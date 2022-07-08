https://ria.ru/20220708/immunitet-1801291604.html

В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 08.07.2022

В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 12,2%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T17:24

2022-07-08T17:24

2022-07-08T17:24

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 12,2%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 8 июля коллективный иммунитет - 12,2%", - сообщается на сайте в разделе о столице.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%. По состоянию на 1 июля - 13,9%.Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 551 974 человека, а полную вакцинацию от коронавируса – 7 150 016 человек.

https://ria.ru/20220708/koronavirus-1801095490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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