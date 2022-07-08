Рейтинг@Mail.ru
Лавров на G20 сидел рядом с коллегами из Мексики и Саудовской Аравии - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/g20-1801107127.html
Лавров на G20 сидел рядом с коллегами из Мексики и Саудовской Аравии
Лавров на G20 сидел рядом с коллегами из Мексики и Саудовской Аравии - РИА Новости, 08.07.2022
Лавров на G20 сидел рядом с коллегами из Мексики и Саудовской Аравии
На заседании G20 в Индонезии глава МИД России Сергей Лавров сидел рядом с главами МИД Мексики и Саудовской Аравии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T07:25
2022-07-08T09:05
в мире
мария захарова
ван и (политик)
мевлют чавушоглу
индонезия
саудовская аравия
украина
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f9e45d2f1af9f978a6a45f20ed910464.jpg
ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл — РИА Новости. На заседании G20 в Индонезии глава МИД России Сергей Лавров сидел рядом с главами МИД Мексики и Саудовской Аравии, передает корреспондент РИА Новости.Министерская встреча "Группы двадцати" проходит на фоне серьезной напряженности на мировой арене — впервые с начала специальной военной операции на Украине в одном месте собрались представители западных стран, России и тех государств, которые прямо или косвенно поддержали Москву в этом противостоянии. При этом Индонезия как председатель в этом году пригласила к участию в мероприятиях и саммите не входящую в объединение Украину.На заседание совета министров иностранных дел стран G20 Лавров приехал за несколько минут до его начала, однако не последним. После него прибыли министры Саудовской Аравии, Китая, а также госсекретарь США, главы МИД Германии и Франции и представитель Великобритании.В этом году встреча министров посвящена вопросам многосторонности, энергетической и продовольственной безопасности. Также одним из основных вопросов будет подготовка к ноябрьскому саммиту G20, который пройдет на Бали.Накануне на Бали прошел приветственный ужин для делегатов. По данным агентства Киодо, главы дипломатических ведомств стран "Большой семерки" решили не присутствовать на ужине в знак протеста против присутствия Лаврова.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя РИА Новости ситуацию, заявила, что Лавров "провел ряд контактов и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих мероприятие министров". Ранее в четверг российский министр провел "на полях" G20 встречи с главами МИД КНР и Турции Ван И и Мевлютом Чавушоглу. В пятницу пройдут переговоры с главами МИД Индии, Индонезии, Аргентины и Бразилии.Также, по информации агентства Киодо в пятницу не проводили церемонию фотографирования участников встречи G20, во многом из-за позиции госсекретаря США Энтони Блинкена, которые не хотел участвовать в мероприятии с Лавровым.
https://ria.ru/20220707/g20-1801058102.html
https://ria.ru/20220707/g20-1801085542.html
индонезия
саудовская аравия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_6fcae340cd133b9e8bb6bb9fa7f0b9d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мария захарова, ван и (политик), мевлют чавушоглу, индонезия, саудовская аравия, украина, большая двадцатка, мид германии, мид кнр, саммит g20, сергей лавров, энтони блинкен
07:25 08.07.2022 (обновлено: 09:05 08.07.2022)
 
Лавров на G20 сидел рядом с коллегами из Мексики и Саудовской Аравии

Лаврова на G20 в Индонезии сидел рядом с коллегами из Мексики и Саудовской Аравии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл — РИА Новости. На заседании G20 в Индонезии глава МИД России Сергей Лавров сидел рядом с главами МИД Мексики и Саудовской Аравии, передает корреспондент РИА Новости.
Министерская встреча "Группы двадцати" проходит на фоне серьезной напряженности на мировой арене — впервые с начала специальной военной операции на Украине в одном месте собрались представители западных стран, России и тех государств, которые прямо или косвенно поддержали Москву в этом противостоянии. При этом Индонезия как председатель в этом году пригласила к участию в мероприятиях и саммите не входящую в объединение Украину.
На заседание совета министров иностранных дел стран G20 Лавров приехал за несколько минут до его начала, однако не последним. После него прибыли министры Саудовской Аравии, Китая, а также госсекретарь США, главы МИД Германии и Франции и представитель Великобритании.
В этом году встреча министров посвящена вопросам многосторонности, энергетической и продовольственной безопасности. Также одним из основных вопросов будет подготовка к ноябрьскому саммиту G20, который пройдет на Бали.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 19:36
Джабаров раскритиковал главу МИД Японии за бойкот ужина G20 из-за Лаврова
Накануне на Бали прошел приветственный ужин для делегатов. По данным агентства Киодо, главы дипломатических ведомств стран "Большой семерки" решили не присутствовать на ужине в знак протеста против присутствия Лаврова.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя РИА Новости ситуацию, заявила, что Лавров "провел ряд контактов и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих мероприятие министров". Ранее в четверг российский министр провел "на полях" G20 встречи с главами МИД КНР и Турции Ван И и Мевлютом Чавушоглу. В пятницу пройдут переговоры с главами МИД Индии, Индонезии, Аргентины и Бразилии.
Также, по информации агентства Киодо в пятницу не проводили церемонию фотографирования участников встречи G20, во многом из-за позиции госсекретаря США Энтони Блинкена, которые не хотел участвовать в мероприятии с Лавровым.
Сотрудник полиции во время подготовки к переговорам глав МИД G20 в Нуса-Дуа, Бали - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 22:11
В Китае напомнили США и Западу неприятную правду о G20
 
В миреМария ЗахароваВан И (политик)Мевлют ЧавушоглуИндонезияСаудовская АравияУкраинаБольшая двадцаткаМИД ГерманииМИД КНРСаммит G20Сергей ЛавровЭнтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала