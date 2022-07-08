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Персонал обстрелянной Украиной Каховской ГЭС работает круглосуточно - РИА Новости, 08.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220708/ges-1801300522.html
Персонал обстрелянной Украиной Каховской ГЭС работает круглосуточно
Персонал обстрелянной Украиной Каховской ГЭС работает круглосуточно - РИА Новости, 08.07.2022
Персонал обстрелянной Украиной Каховской ГЭС работает круглосуточно
Персонал ГЭС в Новой Каховке под Херсоном, которую в пятницу пытались обстрелять украинские войска, работает в круглосуточном режиме, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T17:48
2022-07-08T18:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
владимир сальдо
ситуация в днр и лнр
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НОВАЯ КАХОВКА (ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ), 8 июл – РИА Новости. Персонал ГЭС в Новой Каховке под Херсоном, которую в пятницу пытались обстрелять украинские войска, работает в круглосуточном режиме, сообщил журналистам начальник смены Каховской ГЭС Олег Спиров.Ранее в пятницу украинские войска нанесли по ГЭС в Новой Каховке ракетный удар, по данным администрации Херсонской области, в результате есть пострадавшие. По заявлению главы обладминистрации Владимира Сальдо, российские силы ПВО отразили ракетную атаку и предотвратили выход из строя важного для региона и населения объекта."На данный момент на станции насчитывается 250 сотрудников, среди них 21 оперативный работник, которые круглосуточно дежурят, все остальные – это ремонтный, обслуживающий и административно-технический персонал. С 24 февраля оперативный персонал единственный находился на станции круглосуточно", - рассказал журналистам начальник смены.По его словам, мощность станции – 300 мегаватт, с 24 февраля, когда станция перешла под контроль российской армии, перебоев в работе практически не было, за исключением короткого замыкания в середине апреля, которое было устранено.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
https://ria.ru/20220328/kanal-1780460763.html
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7 495 645-6601
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Начальник смены Каховской ГЭС, которую пытались обстрелять ВСУ, о работе предприятия
Начальник смены Каховской ГЭС, которую пытались обстрелять ВСУ, о работе предприятия
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в мире, украина, херсонская область , владимир сальдо, ситуация в днр и лнр
17:48 08.07.2022 (обновлено: 18:37 08.07.2022)
 
Персонал обстрелянной Украиной Каховской ГЭС работает круглосуточно

Персонал Каховской ГЭС, которую обстреляла Украина, продолжает круглосуточную работу

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НОВАЯ КАХОВКА (ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ), 8 июл – РИА Новости. Персонал ГЭС в Новой Каховке под Херсоном, которую в пятницу пытались обстрелять украинские войска, работает в круглосуточном режиме, сообщил журналистам начальник смены Каховской ГЭС Олег Спиров.
Ранее в пятницу украинские войска нанесли по ГЭС в Новой Каховке ракетный удар, по данным администрации Херсонской области, в результате есть пострадавшие. По заявлению главы обладминистрации Владимира Сальдо, российские силы ПВО отразили ракетную атаку и предотвратили выход из строя важного для региона и населения объекта.
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"На данный момент на станции насчитывается 250 сотрудников, среди них 21 оперативный работник, которые круглосуточно дежурят, все остальные – это ремонтный, обслуживающий и административно-технический персонал. С 24 февраля оперативный персонал единственный находился на станции круглосуточно", - рассказал журналистам начальник смены.
По его словам, мощность станции – 300 мегаватт, с 24 февраля, когда станция перешла под контроль российской армии, перебоев в работе практически не было, за исключением короткого замыкания в середине апреля, которое было устранено.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
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