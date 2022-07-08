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Суд приговорил муниципального депутата Горинова к семи годам колонии - РИА Новости, 08.07.2022
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Суд приговорил муниципального депутата Горинова к семи годам колонии
Суд приговорил муниципального депутата Горинова к семи годам колонии - РИА Новости, 08.07.2022
Суд приговорил муниципального депутата Горинова к семи годам колонии
Мещанский суд Москвы приговорил муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам колонии за распространение ложной информации о Вооруженных силах, сообщили РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:54
2022-07-08T15:23
происшествия
россия
вооруженные силы рф
цензура
политика
общество
москва
депутаты
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам колонии за распространение ложной информации о Вооруженных силах, сообщили РИА Новости в суде."Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии общего режима", — сказали в пресс-службе.Именно на таком наказании настаивал прокурор.Горинова обвиняли по статье о публичном распространение заведомо ложной информации об использовании российских вооруженных сил. По данным следствия, 15 марта депутат и глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина во время открытого заседания совета депутатов огласили ложные сведения о действиях российской армии.Уголовное дело в отношении Котеночкиной выделено в отдельное производство, ее объявили в розыск.
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происшествия, россия, вооруженные силы рф, цензура, политика, общество, москва, депутаты
12:54 08.07.2022 (обновлено: 15:23 08.07.2022)
 
Суд приговорил муниципального депутата Горинова к семи годам колонии

Московский муниципальный депутат Горинов получил семь лет колонии за фейки об армии

© Муниципальный округ Красносельский/YoutubeМуниципальный депутат Алексей Горинов
Муниципальный депутат Алексей Горинов
© Муниципальный округ Красносельский/Youtube
Муниципальный депутат Алексей Горинов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам колонии за распространение ложной информации о Вооруженных силах, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии общего режима", — сказали в пресс-службе.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 11:38
Воронежского депутата заочно арестовали за фейки о российской армии
Именно на таком наказании настаивал прокурор.
Горинова обвиняли по статье о публичном распространение заведомо ложной информации об использовании российских вооруженных сил. По данным следствия, 15 марта депутат и глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина во время открытого заседания совета депутатов огласили ложные сведения о действиях российской армии.
Уголовное дело в отношении Котеночкиной выделено в отдельное производство, ее объявили в розыск.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 20:00
Суд продлил арест художнице, расклеивавшей стикеры с фейками о ВС России
 
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