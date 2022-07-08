https://ria.ru/20220708/g20-1801107127.html
Лавров на G20 сидел рядом с коллегами из Мексики и Саудовской Аравии
Лавров на G20 сидел рядом с коллегами из Мексики и Саудовской Аравии - РИА Новости, 08.07.2022
Лавров на G20 сидел рядом с коллегами из Мексики и Саудовской Аравии
На заседании G20 в Индонезии глава МИД России Сергей Лавров сидел рядом с главами МИД Мексики и Саудовской Аравии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T07:25
2022-07-08T07:25
2022-07-08T09:05
в мире
мария захарова
ван и (политик)
мевлют чавушоглу
индонезия
саудовская аравия
украина
большая двадцатка
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ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл — РИА Новости. На заседании G20 в Индонезии глава МИД России Сергей Лавров сидел рядом с главами МИД Мексики и Саудовской Аравии, передает корреспондент РИА Новости.Министерская встреча "Группы двадцати" проходит на фоне серьезной напряженности на мировой арене — впервые с начала специальной военной операции на Украине в одном месте собрались представители западных стран, России и тех государств, которые прямо или косвенно поддержали Москву в этом противостоянии. При этом Индонезия как председатель в этом году пригласила к участию в мероприятиях и саммите не входящую в объединение Украину.На заседание совета министров иностранных дел стран G20 Лавров приехал за несколько минут до его начала, однако не последним. После него прибыли министры Саудовской Аравии, Китая, а также госсекретарь США, главы МИД Германии и Франции и представитель Великобритании.В этом году встреча министров посвящена вопросам многосторонности, энергетической и продовольственной безопасности. Также одним из основных вопросов будет подготовка к ноябрьскому саммиту G20, который пройдет на Бали.Накануне на Бали прошел приветственный ужин для делегатов. По данным агентства Киодо, главы дипломатических ведомств стран "Большой семерки" решили не присутствовать на ужине в знак протеста против присутствия Лаврова.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя РИА Новости ситуацию, заявила, что Лавров "провел ряд контактов и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих мероприятие министров". Ранее в четверг российский министр провел "на полях" G20 встречи с главами МИД КНР и Турции Ван И и Мевлютом Чавушоглу. В пятницу пройдут переговоры с главами МИД Индии, Индонезии, Аргентины и Бразилии.Также, по информации агентства Киодо в пятницу не проводили церемонию фотографирования участников встречи G20, во многом из-за позиции госсекретаря США Энтони Блинкена, которые не хотел участвовать в мероприятии с Лавровым.
https://ria.ru/20220707/g20-1801058102.html
https://ria.ru/20220707/g20-1801085542.html
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в мире, мария захарова, ван и (политик), мевлют чавушоглу, индонезия, саудовская аравия, украина, большая двадцатка, мид германии, мид кнр, саммит g20, сергей лавров, энтони блинкен
07:25 08.07.2022 (обновлено: 09:05 08.07.2022)
Лавров на G20 сидел рядом с коллегами из Мексики и Саудовской Аравии
Лаврова на G20 в Индонезии сидел рядом с коллегами из Мексики и Саудовской Аравии