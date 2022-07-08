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Хилькевич озвучила героиню, которой помогает Сергий Радонежский - РИА Новости, 08.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220708/khilkevich-1801233438.html
Хилькевич озвучила героиню, которой помогает Сергий Радонежский
Хилькевич озвучила героиню, которой помогает Сергий Радонежский - РИА Новости, 08.07.2022
Хилькевич озвучила героиню, которой помогает Сергий Радонежский
Актриса Анна Хилькевич озвучила персонажа в мультфильме "Забытое чудо", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:11
2022-07-08T16:41
культура
новости культуры
сергий радонежский
свято-троицкая сергиева лавра
кино и сериалы
анна хилькевич
что посмотреть
культура
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Актриса Анна Хилькевич озвучила персонажа в мультфильме "Забытое чудо", сообщает пресс-служба. События в проекте разворачиваются в прошлом, куда попадают одноклассники Дима, Настя и Гоша во время экскурсии по Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Чтобы вернуться домой, им придется преодолеть испытания, постичь ценность дружбы, пересмотреть отношение к жадности, гордыне и трусости. Помогает им преподобный Сергий Радонежский.Героиня Хилькевич – школьница-блогерша Настя, кокетка и модница, которая не может оторваться от телефона. Когда она попадает в прошлое, ей приходится научиться обходиться без любимого гаджета и искать общий язык с другими."Когда любой человек вне зависимости от возраста сталкивается со сложностями, он растет и меняется. В этом мультфильме приключения героев – на максимальном уровне трудностей. Именно поэтому из поверхностной эгоцентричной девочки моя героиня превращается в глубокую, мудрую девчушку, умеющую дружить, помогать и смотреть вглубь", — утверждает Хилькевич.Анимационный фильм "Забытое чудо" выйдет в российский прокат 16 июля.
https://ria.ru/20220708/multfilm-1801210511.html
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новости культуры, сергий радонежский, свято-троицкая сергиева лавра, кино и сериалы, анна хилькевич, что посмотреть , культура
16:11 08.07.2022 (обновлено: 16:41 08.07.2022)
 
Хилькевич озвучила героиню, которой помогает Сергий Радонежский

Хилькевич рассказала о своей героине в "Забытом чуде", которой помогает Сергий Радонежский

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анна Хилькевич
Актриса Анна Хилькевич - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Актриса Анна Хилькевич озвучила персонажа в мультфильме "Забытое чудо", сообщает пресс-служба.
События в проекте разворачиваются в прошлом, куда попадают одноклассники Дима, Настя и Гоша во время экскурсии по Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Чтобы вернуться домой, им придется преодолеть испытания, постичь ценность дружбы, пересмотреть отношение к жадности, гордыне и трусости. Помогает им преподобный Сергий Радонежский.
© Пресс-служба Централ ПартрнершипКадр из мультфильма "Забытое чудо"
Кадр из мультфильма Забытое чудо
1 из 2
Кадр из мультфильма "Забытое чудо"
© Пресс-служба Централ Партрнершип
© Пресс-служба Централ ПартрнершипКадр из мультфильма "Забытое чудо"
Кадр из мультфильма Забытое чудо
2 из 2
Кадр из мультфильма "Забытое чудо"
© Пресс-служба Централ Партрнершип
1 из 2
Кадр из мультфильма "Забытое чудо"
© Пресс-служба Централ Партрнершип
2 из 2
Кадр из мультфильма "Забытое чудо"
© Пресс-служба Централ Партрнершип
Героиня Хилькевич – школьница-блогерша Настя, кокетка и модница, которая не может оторваться от телефона. Когда она попадает в прошлое, ей приходится научиться обходиться без любимого гаджета и искать общий язык с другими.
"Когда любой человек вне зависимости от возраста сталкивается со сложностями, он растет и меняется. В этом мультфильме приключения героев – на максимальном уровне трудностей. Именно поэтому из поверхностной эгоцентричной девочки моя героиня превращается в глубокую, мудрую девчушку, умеющую дружить, помогать и смотреть вглубь", — утверждает Хилькевич.
Анимационный фильм "Забытое чудо" выйдет в российский прокат 16 июля.
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КультураНовости культурыСергий РадонежскийСвято-Троицкая Сергиева лавраКино и сериалыАнна Хилькевиччто посмотретьКультура
 
 
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