https://ria.ru/20220708/germaniya-1801183432.html
В ФРГ подтвердили, что получили хорошие сигналы от Канады по вопросу турбин
В ФРГ подтвердили, что получили хорошие сигналы от Канады по вопросу турбин - РИА Новости, 08.07.2022
В ФРГ подтвердили, что получили хорошие сигналы от Канады по вопросу турбин
Федеральное правительство Германии подтвердило получение позитивных сигналов со стороны Канады в вопросе возвращения турбин "Северного потока", заявил... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:54
2022-07-08T12:54
2022-07-08T14:54
в мире
германия
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роберт хабек
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газпром
siemens
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БЕРЛИН, 8 июл — РИА Новости. Федеральное правительство Германии подтвердило получение позитивных сигналов со стороны Канады в вопросе возвращения турбин "Северного потока", заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт."Могу подтвердить, что из Канады получены позитивные сигналы, но я не могу подтвердить, что доставка начата", — пояснил он.Представитель Минэкономики назвала переговоры с Канадой о возврате турбин хорошими и конструктивными, отметив, что Берлин "более усиленно" отстаивает свои позиции в этом вопросе.Накануне министр экономики ФРГ Роберт Хабек попросил Оттаву доставить турбины не в Россию, а в Германию, "если это юридический вопрос"."Газпром" с середины июня снизил поставки по "Северному потоку", объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против российской компании не может вернуть из ремонта турбину с компрессорной станции "Портовая". Позднее "Газпром" предупредил, что сможет поставлять газ по трубопроводу в объеме до ста миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, поскольку там сейчас используют только три газоперекачивающих агрегата (ГПА).Как ранее писала газета Financial Times, немецкое правительство опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания может полностью прекратить поставки газа в страну.В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков посчитал странным "приплетать ко всему политику", назвав ситуацию с трубопроводом технологической проблемой.
https://ria.ru/20220708/turbiny-1801116872.html
https://ria.ru/20220708/turbiny-1801100007.html
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в мире, германия, канада, роберт хабек, берлин (город), газпром, siemens, северный поток, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
12:54 08.07.2022 (обновлено: 14:54 08.07.2022)
В ФРГ подтвердили, что получили хорошие сигналы от Канады по вопросу турбин
Правительство Германии подтвердило получение хороших сигналов от Канады по вопросу турбин
БЕРЛИН, 8 июл — РИА Новости. Федеральное правительство Германии подтвердило получение позитивных сигналов со стороны Канады в вопросе возвращения турбин "Северного потока", заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.
"Могу подтвердить, что из Канады
получены позитивные сигналы, но я не могу подтвердить, что доставка начата", — пояснил он.
Представитель Минэкономики назвала переговоры с Канадой о возврате турбин хорошими и конструктивными, отметив, что Берлин "более усиленно" отстаивает свои позиции в этом вопросе.
Накануне министр экономики ФРГ Роберт Хабек
попросил Оттаву доставить турбины не в Россию, а в Германию, "если это юридический вопрос".
"Газпром" с середины июня снизил поставки по "Северному потоку
", объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против российской компании не может вернуть из ремонта турбину с компрессорной станции "Портовая".
Позднее "Газпром" предупредил, что сможет поставлять газ по трубопроводу в объеме до ста миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, поскольку там сейчас используют только три газоперекачивающих агрегата (ГПА).
Как ранее писала газета Financial Times, немецкое правительство опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания может полностью прекратить поставки газа в страну.
В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков посчитал странным "приплетать ко всему политику", назвав ситуацию с трубопроводом технологической проблемой.