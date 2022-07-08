11:22 08.07.2022 (обновлено: 13:41 08.07.2022)
"Дадим себе по лицу назло Путину". В бундестаге раскритиковали политику ФРГ
Депутат бундестага Эрнст заявил, что правительство готово навредить Германии назло Путину
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст в интервью изданию Die Welt раскритиковал федеральное правительство за провальную энергетическую политику.
"Германия проводит политику под девизом: "Дадим себе по лицу назло Путину". При этом Путину мы вовсе не вредим. Москва только выигрывает от высоких цен на топливо", — сказал он.
Эрнст напомнил, что без российских энергоносителей Германию ожидает 12-процентное снижение ВВП, а это, по его словам, будет "абсолютной катастрофой".
Ранее Эрнст призвал федеральное правительство продолжать диалог с Россией по вопросу энергоносителей. Кроме того, он говорил, что видит возможность временно запустить "Северный поток — 2", если по-другому энергобезопасность обеспечить не удастся.
Глава Минэкономики Роберт Хабек ответил на это, что использование "Северного потока — 2" для преодоления энергетического кризиса "не является вариантом".
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.