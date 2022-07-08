https://ria.ru/20220708/g20-1801096184.html

Лавров примет участие в министерской встрече G20

Лавров примет участие в министерской встрече G20 - РИА Новости, 08.07.2022

Лавров примет участие в министерской встрече G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу примет участие в заседании глав МИД стран "Группы двадцати". РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T00:30

2022-07-08T00:30

2022-07-08T00:44

владимир путин

дмитрий медведев

россия

турция

бали

большая двадцатка

мид кнр

саммит g20

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f9e45d2f1af9f978a6a45f20ed910464.jpg

ДЕНПАСАР, 8 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу примет участие в заседании глав МИД стран "Группы двадцати".Министерская встреча пройдет на фоне серьезной напряженности на мировой арене — впервые с начала специальной военной операции на Украине в одном месте соберутся представители западных стран, России и тех государств, которые прямо или косвенно поддержали Москву в этом противостоянии.Подготовка к саммитуИзначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились. Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, приглашение участвовать в саммите на Бали в ноябре было направлено и президенту РФ Владимиру Путину."В предварительном порядке информировали Джакарту о намерении Путина принять в нем участие. Формат участия подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии", — заявили ранее в МИД РФ.В качестве компромисса Джакарта также пригласила на встречу "двадцатки" в качестве гостя Украину, которая не входит в состав G20. Москва на это реагирует сдержанно и заявляет, что ее мало интересует, если Владимир Зеленский "будет ходить там где-то сбоку" — Россия подходит "к работе "Группы двадцати" исходя из тех основополагающих принципов, на которых она была создана", говорил Лавров."Это, прежде всего, обеспечение координации деятельности ведущих мировых держав в сфере экономики и международных финансов с тем, чтобы обеспечивать устойчивость мирового хозяйства, не допускать перекосов, не допускать кризисов и другие конкретные вещи, связанные именно с поддержанием стабильности в сфере мировой экономики", — отмечал ранее министр.В целом в Москве считают, что Россию невозможно исключить из G20, поскольку данный формат возник консенсуальным путем, а G7, объединяющая только западные страны во главе с США, больше не имеет никакого значения, заявлял ранее в интервью РИА Новости зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Блинкен не хочет фотографироваться, а Трасс летит домойОтказавшись от идеи "отменить" Россию в G20 страны Запада решили использовать площадку для наращивания давления на Москву и демонстративного бойкота ряда выступлений российских представителей. С этим, например, столкнулся министр финансов РФ Антон Силуанов, который в апреле участвовал во встрече глав минфинов дистанционно — министры западных стран покинули зал заседания во время выступления делегатов РФ.Аналогичным образом, по данным американских СМИ, намерен поступить и госсекретарь США Энтони Блинкен, который накануне прибыл на Бали на министерскую встречу G20. Как сообщил ранее телеканал CNN, Блинкен планирует избегать участия в традиционном совместном фотографировании, если там будет Лавров.Не состоится на полях G20 и отдельная встреча Лаврова и Блинкена. В госдепе ранее заявляли, что для нее сейчас "неподходящее время", а Россия должна дать повод для организации такого контакта. В МИД РФ на требования США отреагировали с иронией — официальный представитель министерства Мария Захарова прокомментировала заявления Вашингтона строчкой из своей последней песни: "июнь подошел к концу, твоя власть слабеет, я улечу от этой лжи".Другого яростного противника России — главы МИД Британии Лиз Трасс вообще не будет на предстоящей встрече. Из-за разразившего в Лондоне политического скандала с отставкой премьер-министра, Трасс была вынуждена спешно покинуть Индонезию и вернуться домой.Накануне на индонезийском острове Бали прошел приветственный ужин для делегатов, куда, по сообщениям японских СМИ, решил не ходить глава МИД Японии Есимаса Хаяси. При этом, отвечая на вопрос, пообщались ли Лавров и Блинкен кратко за ужином, Захарова сказала РИА Новости, что министр "провел ряд контактов и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих мероприятие министров". Ранее в четверг российский министр провел "на полях" G20 встречи с главами МИД КНР и Турции Ван И и Мевлютом Чавушоглу, запланирован ряд и других переговоров.По словам самого Лаврова, ему неизвестно ничего о попытках воспрепятствовать его участию во встрече G20, а если такие попытки и были, то индонезийская сторона на них никак не отреагировала.Энергетика и продовольствиеВ этом году встреча министров будет посвящена вопросам многосторонности, энергетической и продовольственной безопасности. Также одним из основных вопросов будет подготовка к ноябрьскому саммиту.В преддверии визита Лаврова на Бали в МИД отметили, что "Россия рассматривает "двадцатку" в качестве "ведущего форума международного экономического сотрудничества" и как эффективный механизм многостороннего управления, на базе которого должны приниматься выверенные решения в интересах всего мира".Там напомнили, что "Группа двадцати" была создана для противодействия глобальным финансово-экономическим кризисам, содействия устойчивому развитию и экономическому росту. Первым испытанием для "двадцатки" стал финансовый кризис в США в 2008 году, который "во многом был ею купирован"."Однако ситуация повторяется, и мир вновь сталкивается со схожими проблемами. Во многом они обусловлены стремлением Запада использовать экономику как оружие, недобросовестной конкуренцией и односторонними санкциями. Насаждаемая конфронтация чревата опасными сбоями в глобальных цепочках поставок, проблемами с обеспечением продовольственной и энергетической безопасности, снижением уровня жизни населения планеты", — предупреждают в Москве.РФ также отвергает все обвинения Запада в том, что она якобы виновна в росте потребительских цен на нефть и газ и грозящем миру голоде — проблемы вызваны последствиями пандемии и нелегитимных санкций Запада, которые разрушили логистические цепочки и подорвали механизмы финансовых инструментов."Полагаем бесперспективной логику "соперничества держав". Россия способствует укреплению продовольственной и энергетической безопасности, добросовестно выполняя свои контрактные обязательства", — добавили в МИД.Несмотря на чинимые западными странами препятствия, в этом году Россия планирует направить за рубеж около 50 миллионов тонн зерна и намерена "последовательно расширять географию экспорта нефти, нефтепродуктов и природного газа"."Сегодня дефицит продовольствия, удобрений и топлива серьезно усугубляется нелегитимными односторонними санкциями Запада. Основное бремя их деструктивных последствий ложится на развивающиеся страны, не обладающие достаточными ресурсами самообеспечения. Продолжим проводить линию на их полную отмену и поддержание открытого характера многосторонней торговли", — подчеркнули ранее в МИД.

https://ria.ru/20220707/g20-1801058102.html

https://ria.ru/20220707/g20-1801085542.html

https://ria.ru/20220707/mid-1800990131.html

https://ria.ru/20220707/sammit-1800902882.html

https://ria.ru/20220706/rossiya-1800583805.html

https://ria.ru/20220705/blinken-1800550312.html

россия

турция

бали

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, дмитрий медведев, россия, турция, бали, большая двадцатка, мид кнр, саммит g20, в мире, индонезия