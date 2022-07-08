https://ria.ru/20220708/germaniya-1801183432.html

В ФРГ подтвердили, что получили хорошие сигналы от Канады по вопросу турбин

В ФРГ подтвердили, что получили хорошие сигналы от Канады по вопросу турбин - РИА Новости, 08.07.2022

В ФРГ подтвердили, что получили хорошие сигналы от Канады по вопросу турбин

Федеральное правительство Германии подтвердило получение позитивных сигналов со стороны Канады в вопросе возвращения турбин "Северного потока", заявил... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T12:54

2022-07-08T12:54

2022-07-08T14:54

в мире

германия

канада

роберт хабек

берлин (город)

газпром

siemens

северный поток

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БЕРЛИН, 8 июл — РИА Новости. Федеральное правительство Германии подтвердило получение позитивных сигналов со стороны Канады в вопросе возвращения турбин "Северного потока", заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт."Могу подтвердить, что из Канады получены позитивные сигналы, но я не могу подтвердить, что доставка начата", — пояснил он.Представитель Минэкономики назвала переговоры с Канадой о возврате турбин хорошими и конструктивными, отметив, что Берлин "более усиленно" отстаивает свои позиции в этом вопросе.Накануне министр экономики ФРГ Роберт Хабек попросил Оттаву доставить турбины не в Россию, а в Германию, "если это юридический вопрос"."Газпром" с середины июня снизил поставки по "Северному потоку", объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против российской компании не может вернуть из ремонта турбину с компрессорной станции "Портовая". Позднее "Газпром" предупредил, что сможет поставлять газ по трубопроводу в объеме до ста миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, поскольку там сейчас используют только три газоперекачивающих агрегата (ГПА).Как ранее писала газета Financial Times, немецкое правительство опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания может полностью прекратить поставки газа в страну.В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков посчитал странным "приплетать ко всему политику", назвав ситуацию с трубопроводом технологической проблемой.

https://ria.ru/20220708/turbiny-1801116872.html

https://ria.ru/20220708/turbiny-1801100007.html

https://ria.ru/20220708/unizhenie-1801095140.html

германия

канада

берлин (город)

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в мире, германия, канада, роберт хабек, берлин (город), газпром, siemens, северный поток, дмитрий песков (спецпредставитель президента)