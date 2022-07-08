https://ria.ru/20220708/izrail-1801216765.html
Президент Израиля обсудил визит Байдена с лидером Палестины
Президент Израиля обсудил визит Байдена с лидером Палестины - РИА Новости, 08.07.2022
Президент Израиля обсудил визит Байдена с лидером Палестины
Президент Израиля Ицхак Герцог поговорил с лидером Палестины Махмудом Аббасом, стороны обсудили праздник Курбан-байрам и предстоящий визит президента США Джо... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:21
2022-07-08T14:21
2022-07-08T14:21
в мире
махмуд аббас
ицхак герцог
джо байден
израиль
сша
западный берег реки иордан
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июл – РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог поговорил с лидером Палестины Махмудом Аббасом, стороны обсудили праздник Курбан-байрам и предстоящий визит президента США Джо Байдена в регион, сообщила пресс-служба президента."Президент Ицхак Герцог поговорил с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом в честь мусульманского праздника Курбан-байрам. В телефонном разговоре президент поздравил его, его семью, его народ и все народы региона с праздником. Они также обсудили, среди прочего, подготовку к визиту президента США Джо Байдена на следующей неделе", - говорится в сообщении."Премьер-министр Яир Лапид и глава ПА Махмуд Аббас поговорили по телефону несколько минут назад. Глава ПА поздравил премьер-министра с вступлением в должность, а премьер-министр поздравил главу ПА с праздником", - сообщила канцелярия главы правительства Израиля.Стороны обсудили "продолжение сотрудничества и необходимость обеспечения мира и покоя".В ночь на пятницу Аббас принял министра обороны Израиля Бени Ганца, встреча состоялась в официальной резиденции Аббаса в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан.Байден 13-16 июля посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках первого ближневосточного турне своего президентства.
https://ria.ru/20220703/trebovaniya-1799949100.html
https://ria.ru/20220615/diplomatiya-1795353257.html
израиль
сша
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в мире, махмуд аббас, ицхак герцог, джо байден, израиль, сша, западный берег реки иордан
Президент Израиля обсудил визит Байдена с лидером Палестины
Президент Израиля Герцог обсудил визит Байдена с лидером Палестины Аббасом