16:04 08.07.2022 (обновлено: 16:08 08.07.2022)
Экс-премьер Болгарии заявил о конце российской монополии на газ
Экс-премьер Болгарии: поставки азербайджанского газа положат конец российской монополии
© AP Photo / Mindaugas KulbisГазокомпрессорная станция
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Газокомпрессорная станция . Архивное фото
АФИНЫ, 8 июл – РИА Новости. Премьер-министр Болгарии в отставке Кирилл Петков заявил, что открытие интерконнектора Греция-Болгария (IGB) и поставки по нему азербайджанского газа "положат конец российской монополии".
Выступая на церемонии открытия IGB в греческом городе Комотини, Петков назвал сегодняшний день историческим. Его выступление транслировалось с переводом на греческий язык.
5 июля, 08:00"Мы больше не боимся". Что началось в Болгарии
"Это символ достижения энергетической независимости. Интерконнектор начинает работать. Я горд, что возглавлял правительство, при котором всего за шесть месяцев удалось завершить эту работу", - сказал Петков, поблагодарив премьера Греции Кириакоса Мицотакиса.
Он напомнил, что присутствовал и на церемонии начала строительства плавучей станции хранения и регазификации СПГ (FSRU) в Александруполисе. "Все эти работы, как и помощь Евросоюза и президента Азербайджана Алиева, начинает новое геополитическое сотрудничество, которое имеет практическое значение, меняет карту региона. Болгария начнет получать азербайджанский газ из этого газопровода в следующие недели. Это положит конец российской монополии. Мы получим доступ к разным источникам энергии", - сказал Петков.
Он также отметил, что у Болгарии есть доступ к греческим портам на Эгейском море. "Эпоха разделения завершилась, началась эпоха сотрудничества в Евросоюзе и, естественно, с нашими соседями", - сказал Петков.
Петков в настоящее время исполняет свои обязанности в отставке. Правительство Болгарии ушло в отставку в конце июня после вынесения ему вотума недоверия в связи с провалом в финансовой и экономической политике. Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за это на трех болгарских политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову. Правительство во главе с Петковым продолжит работать до формирования нового кабинета министров или переходного кабинета. Если ни одной из партий или партийной коалиций, имеющих право сформировать правительство, не удастся сформировать кабинет, пройдут новые парламентские выборы.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.