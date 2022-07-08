https://ria.ru/20220708/harpoon-1801172650.html

Россия уничтожила две британские установки Harpoon в Одесской области

Россия уничтожила две британские установки Harpoon в Одесской области - РИА Новости, 08.07.2022

Россия уничтожила две британские установки Harpoon в Одесской области

Российские военные уничтожили на Украине две доставленные из Великобритании установки берегового комплекса Harpoon, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T12:17

2022-07-08T12:17

2022-07-08T14:45

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

россия

украина

одесская область

великобритания

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801183696_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_50026ec8f5f05644632523ed394bb564.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили на Украине две доставленные из Великобритании установки берегового комплекса Harpoon, сообщили в Министерстве обороны."Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon", — говорится в документе.Помимо этого, ВКС России уничтожили высокоточным оружием две пусковые установки комплекса "Точка-У" и более 150 военнослужащих ВСУ в городе Краматорск на подконтрольной Киеву территории ДНР.Российские Су-35С также сбили в Николаевской области два украинских МиГ-29 и Су-25.Средства ПВО сбили еще один МиГ-29 и девять беспилотников.Российским войскам также удалось подавить четыре батареи РСЗО и четыре артиллерийские батареи на подконтрольной киевским властям территории ДНР."В населенном пункте Маяки Донецкой народной республики уничтожено шесть боевых машин реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и склад боеприпасов", — отмечается в сводке.Помимо этого, в Николаевской области ликвидированы до 375 украинских боевиков.Всего за сутки российские войска поразили 156 мест скоплений сил противника.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220707/putin-1801061954.html

https://ria.ru/20220707/oruzhie-1800841720.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

одесская область

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удар по "Гарпунам": военные уничтожили британские установки ракетного комплекса на Украине Удар по "Гарпунам": военные уничтожили британские установки ракетного комплекса на Украине 2022-07-08T12:17 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, россия, украина, одесская область, великобритания, вооруженные силы украины