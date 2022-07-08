https://ria.ru/20220708/gaz-1801175313.html

Песков отверг обвинения в использовании газа как политического оружия

Песков отверг обвинения в использовании газа как политического оружия - РИА Новости, 08.07.2022

Песков отверг обвинения в использовании газа как политического оружия

Россия отвергает любые намеки или прямые заявления о том, что она использует газ или нефть в качестве оружия политического давления, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T12:29

2022-07-08T12:29

2022-07-08T13:24

политика

россия

канада

газпром

siemens

северный поток

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия отвергает любые намеки или прямые заявления о том, что она использует газ или нефть в качестве оружия политического давления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Газпром" ранее снизил поставки по "Северному потоку" с середины июня, объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта.

https://ria.ru/20220707/putin-1800845023.html

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политика, россия, канада, газпром, siemens, северный поток