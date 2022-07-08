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В ФРГ подтвердили, что получили хорошие сигналы от Канады по вопросу турбин - РИА Новости, 08.07.2022
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В ФРГ подтвердили, что получили хорошие сигналы от Канады по вопросу турбин
В ФРГ подтвердили, что получили хорошие сигналы от Канады по вопросу турбин - РИА Новости, 08.07.2022
В ФРГ подтвердили, что получили хорошие сигналы от Канады по вопросу турбин
Федеральное правительство Германии подтвердило получение позитивных сигналов со стороны Канады в вопросе возвращения турбин "Северного потока", заявил... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:54
2022-07-08T14:54
в мире
германия
канада
роберт хабек
берлин (город)
газпром
siemens
северный поток
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БЕРЛИН, 8 июл — РИА Новости. Федеральное правительство Германии подтвердило получение позитивных сигналов со стороны Канады в вопросе возвращения турбин "Северного потока", заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт."Могу подтвердить, что из Канады получены позитивные сигналы, но я не могу подтвердить, что доставка начата", — пояснил он.Представитель Минэкономики назвала переговоры с Канадой о возврате турбин хорошими и конструктивными, отметив, что Берлин "более усиленно" отстаивает свои позиции в этом вопросе.Накануне министр экономики ФРГ Роберт Хабек попросил Оттаву доставить турбины не в Россию, а в Германию, "если это юридический вопрос"."Газпром" с середины июня снизил поставки по "Северному потоку", объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против российской компании не может вернуть из ремонта турбину с компрессорной станции "Портовая". Позднее "Газпром" предупредил, что сможет поставлять газ по трубопроводу в объеме до ста миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, поскольку там сейчас используют только три газоперекачивающих агрегата (ГПА).Как ранее писала газета Financial Times, немецкое правительство опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания может полностью прекратить поставки газа в страну.В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков посчитал странным "приплетать ко всему политику", назвав ситуацию с трубопроводом технологической проблемой.
https://ria.ru/20220708/turbiny-1801116872.html
https://ria.ru/20220708/turbiny-1801100007.html
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германия
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в мире, германия, канада, роберт хабек, берлин (город), газпром, siemens, северный поток, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
12:54 08.07.2022 (обновлено: 14:54 08.07.2022)
 
В ФРГ подтвердили, что получили хорошие сигналы от Канады по вопросу турбин

Правительство Германии подтвердило получение хороших сигналов от Канады по вопросу турбин

© AP Photo / Michael SohnГазопровод "Северный поток"
Газопровод Северный поток - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Газопровод "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 июл — РИА Новости. Федеральное правительство Германии подтвердило получение позитивных сигналов со стороны Канады в вопросе возвращения турбин "Северного потока", заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.
"Могу подтвердить, что из Канады получены позитивные сигналы, но я не могу подтвердить, что доставка начата", — пояснил он.
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 около Любмина - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
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Reuters: Украина обратилась к Канаде из-за турбин для "Северного потока"
Представитель Минэкономики назвала переговоры с Канадой о возврате турбин хорошими и конструктивными, отметив, что Берлин "более усиленно" отстаивает свои позиции в этом вопросе.
Накануне министр экономики ФРГ Роберт Хабек попросил Оттаву доставить турбины не в Россию, а в Германию, "если это юридический вопрос".
"Газпром" с середины июня снизил поставки по "Северному потоку", объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против российской компании не может вернуть из ремонта турбину с компрессорной станции "Портовая".
Позднее "Газпром" предупредил, что сможет поставлять газ по трубопроводу в объеме до ста миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, поскольку там сейчас используют только три газоперекачивающих агрегата (ГПА).
Специалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 02:40
Канада обманула Украину с турбинами для "Северного потока", пишет СМИ
Как ранее писала газета Financial Times, немецкое правительство опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания может полностью прекратить поставки газа в страну.
В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков посчитал странным "приплетать ко всему политику", назвав ситуацию с трубопроводом технологической проблемой.
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
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В миреГерманияКанадаРоберт ХабекБерлин (город)ГазпромSiemensСеверный потокДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
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