https://ria.ru/20220708/kamchatka-1801129449.html

Названа причина инцидента с вертолетом с детьми на Камчатке

Названа причина инцидента с вертолетом с детьми на Камчатке - РИА Новости, 08.07.2022

Названа причина инцидента с вертолетом с детьми на Камчатке

Остановка двигателя вертолета Ми-8 на Камчатке могла произойти из-за попадания в него птицы, заявили в правительстве края. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T10:40

2022-07-08T10:40

2022-07-08T10:40

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл — РИА Новости. Остановка двигателя вертолета Ми-8 на Камчатке могла произойти из-за попадания в него птицы, заявили в правительстве края.Аппарат совершил незапланированную посадку в кальдере вулкана Узон.В правительстве уточнили, что на борту вертолета было 13 выпускников, десять взрослых туристов, гид и четыре члена экипажа.Ранее губернатор сообщил, что вертолет "Камчатского авиационного предприятия", перевозивший учащихся на экскурсию, совершил незапланированную посадку из-за неисправности. Никто не пострадал.

https://ria.ru/20220706/kamchatka-1800680423.html

камчатский край

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, камчатский край, новости - туризм, вулканы