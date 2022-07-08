https://ria.ru/20220708/gaz-1801176248.html

Отправка Канадой турбины поможет нарастить поставки газа, заявили в Кремле

Отправка Канадой турбины поможет нарастить поставки газа, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.07.2022

Отправка Канадой турбины поможет нарастить поставки газа, заявили в Кремле

Отправка Канадой турбины позволит нарастить объемы поставок газа через "Северный поток", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T12:30

2022-07-08T12:30

2022-07-08T12:50

экономика

канада

россия

дмитрий песков

роберт хабек

германия

газпром

siemens

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Отправка Канадой турбины позволит нарастить объемы поставок газа через "Северный поток", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Канаду к решению вопроса с турбиной для "Северного потока", попросив отправить турбину в ФРГ, а не в РФ, если для Оттавы это юридический вопрос."Вы знаете, что существует определенная регламентная работа на газопроводах, эти работы проводятся каждый год. Никаких новых работ никто не выдумывал. Если эта турбина после ремонта придет, это позволит нарастить объемы. Вопрос только один - почему это не сделали сразу", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, будет ли возобновлена подача газа по "Северному потоку" после возвращения турбины."Газпром" ранее снизил поставки по "Северному потоку" с середины июня, объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта.

https://ria.ru/20220708/turbiny-1801116872.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, канада, россия, дмитрий песков, роберт хабек, германия, газпром, siemens, северный поток