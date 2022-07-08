https://ria.ru/20220708/gumpomosch-1801353393.html

США заявили, что не планируют обсуждать с Россией доставку гумпомощи в САР

США заявили, что не планируют обсуждать с Россией доставку гумпомощи в САР - РИА Новости, 09.07.2022

США заявили, что не планируют обсуждать с Россией доставку гумпомощи в САР

США пока не планируют обсуждать с РФ на высшем уровне вопрос продления действия трансграничной доставки гумпомощи в Сирию, заявила журналистам постпред США при... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-08T22:16

2022-07-08T22:16

2022-07-09T00:30

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ООН, 8 июл - РИА Новости. США пока не планируют обсуждать с РФ на высшем уровне вопрос продления действия трансграничной доставки гумпомощи в Сирию, заявила журналистам постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.Журналистка напомнила американскому постпреду, что в 2021 году Совбез продлил действие трансграничного механизма доставки гумпомощи вскоре после контактов лидеров России и США в Женеве.Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь, через границу с Турцией) через погранпереходы действует с 2014 года. Такой механизм продлевается ежегодно.В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Аль-Рамта" (на границе с Иорданией). По мере того, как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.Десятого июля 2022 года истекает срок работы единственного оставшегося на сирийской границе пограничного перехода "Баб-эль-Хава". Страны Запада активно выступают за продление работы КПП "Баб-эль-Хава", а также за возобновление работы остальных погранпереходов.

https://ria.ru/20220708/siriya-1801341987.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, сирия, сша