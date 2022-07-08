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Подарок Евросоюза для Путина взбесил Украину, пишет Daily Express - РИА Новости, 08.07.2022
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Подарок Евросоюза для Путина взбесил Украину, пишет Daily Express
Подарок Евросоюза для Путина взбесил Украину, пишет Daily Express - РИА Новости, 08.07.2022
Подарок Евросоюза для Путина взбесил Украину, пишет Daily Express
Украинские политики пришли в ярость после решения Евросоюза по газу, которое стало настоящим подарком для президента России Владимира Путина, пишет Энтони... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T10:03
2022-07-08T13:27
в мире
владимир путин
россия
украина
европарламент
евросоюз
москва
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украинские политики пришли в ярость после решения Евросоюза по газу, которое стало настоящим подарком для президента России Владимира Путина, пишет Энтони Ашкеназ для Daily Express. На этой неделе в Европарламенте прошло голосование, по итогам которого было принято решение о расширении таксономии Евросоюза. Она представляет собой классификатор, который определяет, какие проекты в сфере энергетики могут рассчитывать на дополнительное финансирование и поддержку. В него внесли природный газ и атомную энергетику. "Украина пришла в ярость, когда ЕС вручил огромный подарок Путину", — говорится в публикации.По словам автора, на Украине боятся, что намерения Европы уделять больше внимания развитию газовой и атомной энергетики будут на руку России, так как регион станет еще больше зависеть от ее энергоносителей. Вместе с тем Германия, которая получает треть своего газа из России, потребовала, чтобы этот ресурс включили в таксономию, а это означает, что Берлин может продолжать отправлять Москве миллиарды, пишет Ашкеназ.При этом Австрия и Люксембург, два противника атомной энергетики, пообещали оспорить результаты голосования Европарламента в суде, заключается в статье. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.
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в мире, владимир путин, россия, украина, европарламент, евросоюз, москва
10:03 08.07.2022 (обновлено: 13:27 08.07.2022)
 
Подарок Евросоюза для Путина взбесил Украину, пишет Daily Express

Daily Express: решение ЕС по газу стало подарком для Путина и взбесило Украину

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украинские политики пришли в ярость после решения Евросоюза по газу, которое стало настоящим подарком для президента России Владимира Путина, пишет Энтони Ашкеназ для Daily Express.
На этой неделе в Европарламенте прошло голосование, по итогам которого было принято решение о расширении таксономии Евросоюза. Она представляет собой классификатор, который определяет, какие проекты в сфере энергетики могут рассчитывать на дополнительное финансирование и поддержку. В него внесли природный газ и атомную энергетику.
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"Украина пришла в ярость, когда ЕС вручил огромный подарок Путину", — говорится в публикации.
По словам автора, на Украине боятся, что намерения Европы уделять больше внимания развитию газовой и атомной энергетики будут на руку России, так как регион станет еще больше зависеть от ее энергоносителей.
Вместе с тем Германия, которая получает треть своего газа из России, потребовала, чтобы этот ресурс включили в таксономию, а это означает, что Берлин может продолжать отправлять Москве миллиарды, пишет Ашкеназ.
При этом Австрия и Люксембург, два противника атомной энергетики, пообещали оспорить результаты голосования Европарламента в суде, заключается в статье.
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После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.

Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.
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