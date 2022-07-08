https://ria.ru/20220708/gaz-1801176248.html
Отправка Канадой турбины поможет нарастить поставки газа, заявили в Кремле
Отправка Канадой турбины поможет нарастить поставки газа, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.07.2022
Отправка Канадой турбины поможет нарастить поставки газа, заявили в Кремле
Отправка Канадой турбины позволит нарастить объемы поставок газа через "Северный поток", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:30
2022-07-08T12:30
2022-07-08T12:50
экономика
канада
россия
дмитрий песков
роберт хабек
германия
газпром
siemens
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796324338_0:343:3029:2047_1920x0_80_0_0_6d067a248a90a5c9a130b9d8c0bb8b77.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Отправка Канадой турбины позволит нарастить объемы поставок газа через "Северный поток", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Канаду к решению вопроса с турбиной для "Северного потока", попросив отправить турбину в ФРГ, а не в РФ, если для Оттавы это юридический вопрос."Вы знаете, что существует определенная регламентная работа на газопроводах, эти работы проводятся каждый год. Никаких новых работ никто не выдумывал. Если эта турбина после ремонта придет, это позволит нарастить объемы. Вопрос только один - почему это не сделали сразу", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, будет ли возобновлена подача газа по "Северному потоку" после возвращения турбины."Газпром" ранее снизил поставки по "Северному потоку" с середины июня, объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта.
https://ria.ru/20220708/turbiny-1801116872.html
https://ria.ru/20220704/turbiny-1800096847.html
канада
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796324338_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_6a2fbb1958f4322284c448b5f9bf8df3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, канада, россия, дмитрий песков, роберт хабек, германия, газпром, siemens, северный поток
12:30 08.07.2022 (обновлено: 12:50 08.07.2022)
Отправка Канадой турбины поможет нарастить поставки газа, заявили в Кремле
Песков: отправка Канадой турбины поможет нарастить поставки газа через "Северный поток"