Хилькевич озвучила героиню, которой помогает Сергий Радонежский

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Актриса Анна Хилькевич озвучила персонажа в мультфильме "Забытое чудо", сообщает пресс-служба. События в проекте разворачиваются в прошлом, куда попадают одноклассники Дима, Настя и Гоша во время экскурсии по Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Чтобы вернуться домой, им придется преодолеть испытания, постичь ценность дружбы, пересмотреть отношение к жадности, гордыне и трусости. Помогает им преподобный Сергий Радонежский.Героиня Хилькевич – школьница-блогерша Настя, кокетка и модница, которая не может оторваться от телефона. Когда она попадает в прошлое, ей приходится научиться обходиться без любимого гаджета и искать общий язык с другими."Когда любой человек вне зависимости от возраста сталкивается со сложностями, он растет и меняется. В этом мультфильме приключения героев – на максимальном уровне трудностей. Именно поэтому из поверхностной эгоцентричной девочки моя героиня превращается в глубокую, мудрую девчушку, умеющую дружить, помогать и смотреть вглубь", — утверждает Хилькевич.Анимационный фильм "Забытое чудо" выйдет в российский прокат 16 июля.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Актриса Анна Хилькевич озвучила персонажа в мультфильме "Забытое чудо", сообщает пресс-служба.
События в проекте разворачиваются в прошлом, куда попадают одноклассники Дима, Настя и Гоша во время экскурсии по Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Чтобы вернуться домой, им придется преодолеть испытания, постичь ценность дружбы, пересмотреть отношение к жадности, гордыне и трусости. Помогает им преподобный Сергий Радонежский.
Героиня Хилькевич – школьница-блогерша Настя, кокетка и модница, которая не может оторваться от телефона. Когда она попадает в прошлое, ей приходится научиться обходиться без любимого гаджета и искать общий язык с другими.
"Когда любой человек вне зависимости от возраста сталкивается со сложностями, он растет и меняется. В этом мультфильме приключения героев – на максимальном уровне трудностей. Именно поэтому из поверхностной эгоцентричной девочки моя героиня превращается в глубокую, мудрую девчушку, умеющую дружить, помогать и смотреть вглубь", — утверждает Хилькевич.
Анимационный фильм "Забытое чудо" выйдет в российский прокат 16 июля.
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