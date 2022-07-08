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Захарова рассказала о мейнстриме на встрече глав МИД G20 - РИА Новости, 08.07.2022
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Захарова рассказала о мейнстриме на встрече глав МИД G20
Захарова рассказала о мейнстриме на встрече глав МИД G20 - РИА Новости, 08.07.2022
Захарова рассказала о мейнстриме на встрече глав МИД G20
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что у мейнстрима был заказ отработать "бойкот" России на СМИД "группы двадцатки" любой ценой, даже... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T10:13
2022-07-08T10:13
в мире
мария захарова
саммит g20
большая двадцатка
бали
индонезия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что у мейнстрима был заказ отработать "бойкот" России на СМИД "группы двадцатки" любой ценой, даже если это вызвало смех у окружающих."Вся западная пресса, освещающая министерскую встречу "двадцатки", занята одним: попыткой выяснить, кто кого в результате бойкотировал. Они бегают, суетятся, считают время нахождения министров в зале, следят за их перемещениями",- написала Захарова в своем Telegram-канале. "А Лавров выходил из зала? А он до конца кого дослушал? А на обед он остается? А вчера на ужине он ужинал? А когда он улетает?", - привела она примеры вопросов журналистов.Ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальны сегодня, добавила она. "У мейнстрима заказ: отработать бойкот любой ценой, даже если это уже вызывает смех у всех присутствующих. Если бы западные СМИ имели представление об арифметике, то могли бы решить нехитрую задачку: 20-7=13. Что означает провал бойкота до его начала",- отметила Захарова.Ранее на Бали прошел приветственный ужин для участников встречи министерской "двадцатки". По данным агентства Киодо, главы дипломатических ведомств стран "Большой семерки" решили не присутствовать на ужине в знак протеста против присутствия Лаврова. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя РИА Новости ситуацию, заявила, что Лавров "провел ряд контактов и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих мероприятие министров". В четверг российский министр провел "на полях" G20 встречи с главами МИД КНР и Турции Ван И и Мевлютом Чавушоглу. В пятницу пройдут переговоры с главами МИД Индии, Индонезии, Аргентины и Бразилии.Также, по информации агентства Киодо в пятницу не проводили церемонию фотографирования участников встречи G20, во многом из-за позиции госсекретаря США Энтони Блинкена, которые не захотел участвовать в мероприятии с Лавровым.
https://ria.ru/20220708/g20-1801107127.html
https://ria.ru/20220708/ssha-1801115431.html
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в мире, мария захарова, саммит g20, большая двадцатка, бали, индонезия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
10:13 08.07.2022
 
Захарова рассказала о мейнстриме на встрече глав МИД G20

Захарова заявила о мейнстриме бойкотировать Россию на встрече глав МИД G20

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что у мейнстрима был заказ отработать "бойкот" России на СМИД "группы двадцатки" любой ценой, даже если это вызвало смех у окружающих.
"Вся западная пресса, освещающая министерскую встречу "двадцатки", занята одним: попыткой выяснить, кто кого в результате бойкотировал. Они бегают, суетятся, считают время нахождения министров в зале, следят за их перемещениями",- написала Захарова в своем Telegram-канале. "А Лавров выходил из зала? А он до конца кого дослушал? А на обед он остается? А вчера на ужине он ужинал? А когда он улетает?", - привела она примеры вопросов журналистов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 07:25
Лавров на G20 сидел рядом с коллегами из Мексики и Саудовской Аравии
Ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальны сегодня, добавила она. "У мейнстрима заказ: отработать бойкот любой ценой, даже если это уже вызывает смех у всех присутствующих. Если бы западные СМИ имели представление об арифметике, то могли бы решить нехитрую задачку: 20-7=13. Что означает провал бойкота до его начала",- отметила Захарова.
Ранее на Бали прошел приветственный ужин для участников встречи министерской "двадцатки". По данным агентства Киодо, главы дипломатических ведомств стран "Большой семерки" решили не присутствовать на ужине в знак протеста против присутствия Лаврова. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя РИА Новости ситуацию, заявила, что Лавров "провел ряд контактов и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих мероприятие министров". В четверг российский министр провел "на полях" G20 встречи с главами МИД КНР и Турции Ван И и Мевлютом Чавушоглу. В пятницу пройдут переговоры с главами МИД Индии, Индонезии, Аргентины и Бразилии.
Также, по информации агентства Киодо в пятницу не проводили церемонию фотографирования участников встречи G20, во многом из-за позиции госсекретаря США Энтони Блинкена, которые не захотел участвовать в мероприятии с Лавровым.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 08:49
Лавров резко ответил на вопрос о его о возможной встрече с Блинкеном
 
В миреМария ЗахароваСаммит G20Большая двадцаткаБалиИндонезияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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