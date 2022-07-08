12:29 08.07.2022 (обновлено: 13:24 08.07.2022)
Песков отверг обвинения в использовании газа как политического оружия
Песков: Россия не использует газ как оружие политического давления на другие страны
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия отвергает любые намеки или прямые заявления о том, что она использует газ или нефть в качестве оружия политического давления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы полностью отвергаем любые намеки или прямые заявления о том, что российская сторона использует газ или нефть в качестве оружия политического давления. Это не так. Россия последовательно выполняет все свои обязательства, и Россия по-прежнему способна гарантировать полную энергетическую безопасность Европы. И Россия способна гарантировать отсутствие зашкаливающих счетов за электричество, тепло, которые сейчас получают налогоплательщики в европейских странах", - сказал Песков журналистам.
"Газпром" ранее снизил поставки по "Северному потоку" с середины июня, объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта.