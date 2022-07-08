Захарова рассказала о мейнстриме на встрече глав МИД G20
Захарова заявила о мейнстриме бойкотировать Россию на встрече глав МИД G20
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что у мейнстрима был заказ отработать "бойкот" России на СМИД "группы двадцатки" любой ценой, даже если это вызвало смех у окружающих.
"Вся западная пресса, освещающая министерскую встречу "двадцатки", занята одним: попыткой выяснить, кто кого в результате бойкотировал. Они бегают, суетятся, считают время нахождения министров в зале, следят за их перемещениями",- написала Захарова в своем Telegram-канале. "А Лавров выходил из зала? А он до конца кого дослушал? А на обед он остается? А вчера на ужине он ужинал? А когда он улетает?", - привела она примеры вопросов журналистов.
Ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальны сегодня, добавила она. "У мейнстрима заказ: отработать бойкот любой ценой, даже если это уже вызывает смех у всех присутствующих. Если бы западные СМИ имели представление об арифметике, то могли бы решить нехитрую задачку: 20-7=13. Что означает провал бойкота до его начала",- отметила Захарова.
Ранее на Бали прошел приветственный ужин для участников встречи министерской "двадцатки". По данным агентства Киодо, главы дипломатических ведомств стран "Большой семерки" решили не присутствовать на ужине в знак протеста против присутствия Лаврова. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя РИА Новости ситуацию, заявила, что Лавров "провел ряд контактов и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих мероприятие министров". В четверг российский министр провел "на полях" G20 встречи с главами МИД КНР и Турции Ван И и Мевлютом Чавушоглу. В пятницу пройдут переговоры с главами МИД Индии, Индонезии, Аргентины и Бразилии.
Также, по информации агентства Киодо в пятницу не проводили церемонию фотографирования участников встречи G20, во многом из-за позиции госсекретаря США Энтони Блинкена, которые не захотел участвовать в мероприятии с Лавровым.