10:03 08.07.2022 (обновлено: 13:27 08.07.2022)
Подарок Евросоюза для Путина взбесил Украину, пишет Daily Express
Daily Express: решение ЕС по газу стало подарком для Путина и взбесило Украину
Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украинские политики пришли в ярость после решения Евросоюза по газу, которое стало настоящим подарком для президента России Владимира Путина, пишет Энтони Ашкеназ для Daily Express.
На этой неделе в Европарламенте прошло голосование, по итогам которого было принято решение о расширении таксономии Евросоюза. Она представляет собой классификатор, который определяет, какие проекты в сфере энергетики могут рассчитывать на дополнительное финансирование и поддержку. В него внесли природный газ и атомную энергетику.
"Украина пришла в ярость, когда ЕС вручил огромный подарок Путину", — говорится в публикации.
При этом Австрия и Люксембург, два противника атомной энергетики, пообещали оспорить результаты голосования Европарламента в суде, заключается в статье.
1 июля, 08:00Британия готова оставить Европу без газа
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.
Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.