которая не может оторваться от телефона. Когда она попадает в прошлое, ей приходится научиться обходиться без любимого гаджета и искать общий язык с другими."Когда любой человек вне зависимости от возраста сталкивается со сложностями, он растет и меняется. В этом мультфильме приключения героев – на максимальном уровне трудностей. Именно поэтому из поверхностной эгоцентричной девочки моя героиня превращается в глубокую, мудрую девчушку, умеющую дружить, помогать и смотреть вглубь", — утверждает Хилькевич.Анимационный фильм "Забытое чудо" выйдет в российский прокат 16 июля.

https://ria.ru/20220708/multfilm-1801210511.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сергий радонежский, свято-троицкая сергиева лавра, кино и сериалы, анна хилькевич, что посмотреть , культура