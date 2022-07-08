https://ria.ru/20220708/gaz-1801129941.html

Подарок Евросоюза для Путина взбесил Украину, пишет Daily Express

Подарок Евросоюза для Путина взбесил Украину, пишет Daily Express - РИА Новости, 08.07.2022

Подарок Евросоюза для Путина взбесил Украину, пишет Daily Express

Украинские политики пришли в ярость после решения Евросоюза по газу, которое стало настоящим подарком для президента России Владимира Путина, пишет Энтони... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T10:03

2022-07-08T10:03

2022-07-08T13:27

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украинские политики пришли в ярость после решения Евросоюза по газу, которое стало настоящим подарком для президента России Владимира Путина, пишет Энтони Ашкеназ для Daily Express. На этой неделе в Европарламенте прошло голосование, по итогам которого было принято решение о расширении таксономии Евросоюза. Она представляет собой классификатор, который определяет, какие проекты в сфере энергетики могут рассчитывать на дополнительное финансирование и поддержку. В него внесли природный газ и атомную энергетику. "Украина пришла в ярость, когда ЕС вручил огромный подарок Путину", — говорится в публикации.По словам автора, на Украине боятся, что намерения Европы уделять больше внимания развитию газовой и атомной энергетики будут на руку России, так как регион станет еще больше зависеть от ее энергоносителей. Вместе с тем Германия, которая получает треть своего газа из России, потребовала, чтобы этот ресурс включили в таксономию, а это означает, что Берлин может продолжать отправлять Москве миллиарды, пишет Ашкеназ.При этом Австрия и Люксембург, два противника атомной энергетики, пообещали оспорить результаты голосования Европарламента в суде, заключается в статье. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.

https://ria.ru/20220705/gaz-1800236110.html

https://ria.ru/20220701/gaz-1799435646.html

https://ria.ru/20220707/putin-1800845023.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, россия, украина, европарламент, евросоюз, москва