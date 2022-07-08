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МЧС: пожарные не выкидывали щенков на помойку в Хабаровске, они спасли их - РИА Новости, 08.07.2022
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МЧС: пожарные не выкидывали щенков на помойку в Хабаровске, они спасли их
МЧС: пожарные не выкидывали щенков на помойку в Хабаровске, они спасли их - РИА Новости, 08.07.2022
МЧС: пожарные не выкидывали щенков на помойку в Хабаровске, они спасли их
Пожарные не выкидывали щенков на помойку рядом с жилым домом в Хабаровске, они спасли им жизнь, убрав с проезжей части, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T10:23
2022-07-08T10:36
происшествия
россия
хабаровск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАБАРОВСК, 8 июл - РИА Новости. Пожарные не выкидывали щенков на помойку рядом с жилым домом в Хабаровске, они спасли им жизнь, убрав с проезжей части, сообщает краевой главк МЧС.Вызвавший общественный резонанс инцидент произошел 6 июля. В соцсетях распространилось видео, как к мусорным бакам возле дома по улице Аэродромной в Хабаровске подъехал служебный автомобиль МЧС. Из кабины вышел пожарный, вынес с собой двух щенят и оставил их на улице рядом с мусорной площадкой. Маленькие псы побежали к машине, но двое сотрудников МЧС, посигналив, уехали. Замначальника пресс-службы краевого главка МЧС Анастасия Котова сообщила РИА Новости о начале проверки."Пользователи соцсетей сделали ошибочный вывод на основе видеозаписи с камеры наружного наблюдения, установленной на фасаде жилого дома... При установлении всех обстоятельств выяснилось, что 6 июля в ходе передислокации пожарной автоцистерны по пути следования в другое подразделение сотрудники пожарной охраны увидели щенков, хаотично перемещающихся по проезжей части дороги на улице Целинной. Буквально на глазах огнеборцев их чуть не сбила одна машина, вторая едва успела объехать. Чтобы не допустить гибели животных, пожарные были вынуждены остановить спецавтомобиль и забрать щенков с дороги", - говорится в сообщении краевого главка.Пожарные на служебной машине повернули в ближайший поворот к многоквартирному дому, находящемуся в нескольких метрах. Мужчины оставили щенков в безопасном месте, во дворе жилого здания. После этого проследовали дальше к месту несения службы."Если бы огнеборцы оставили щенков на дороге, то была велика вероятность, что они могли погибнуть под колесами", - констатировали сотрудники краевого главка МЧС.
https://ria.ru/20220706/vsu-1800633056.html
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происшествия, россия, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:23 08.07.2022 (обновлено: 10:36 08.07.2022)
 
МЧС: пожарные не выкидывали щенков на помойку в Хабаровске, они спасли их

МЧС: пожарные не выкидывали щенков на помойку, они спасли им жизнь, убрав с проезжей части

© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Приморскому краюЩенок
Щенок - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Приморскому краю
Щенок. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 8 июл - РИА Новости. Пожарные не выкидывали щенков на помойку рядом с жилым домом в Хабаровске, они спасли им жизнь, убрав с проезжей части, сообщает краевой главк МЧС.
Вызвавший общественный резонанс инцидент произошел 6 июля. В соцсетях распространилось видео, как к мусорным бакам возле дома по улице Аэродромной в Хабаровске подъехал служебный автомобиль МЧС. Из кабины вышел пожарный, вынес с собой двух щенят и оставил их на улице рядом с мусорной площадкой. Маленькие псы побежали к машине, но двое сотрудников МЧС, посигналив, уехали. Замначальника пресс-службы краевого главка МЧС Анастасия Котова сообщила РИА Новости о начале проверки.
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"Пользователи соцсетей сделали ошибочный вывод на основе видеозаписи с камеры наружного наблюдения, установленной на фасаде жилого дома... При установлении всех обстоятельств выяснилось, что 6 июля в ходе передислокации пожарной автоцистерны по пути следования в другое подразделение сотрудники пожарной охраны увидели щенков, хаотично перемещающихся по проезжей части дороги на улице Целинной. Буквально на глазах огнеборцев их чуть не сбила одна машина, вторая едва успела объехать. Чтобы не допустить гибели животных, пожарные были вынуждены остановить спецавтомобиль и забрать щенков с дороги", - говорится в сообщении краевого главка.
Пожарные на служебной машине повернули в ближайший поворот к многоквартирному дому, находящемуся в нескольких метрах. Мужчины оставили щенков в безопасном месте, во дворе жилого здания. После этого проследовали дальше к месту несения службы.
"Если бы огнеборцы оставили щенков на дороге, то была велика вероятность, что они могли погибнуть под колесами", - констатировали сотрудники краевого главка МЧС.
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