https://ria.ru/20220708/gaz-1801353794.html

СМИ: Оттава и Берлин близки к соглашению по турбине для "Северного потока"

СМИ: Оттава и Берлин близки к соглашению по турбине для "Северного потока" - РИА Новости, 08.07.2022

СМИ: Оттава и Берлин близки к соглашению по турбине для "Северного потока"

Канада и Германия близки к достижению договоренности, которая позволит вернуть в Россию газовую турбину для трубопровода "Северный поток", ранее отправленную на РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T22:20

2022-07-08T22:20

2022-07-08T22:33

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Канада и Германия близки к достижению договоренности, которая позволит вернуть в Россию газовую турбину для трубопровода "Северный поток", ранее отправленную на ремонт в Канаду, пишет в пятницу газета Globe and Mail со ссылкой на неназванного представителя канадской администрации.Согласно публикации, Канада и Германия на данном этапе ведут переговоры с Украиной, которая выступает против возвращения турбины в Россию. Положительное решение по данному вопросу, указывает источник, может быть принято "в ближайшие несколько дней", в то же время отмечая, что для такого исхода всем сторонам переговоров "еще многое предстоит сделать".По мнению официальной Оттавы, Россия располагает "еще одной дополнительной турбиной, которую она может ввести эксплуатацию", однако не делает этого "в целях оказания экономического давления на Европу". Возврат российской турбины призван во многом "устранить этот рычаг давления", указывает источник газеты.Теперь "Газпром" использует около 40% мощности магистрали - основного маршрута поставок российского газа в европейский регион, а с 11 по 21 июля, как планируется, остановит "Северный поток" на ежегодное техническое обслуживание, что может усугубить нехватку газа в Европе. Некоторые страны - среди них Германия и Австрия - высказывали опасения, что поставки по магистрали после окончания работ могут снизиться или прекратиться.

https://ria.ru/20220708/turbiny-1801116872.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире