https://ria.ru/20220708/harpoon-1801172650.html
Россия уничтожила две британские установки Harpoon в Одесской области
Россия уничтожила две британские установки Harpoon в Одесской области - РИА Новости, 08.07.2022
Россия уничтожила две британские установки Harpoon в Одесской области
Российские военные уничтожили на Украине две доставленные из Великобритании установки берегового комплекса Harpoon, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:17
2022-07-08T12:17
2022-07-08T14:45
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
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украина
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили на Украине две доставленные из Великобритании установки берегового комплекса Harpoon, сообщили в Министерстве обороны."Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon", — говорится в документе.Помимо этого, ВКС России уничтожили высокоточным оружием две пусковые установки комплекса "Точка-У" и более 150 военнослужащих ВСУ в городе Краматорск на подконтрольной Киеву территории ДНР.Российские Су-35С также сбили в Николаевской области два украинских МиГ-29 и Су-25.Средства ПВО сбили еще один МиГ-29 и девять беспилотников.Российским войскам также удалось подавить четыре батареи РСЗО и четыре артиллерийские батареи на подконтрольной киевским властям территории ДНР."В населенном пункте Маяки Донецкой народной республики уничтожено шесть боевых машин реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и склад боеприпасов", — отмечается в сводке.Помимо этого, в Николаевской области ликвидированы до 375 украинских боевиков.Всего за сутки российские войска поразили 156 мест скоплений сил противника.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220707/putin-1801061954.html
https://ria.ru/20220707/oruzhie-1800841720.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Удар по "Гарпунам": военные уничтожили британские установки ракетного комплекса на Украине
Удар по "Гарпунам": военные уничтожили британские установки ракетного комплекса на Украине
2022-07-08T12:17
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PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, россия, украина, одесская область, великобритания, вооруженные силы украины
12:17 08.07.2022 (обновлено: 14:45 08.07.2022)
Россия уничтожила две британские установки Harpoon в Одесской области
Минобороны сообщило об уничтожении двух британских комплексов Harpoon в Одесской области