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Названа причина инцидента с вертолетом с детьми на Камчатке - РИА Новости, 08.07.2022
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Туризм
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Названа причина инцидента с вертолетом с детьми на Камчатке
Названа причина инцидента с вертолетом с детьми на Камчатке - РИА Новости, 08.07.2022
Названа причина инцидента с вертолетом с детьми на Камчатке
Остановка двигателя вертолета Ми-8 на Камчатке могла произойти из-за попадания в него птицы, заявили в правительстве края. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T10:40
2022-07-08T10:40
туризм
туризм
камчатский край
новости - туризм
вулканы
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл — РИА Новости. Остановка двигателя вертолета Ми-8 на Камчатке могла произойти из-за попадания в него птицы, заявили в правительстве края.Аппарат совершил незапланированную посадку в кальдере вулкана Узон.В правительстве уточнили, что на борту вертолета было 13 выпускников, десять взрослых туристов, гид и четыре члена экипажа.Ранее губернатор сообщил, что вертолет "Камчатского авиационного предприятия", перевозивший учащихся на экскурсию, совершил незапланированную посадку из-за неисправности. Никто не пострадал.
https://ria.ru/20220706/kamchatka-1800680423.html
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туризм, камчатский край, новости - туризм, вулканы
10:40 08.07.2022
 
Названа причина инцидента с вертолетом с детьми на Камчатке

Причиной аварии вертолета с детьми на Камчатке могло стать попадание птицы в двигатель

© РИА Новости / Песков / Перейти в фотобанкОзеро Дальнее
Озеро Дальнее - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Песков
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Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл — РИА Новости. Остановка двигателя вертолета Ми-8 на Камчатке могла произойти из-за попадания в него птицы, заявили в правительстве края.
Аппарат совершил незапланированную посадку в кальдере вулкана Узон.
В правительстве уточнили, что на борту вертолета было 13 выпускников, десять взрослых туристов, гид и четыре члена экипажа.
Ранее губернатор сообщил, что вертолет "Камчатского авиационного предприятия", перевозивший учащихся на экскурсию, совершил незапланированную посадку из-за неисправности. Никто не пострадал.
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