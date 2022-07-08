https://ria.ru/20220708/kharkov-1801314418.html

На освобожденной территории Харьковской области ввели военное положение

На освобожденной территории Харьковской области ввели военное положение - РИА Новости, 08.07.2022

На освобожденной территории Харьковской области ввели военное положение

Военное положение ввели на освобожденной территории Харьковской области для обеспечения порядка и безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе временной... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T18:39

2022-07-08T18:39

2022-07-08T23:01

в мире

харьковская область

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

волчанск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784660090_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_3060665995d52c559bbc1b1f74c3a90c.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Военное положение ввели на освобожденной территории Харьковской области для обеспечения порядка и безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе временной гражданской администрации (ВГА) региона.Отмечается, что в области действует комендантский час: передвижение граждан запрещено с 20:00 до 06:00.В среду глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев оценил площадь освобожденной российскими войсками в ходе спецоперации на Украине части Харьковской области примерно в 20 процентов.По его словам под контролем ВГА находятся четыре района: Волчанский (административный центр в городе Волчанск), Изюмский (административный центр в городе Изюм), Купянский (административный центр в городе Купянск) и Харьковский (административный центр в поселке Казачья Лопань).Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220708/ukraina-1801318012.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

украина

волчанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьковская область, владимир путин, украина, волчанск