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В Канаде произошел крупный сбой связи, затронувший работу финучреждений - РИА Новости, 08.07.2022
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В Канаде произошел крупный сбой связи, затронувший работу финучреждений
В Канаде произошел крупный сбой связи, затронувший работу финучреждений - РИА Новости, 08.07.2022
В Канаде произошел крупный сбой связи, затронувший работу финучреждений
Банк Монреаля, один из крупнейших в Канаде, заявил, что в стране произошел масштабный сбой в системе связи, который затронул работу всех финансовых учреждений и РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T17:01
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в мире
канада
монреаль
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Банк Монреаля, один из крупнейших в Канаде, заявил, что в стране произошел масштабный сбой в системе связи, который затронул работу всех финансовых учреждений и нарушил обработку финансовых операций."Мы можем подтвердить факт продолжающегося сбоя в работе компании Rogers (национальный оператор телекоммуникационной связи - ред.), затронувшего все финансовые учреждения и провоцирующий перебои в оказании услуг Interac (службы перевода средств между счетами в канадских банках - ред.)... и обработке финопераций", - говорится в заявлении банка, опубликованном в его аккаунте в Twitter.Как подчеркнули в финансовом институте, в настоящее время "прилагаются усилия, нацеленные на разрешение данной проблемы в кратчайшие сроки".
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в мире, канада, монреаль
17:01 08.07.2022 (обновлено: 18:21 08.07.2022)
 
В Канаде произошел крупный сбой связи, затронувший работу финучреждений

Банк Монреаля сообщил о крупном сбое связи в Канаде, затронувшем работу финучреждений

© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады
Флаги Канады - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Банк Монреаля, один из крупнейших в Канаде, заявил, что в стране произошел масштабный сбой в системе связи, который затронул работу всех финансовых учреждений и нарушил обработку финансовых операций.
"Мы можем подтвердить факт продолжающегося сбоя в работе компании Rogers (национальный оператор телекоммуникационной связи - ред.), затронувшего все финансовые учреждения и провоцирующий перебои в оказании услуг Interac (службы перевода средств между счетами в канадских банках - ред.)... и обработке финопераций", - говорится в заявлении банка, опубликованном в его аккаунте в Twitter.
Как подчеркнули в финансовом институте, в настоящее время "прилагаются усилия, нацеленные на разрешение данной проблемы в кратчайшие сроки".
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