https://ria.ru/20220708/kanada-1801283063.html

В Канаде произошел крупный сбой связи, затронувший работу финучреждений

В Канаде произошел крупный сбой связи, затронувший работу финучреждений - РИА Новости, 08.07.2022

В Канаде произошел крупный сбой связи, затронувший работу финучреждений

Банк Монреаля, один из крупнейших в Канаде, заявил, что в стране произошел масштабный сбой в системе связи, который затронул работу всех финансовых учреждений и РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T17:01

2022-07-08T17:01

2022-07-08T18:21

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канада

монреаль

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Банк Монреаля, один из крупнейших в Канаде, заявил, что в стране произошел масштабный сбой в системе связи, который затронул работу всех финансовых учреждений и нарушил обработку финансовых операций."Мы можем подтвердить факт продолжающегося сбоя в работе компании Rogers (национальный оператор телекоммуникационной связи - ред.), затронувшего все финансовые учреждения и провоцирующий перебои в оказании услуг Interac (службы перевода средств между счетами в канадских банках - ред.)... и обработке финопераций", - говорится в заявлении банка, опубликованном в его аккаунте в Twitter.Как подчеркнули в финансовом институте, в настоящее время "прилагаются усилия, нацеленные на разрешение данной проблемы в кратчайшие сроки".

https://ria.ru/20220708/sanktsii-1801259329.html

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монреаль

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, канада, монреаль