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"Дадим себе по лицу назло Путину". В бундестаге раскритиковали политику ФРГ - РИА Новости, 08.07.2022
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"Дадим себе по лицу назло Путину". В бундестаге раскритиковали политику ФРГ
"Дадим себе по лицу назло Путину". В бундестаге раскритиковали политику ФРГ - РИА Новости, 08.07.2022
"Дадим себе по лицу назло Путину". В бундестаге раскритиковали политику ФРГ
Глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст в интервью изданию Die Welt раскритиковал федеральное правительство за провальную... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T11:22
2022-07-08T13:41
цены на нефть
роберт хабек
анналена бербок
германия
россия
балтийское море
северный поток — 2
экономика
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст в интервью изданию Die Welt раскритиковал федеральное правительство за провальную энергетическую политику.Эрнст напомнил, что без российских энергоносителей Германию ожидает 12-процентное снижение ВВП, а это, по его словам, будет "абсолютной катастрофой".Ранее Эрнст призвал федеральное правительство продолжать диалог с Россией по вопросу энергоносителей. Кроме того, он говорил, что видит возможность временно запустить "Северный поток — 2", если по-другому энергобезопасность обеспечить не удастся.Глава Минэкономики Роберт Хабек ответил на это, что использование "Северного потока — 2" для преодоления энергетического кризиса "не является вариантом".После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220708/ukraina-1801136253.html
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цены на нефть, роберт хабек, анналена бербок, германия, россия, балтийское море, северный поток — 2, экономика, в мире
11:22 08.07.2022 (обновлено: 13:41 08.07.2022)
 
"Дадим себе по лицу назло Путину". В бундестаге раскритиковали политику ФРГ

Депутат бундестага Эрнст заявил, что правительство готово навредить Германии назло Путину

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст в интервью изданию Die Welt раскритиковал федеральное правительство за провальную энергетическую политику.

"Германия проводит политику под девизом: "Дадим себе по лицу назло Путину". При этом Путину мы вовсе не вредим. Москва только выигрывает от высоких цен на топливо", — сказал он.

Эрнст напомнил, что без российских энергоносителей Германию ожидает 12-процентное снижение ВВП, а это, по его словам, будет "абсолютной катастрофой".
Ранее Эрнст призвал федеральное правительство продолжать диалог с Россией по вопросу энергоносителей. Кроме того, он говорил, что видит возможность временно запустить "Северный поток — 2", если по-другому энергобезопасность обеспечить не удастся.
Глава Минэкономики Роберт Хабек ответил на это, что использование "Северного потока — 2" для преодоления энергетического кризиса "не является вариантом".
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После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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Цены на нефтьРоберт ХабекАнналена БербокГерманияРоссияБалтийское мореСеверный поток — 2ЭкономикаВ мире
 
 
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