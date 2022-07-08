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Двуглавый орел стал гербом Харьковской области - РИА Новости, 08.07.2022
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Двуглавый орел стал гербом Харьковской области
Двуглавый орел стал гербом Харьковской области - РИА Новости, 08.07.2022
Двуглавый орел стал гербом Харьковской области
Государственная символика утверждена в Харьковской области, гербом стал золотой двуглавый орел с державой, которая символизирует принадлежность территории к... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T22:59
2022-07-08T22:59
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Государственная символика утверждена в Харьковской области, гербом стал золотой двуглавый орел с державой, которая символизирует принадлежность территории к русским землям, сообщили РИА Новости в пресс-службе временной гражданской администрации (ВГА) региона.По информации ведомства, глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев утвердил государственную региональную символику региона."Герб Харьковской области – золотой двуглавый орел с геральдическим щитом. Держава в левой лапе орла - это символ исторических корней Харьковской области, как неотъемлемой части русских земель", - сообщили в администрации.Отмечается, что жезл с двумя змеями является символ примирения и неприкосновенности, именно кадуцей и рог изобилия были на гербе Харькова и Харьковской губернии с конца 18 века.По информации ВГА, флаг Харьковской области имеет три цвета: малиновый, синий и красный. Триколор, отмечается, символизирует историческую связь области с казачьими традициями Слобожанского края и России.
https://ria.ru/20220707/mironov-1801070012.html
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в мире, харьковская область, харьков, россия
22:59 08.07.2022
 
Двуглавый орел стал гербом Харьковской области

Двуглавый орел как символ принадлежности к русским землям стал гербом Харьковской области

© Fotolia / lester120Панорама Харькова
Панорама Харькова - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© Fotolia / lester120
Панорама Харькова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Государственная символика утверждена в Харьковской области, гербом стал золотой двуглавый орел с державой, которая символизирует принадлежность территории к русским землям, сообщили РИА Новости в пресс-службе временной гражданской администрации (ВГА) региона.
По информации ведомства, глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев утвердил государственную региональную символику региона.
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 20:35
Миронов предложил упростить предоставление гражданства для жителей Харькова
"Герб Харьковской области – золотой двуглавый орел с геральдическим щитом. Держава в левой лапе орла - это символ исторических корней Харьковской области, как неотъемлемой части русских земель", - сообщили в администрации.
Отмечается, что жезл с двумя змеями является символ примирения и неприкосновенности, именно кадуцей и рог изобилия были на гербе Харькова и Харьковской губернии с конца 18 века.
По информации ВГА, флаг Харьковской области имеет три цвета: малиновый, синий и красный. Триколор, отмечается, символизирует историческую связь области с казачьими традициями Слобожанского края и России.
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