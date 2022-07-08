https://ria.ru/20220708/germaniya-1801150460.html

"Дадим себе по лицу назло Путину". В бундестаге раскритиковали политику ФРГ

"Дадим себе по лицу назло Путину". В бундестаге раскритиковали политику ФРГ - РИА Новости, 08.07.2022

"Дадим себе по лицу назло Путину". В бундестаге раскритиковали политику ФРГ

Глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст в интервью изданию Die Welt раскритиковал федеральное правительство за провальную... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T11:22

2022-07-08T11:22

2022-07-08T13:41

цены на нефть

роберт хабек

анналена бербок

германия

россия

балтийское море

северный поток — 2

экономика

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст в интервью изданию Die Welt раскритиковал федеральное правительство за провальную энергетическую политику.Эрнст напомнил, что без российских энергоносителей Германию ожидает 12-процентное снижение ВВП, а это, по его словам, будет "абсолютной катастрофой".Ранее Эрнст призвал федеральное правительство продолжать диалог с Россией по вопросу энергоносителей. Кроме того, он говорил, что видит возможность временно запустить "Северный поток — 2", если по-другому энергобезопасность обеспечить не удастся.Глава Минэкономики Роберт Хабек ответил на это, что использование "Северного потока — 2" для преодоления энергетического кризиса "не является вариантом".После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220708/ukraina-1801136253.html

https://ria.ru/20220707/sholts-1801089121.html

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, роберт хабек, анналена бербок, германия, россия, балтийское море, северный поток — 2, экономика, в мире