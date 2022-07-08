https://ria.ru/20220708/gerb-1801356207.html
Двуглавый орел стал гербом Харьковской области
Двуглавый орел стал гербом Харьковской области - РИА Новости, 08.07.2022
Двуглавый орел стал гербом Харьковской области
Государственная символика утверждена в Харьковской области, гербом стал золотой двуглавый орел с державой, которая символизирует принадлежность территории к... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T22:59
2022-07-08T22:59
2022-07-08T22:59
в мире
харьковская область
харьков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_0:368:3934:2580_1920x0_80_0_0_e410868ae0084257c9af6ade2f8f1241.jpg
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Государственная символика утверждена в Харьковской области, гербом стал золотой двуглавый орел с державой, которая символизирует принадлежность территории к русским землям, сообщили РИА Новости в пресс-службе временной гражданской администрации (ВГА) региона.По информации ведомства, глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев утвердил государственную региональную символику региона."Герб Харьковской области – золотой двуглавый орел с геральдическим щитом. Держава в левой лапе орла - это символ исторических корней Харьковской области, как неотъемлемой части русских земель", - сообщили в администрации.Отмечается, что жезл с двумя змеями является символ примирения и неприкосновенности, именно кадуцей и рог изобилия были на гербе Харькова и Харьковской губернии с конца 18 века.По информации ВГА, флаг Харьковской области имеет три цвета: малиновый, синий и красный. Триколор, отмечается, символизирует историческую связь области с казачьими традициями Слобожанского края и России.
https://ria.ru/20220707/mironov-1801070012.html
https://ria.ru/20220706/multipleksy-1800814701.html
харьковская область
харьков
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_1:0:3932:2948_1920x0_80_0_0_37936331ace6cc39289ff7584255c378.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, харьков, россия
Двуглавый орел стал гербом Харьковской области
Двуглавый орел как символ принадлежности к русским землям стал гербом Харьковской области