https://ria.ru/20220708/gaz-1801245176.html

Немецкий концерн Uniper запросил поддержки правительства из-за кризиса

Немецкий концерн Uniper запросил поддержки правительства из-за кризиса - РИА Новости, 08.07.2022

Немецкий концерн Uniper запросил поддержки правительства из-за кризиса

Немецкий энергоконцерн Uniper запросил у правительства ФРГ государственную поддержку для стабилизации бизнеса на фоне газового кризиса, сообщает финская... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T15:28

2022-07-08T15:28

2022-07-08T15:28

экономика

германия

uniper

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БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Немецкий энергоконцерн Uniper запросил у правительства ФРГ государственную поддержку для стабилизации бизнеса на фоне газового кризиса, сообщает финская государственная энергетическая компания Fortum Corporation, крупнейший акционер Uniper.Ранее в пятницу немецкий бундестаг принял поправки в закон об энергетической безопасности, которые предусматривают возможность мер стабилизации бухгалтерского баланса компаний критической энергетической инфраструктуры."Подконтрольная компания Fortum Uniper сегодня запросила правительственную поддержку в соответствии с вновь принятым энергетическим законом Германии. Как крупнейший импортер газа, Uniper наиболее серьезно пострадал из-за снижения поставок российского газа и в результате находится под серьезным финансовым давлением", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220427/uniper-1785684022.html

германия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, германия, uniper