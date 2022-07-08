https://ria.ru/20220708/kanada-1801349540.html

Телефоны госслужб в Канаде оказались недоступны из-за сбоя связи

Телефоны госслужб в Канаде оказались недоступны из-за сбоя связи - РИА Новости, 08.07.2022

Телефоны госслужб в Канаде оказались недоступны из-за сбоя связи

Масштабный сбой в работе национального оператора телекоммуникационной связи Канады компании Rogers сделал недоступными часть телефонов государственных служб... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T21:38

2022-07-08T21:38

2022-07-08T21:38

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Масштабный сбой в работе национального оператора телекоммуникационной связи Канады компании Rogers сделал недоступными часть телефонов государственных служб страны.В частности, канадское пограничное агентство сообщило в Twitter о временной невозможности дозвониться до службы по номерам "1-800" и предложило использовать альтернативные каналы связи.Кроме того, в полицейской службе Торонто сообщили, что в городе возникли проблемы с совершением звонков на номер экстренной службы "911" у абонентов Rogers.Помимо телефонных линий, ранее в пятницу оказалось недоступно приложение ArriveCAN, необходимое для подтверждения вакцинации прибывающих путешественников. Из-за сбоев сети, прибывающие не смогут завершить подтверждение в приложении, обязательное для пересечения канадской границы, и им рекомендовано использовать бумажные копии или подтверждающие вакцинацию.Сбой Rogers также успел повлиять на работу всех финансовых учреждений и на проведение денежных операций в Канаде.

https://radiosputnik.ria.ru/20220708/sanktsii-1801280454.html

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в мире, технологии, канада, торонто