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Немецкий концерн Uniper запросил поддержки правительства из-за кризиса - РИА Новости, 08.07.2022
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Немецкий концерн Uniper запросил поддержки правительства из-за кризиса
Немецкий концерн Uniper запросил поддержки правительства из-за кризиса - РИА Новости, 08.07.2022
Немецкий концерн Uniper запросил поддержки правительства из-за кризиса
Немецкий энергоконцерн Uniper запросил у правительства ФРГ государственную поддержку для стабилизации бизнеса на фоне газового кризиса, сообщает финская... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:28
2022-07-08T15:28
экономика
германия
uniper
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БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Немецкий энергоконцерн Uniper запросил у правительства ФРГ государственную поддержку для стабилизации бизнеса на фоне газового кризиса, сообщает финская государственная энергетическая компания Fortum Corporation, крупнейший акционер Uniper.Ранее в пятницу немецкий бундестаг принял поправки в закон об энергетической безопасности, которые предусматривают возможность мер стабилизации бухгалтерского баланса компаний критической энергетической инфраструктуры."Подконтрольная компания Fortum Uniper сегодня запросила правительственную поддержку в соответствии с вновь принятым энергетическим законом Германии. Как крупнейший импортер газа, Uniper наиболее серьезно пострадал из-за снижения поставок российского газа и в результате находится под серьезным финансовым давлением", - говорится в сообщении.
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экономика, германия, uniper
15:28 08.07.2022
 
Немецкий концерн Uniper запросил поддержки правительства из-за кризиса

Немецкий энергоконцерн Uniper запросил поддержки правительства из-за газового кризиса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция на границе Германии и Чехии - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Газокомпрессорная станция на границе Германии и Чехии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Немецкий энергоконцерн Uniper запросил у правительства ФРГ государственную поддержку для стабилизации бизнеса на фоне газового кризиса, сообщает финская государственная энергетическая компания Fortum Corporation, крупнейший акционер Uniper.
Ранее в пятницу немецкий бундестаг принял поправки в закон об энергетической безопасности, которые предусматривают возможность мер стабилизации бухгалтерского баланса компаний критической энергетической инфраструктуры.
"Подконтрольная компания Fortum Uniper сегодня запросила правительственную поддержку в соответствии с вновь принятым энергетическим законом Германии. Как крупнейший импортер газа, Uniper наиболее серьезно пострадал из-за снижения поставок российского газа и в результате находится под серьезным финансовым давлением", - говорится в сообщении.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 10:47
Uniper считает оплату российского газа в рублях возможной
 
ЭкономикаГерманияUniper
 
 
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