https://ria.ru/20220708/g20-1801107127.html

Лавров на G20 сидел рядом с коллегами из Мексики и Саудовской Аравии

Лавров на G20 сидел рядом с коллегами из Мексики и Саудовской Аравии - РИА Новости, 08.07.2022

Лавров на G20 сидел рядом с коллегами из Мексики и Саудовской Аравии

На заседании G20 в Индонезии глава МИД России Сергей Лавров сидел рядом с главами МИД Мексики и Саудовской Аравии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T07:25

2022-07-08T07:25

2022-07-08T09:05

в мире

мария захарова

ван и (политик)

мевлют чавушоглу

индонезия

саудовская аравия

украина

большая двадцатка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f9e45d2f1af9f978a6a45f20ed910464.jpg

ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл — РИА Новости. На заседании G20 в Индонезии глава МИД России Сергей Лавров сидел рядом с главами МИД Мексики и Саудовской Аравии, передает корреспондент РИА Новости.Министерская встреча "Группы двадцати" проходит на фоне серьезной напряженности на мировой арене — впервые с начала специальной военной операции на Украине в одном месте собрались представители западных стран, России и тех государств, которые прямо или косвенно поддержали Москву в этом противостоянии. При этом Индонезия как председатель в этом году пригласила к участию в мероприятиях и саммите не входящую в объединение Украину.На заседание совета министров иностранных дел стран G20 Лавров приехал за несколько минут до его начала, однако не последним. После него прибыли министры Саудовской Аравии, Китая, а также госсекретарь США, главы МИД Германии и Франции и представитель Великобритании.В этом году встреча министров посвящена вопросам многосторонности, энергетической и продовольственной безопасности. Также одним из основных вопросов будет подготовка к ноябрьскому саммиту G20, который пройдет на Бали.Накануне на Бали прошел приветственный ужин для делегатов. По данным агентства Киодо, главы дипломатических ведомств стран "Большой семерки" решили не присутствовать на ужине в знак протеста против присутствия Лаврова.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя РИА Новости ситуацию, заявила, что Лавров "провел ряд контактов и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих мероприятие министров". Ранее в четверг российский министр провел "на полях" G20 встречи с главами МИД КНР и Турции Ван И и Мевлютом Чавушоглу. В пятницу пройдут переговоры с главами МИД Индии, Индонезии, Аргентины и Бразилии.Также, по информации агентства Киодо в пятницу не проводили церемонию фотографирования участников встречи G20, во многом из-за позиции госсекретаря США Энтони Блинкена, которые не хотел участвовать в мероприятии с Лавровым.

https://ria.ru/20220707/g20-1801058102.html

https://ria.ru/20220707/g20-1801085542.html

индонезия

саудовская аравия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мария захарова, ван и (политик), мевлют чавушоглу, индонезия, саудовская аравия, украина, большая двадцатка, мид германии, мид кнр, саммит g20, сергей лавров, энтони блинкен