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Суд приговорил муниципального депутата Горинова к семи годам колонии

Суд приговорил муниципального депутата Горинова к семи годам колонии - РИА Новости, 08.07.2022

Суд приговорил муниципального депутата Горинова к семи годам колонии

Мещанский суд Москвы приговорил муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам колонии за распространение ложной информации о Вооруженных силах, сообщили РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T12:54

2022-07-08T12:54

2022-07-08T15:23

происшествия

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вооруженные силы рф

цензура

политика

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам колонии за распространение ложной информации о Вооруженных силах, сообщили РИА Новости в суде."Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии общего режима", — сказали в пресс-службе.Именно на таком наказании настаивал прокурор.Горинова обвиняли по статье о публичном распространение заведомо ложной информации об использовании российских вооруженных сил. По данным следствия, 15 марта депутат и глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина во время открытого заседания совета депутатов огласили ложные сведения о действиях российской армии.Уголовное дело в отношении Котеночкиной выделено в отдельное производство, ее объявили в розыск.

https://ria.ru/20220627/arest-1798360227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, вооруженные силы рф, цензура, политика, общество, москва, депутаты