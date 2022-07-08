https://ria.ru/20220708/g20-1801103025.html
Лавров прибыл на встречу глав МИД стран G20
Лавров прибыл на встречу глав МИД стран G20 - РИА Новости, 08.07.2022
Лавров прибыл на встречу глав МИД стран G20
Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл на встречу глав МИД стран G20, которая проходит на индонезийском острове Бали, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T05:31
2022-07-08T05:31
2022-07-08T06:56
в мире
лиз трасс
мария захарова
ван и (политик)
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мид кнр
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ДЕНПАСАР, 8 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл на встречу глав МИД стран G20, которая проходит на индонезийском острове Бали, передает корреспондент РИА Новости.Глава МИД приехал на заседание за несколько минут до его начала, однако не последним. После Лаврова прибыли министры Саудовской Аравии, Китая, а также госсекретарь США, главы МИД Германии и Франции и представитель Британии, вместо главы Форин офиса Лиз Трасс, которая из-за политического скандала на родине прервала свою поездку на Бали.Министерская встреча глав МИД G20 проходит в Индонезии в условиях нарастающего напряжения в отношениях России и западных стран.Накануне на Бали прошел приветственный ужин для делегатов. По данным агентства Киодо, главы дипломатических ведомств стран "Большой семерки" решили не присутствовать на ужине в знак протеста против присутствия Лаврова.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила РИА Новости, что министр провел несколько встреч и "не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих мероприятие министров". Ранее Лавров провел "на полях" G20 переговоры с главами МИД КНР и Турции Ван И и Мевлютом Чавушоглу, запланированы и другие контакты.По информации Киодо сегодня также отменили церемонию фотографирования из-за позиции госсекретаря США Энтони Блинкена, который не захотел участвовать в мероприятии с российским коллегой.
https://ria.ru/20220707/g20-1801058102.html
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в мире, лиз трасс, мария захарова, ван и (политик), турция, сша, большая двадцатка, мид кнр, саммит g20, сергей лавров
05:31 08.07.2022 (обновлено: 06:56 08.07.2022)
Лавров прибыл на встречу глав МИД стран G20
Лавров прибыл на встречу глав МИД G20 до Блинкена и министров западных стран