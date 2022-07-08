https://ria.ru/20220708/kamchatka-1801129449.html
Названа причина инцидента с вертолетом с детьми на Камчатке
Названа причина инцидента с вертолетом с детьми на Камчатке - РИА Новости, 08.07.2022
Названа причина инцидента с вертолетом с детьми на Камчатке
Остановка двигателя вертолета Ми-8 на Камчатке могла произойти из-за попадания в него птицы, заявили в правительстве края. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T10:40
2022-07-08T10:40
2022-07-08T10:40
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл — РИА Новости. Остановка двигателя вертолета Ми-8 на Камчатке могла произойти из-за попадания в него птицы, заявили в правительстве края.Аппарат совершил незапланированную посадку в кальдере вулкана Узон.В правительстве уточнили, что на борту вертолета было 13 выпускников, десять взрослых туристов, гид и четыре члена экипажа.Ранее губернатор сообщил, что вертолет "Камчатского авиационного предприятия", перевозивший учащихся на экскурсию, совершил незапланированную посадку из-за неисправности. Никто не пострадал.
https://ria.ru/20220706/kamchatka-1800680423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, камчатский край, новости - туризм, вулканы
Названа причина инцидента с вертолетом с детьми на Камчатке
Причиной аварии вертолета с детьми на Камчатке могло стать попадание птицы в двигатель
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл — РИА Новости. Остановка двигателя вертолета Ми-8 на Камчатке могла произойти из-за попадания в него птицы, заявили в правительстве края.
Аппарат совершил незапланированную посадку в кальдере вулкана Узон.
В правительстве уточнили, что на борту вертолета было 13 выпускников, десять взрослых туристов, гид и четыре члена экипажа.
Ранее губернатор сообщил, что вертолет "Камчатского авиационного предприятия", перевозивший учащихся на экскурсию, совершил незапланированную посадку из-за неисправности. Никто не пострадал.