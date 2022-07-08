https://ria.ru/20220708/immunitet-1801291604.html
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 08.07.2022
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 12,2%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T17:24
2022-07-08T17:24
2022-07-08T17:24
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 12,2%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 8 июля коллективный иммунитет - 12,2%", - сообщается на сайте в разделе о столице.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%. По состоянию на 1 июля - 13,9%.Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 551 974 человека, а полную вакцинацию от коронавируса – 7 150 016 человек.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 12,2 процента