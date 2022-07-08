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На освобожденной территории Харьковской области ввели военное положение - РИА Новости, 08.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220708/kharkov-1801314418.html
На освобожденной территории Харьковской области ввели военное положение
На освобожденной территории Харьковской области ввели военное положение - РИА Новости, 08.07.2022
На освобожденной территории Харьковской области ввели военное положение
Военное положение ввели на освобожденной территории Харьковской области для обеспечения порядка и безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе временной... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T18:39
2022-07-08T23:01
в мире
харьковская область
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
волчанск
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Военное положение ввели на освобожденной территории Харьковской области для обеспечения порядка и безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе временной гражданской администрации (ВГА) региона.Отмечается, что в области действует комендантский час: передвижение граждан запрещено с 20:00 до 06:00.В среду глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев оценил площадь освобожденной российскими войсками в ходе спецоперации на Украине части Харьковской области примерно в 20 процентов.По его словам под контролем ВГА находятся четыре района: Волчанский (административный центр в городе Волчанск), Изюмский (административный центр в городе Изюм), Купянский (административный центр в городе Купянск) и Харьковский (административный центр в поселке Казачья Лопань).Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220708/ukraina-1801318012.html
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харьковская область
украина
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в мире, харьковская область, владимир путин, украина, волчанск
18:39 08.07.2022 (обновлено: 23:01 08.07.2022)
 
На освобожденной территории Харьковской области ввели военное положение

В освобожденной части Харьковской области ввели военное положение

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей
Бойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Военное положение ввели на освобожденной территории Харьковской области для обеспечения порядка и безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе временной гражданской администрации (ВГА) региона.
Отмечается, что в области действует комендантский час: передвижение граждан запрещено с 20:00 до 06:00.
Танки, гранатометы, пулеметы: в освобожденном Лисичанске устроили выставку трофейного вооружения - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
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В среду глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев оценил площадь освобожденной российскими войсками в ходе спецоперации на Украине части Харьковской области примерно в 20 процентов.
По его словам под контролем ВГА находятся четыре района: Волчанский (административный центр в городе Волчанск), Изюмский (административный центр в городе Изюм), Купянский (административный центр в городе Купянск) и Харьковский (административный центр в поселке Казачья Лопань).
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВладимир ПутинУкраинаВолчанск
 
 
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