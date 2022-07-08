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Суд приговорил муниципального депутата Горинова к семи годам колонии
Суд приговорил муниципального депутата Горинова к семи годам колонии - РИА Новости, 08.07.2022
Суд приговорил муниципального депутата Горинова к семи годам колонии
Мещанский суд Москвы приговорил муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам колонии за распространение ложной информации о Вооруженных силах, сообщили РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:54
2022-07-08T12:54
2022-07-08T15:23
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вооруженные силы рф
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депутаты
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам колонии за распространение ложной информации о Вооруженных силах, сообщили РИА Новости в суде."Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии общего режима", — сказали в пресс-службе.Именно на таком наказании настаивал прокурор.Горинова обвиняли по статье о публичном распространение заведомо ложной информации об использовании российских вооруженных сил. По данным следствия, 15 марта депутат и глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина во время открытого заседания совета депутатов огласили ложные сведения о действиях российской армии.Уголовное дело в отношении Котеночкиной выделено в отдельное производство, ее объявили в розыск.
https://ria.ru/20220627/arest-1798360227.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, вооруженные силы рф, цензура, политика, общество, москва, депутаты
12:54 08.07.2022 (обновлено: 15:23 08.07.2022)
Суд приговорил муниципального депутата Горинова к семи годам колонии
Московский муниципальный депутат Горинов получил семь лет колонии за фейки об армии
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам колонии за распространение ложной информации о Вооруженных силах, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии общего режима", — сказали в пресс-службе.
Именно на таком наказании настаивал прокурор.
Горинова обвиняли по статье о публичном распространение заведомо ложной информации об использовании российских вооруженных сил. По данным следствия, 15 марта депутат и глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина во время открытого заседания совета депутатов огласили ложные сведения о действиях российской армии.
Уголовное дело в отношении Котеночкиной выделено в отдельное производство, ее объявили в розыск.