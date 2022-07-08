Немецкий концерн Uniper запросил поддержки правительства из-за кризиса
Немецкий энергоконцерн Uniper запросил поддержки правительства из-за газового кризиса
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция на границе Германии и Чехии. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Немецкий энергоконцерн Uniper запросил у правительства ФРГ государственную поддержку для стабилизации бизнеса на фоне газового кризиса, сообщает финская государственная энергетическая компания Fortum Corporation, крупнейший акционер Uniper.
Ранее в пятницу немецкий бундестаг принял поправки в закон об энергетической безопасности, которые предусматривают возможность мер стабилизации бухгалтерского баланса компаний критической энергетической инфраструктуры.
"Подконтрольная компания Fortum Uniper сегодня запросила правительственную поддержку в соответствии с вновь принятым энергетическим законом Германии. Как крупнейший импортер газа, Uniper наиболее серьезно пострадал из-за снижения поставок российского газа и в результате находится под серьезным финансовым давлением", - говорится в сообщении.
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