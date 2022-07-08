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Совфед разрешил призывникам заключать контракт о прохождении службы в ФСБ - РИА Новости, 08.07.2022
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Совфед разрешил призывникам заключать контракт о прохождении службы в ФСБ
Совфед разрешил призывникам заключать контракт о прохождении службы в ФСБ - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед разрешил призывникам заключать контракт о прохождении службы в ФСБ
Совет Федерации одобрил в среду закон, который разрешает призывникам заключать контракт о прохождении военной службы в органах ФСБ. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:56
2022-07-08T14:56
безопасность
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, который разрешает призывникам заключать контракт о прохождении военной службы в органах ФСБ."Федеральным законом устанавливается, что контракт о прохождении военной службы в органах Федеральной службы безопасности вправе заключать военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и имеющие среднее профессиональное образование", - говорится в пояснительных документах.В заключении комитета СФ по обороне уточняется, что перечень войск, воинских формирований и органов, в которые военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, получившие до призыва на военную службу среднее профессиональное образование, а также граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, получившие среднее профессиональное образование, могут поступить на военную службу по контракту, дополняется органами ФСБ.Также закон предусматривает, что новый контракт о прохождении военной службы в Службе внешней разведки РФ может быть заключен с гражданами РФ, проходившими военную службу по контракту, являющимися высококвалифицированными специалистами и достигшими предельного возраста пребывания на военной службе в порядке, определяемом руководителем Службы внешней разведки РФ, либо, если указанные граждане имеют воинские звания высших офицеров, в порядке, определяемом президентом РФ.Помимо этого, закон дает право служить по контракту в ФСБ и СВР высококвалифицированным специалистам, имеющих звание высших офицеров и достигших предельного возраста пребывания на службе.Закон предусматривает, что с такими офицерами может быть заключен новый контракт о прохождении военной службы на основаниях по решению руководителей СВР и ФСБ или президента РФ.Кроме того, для военнослужащих СВР на должностях руководителей, начальников командиров и их заместителей вводится ненормированный служебный день. Такой формат работы может также устанавливаться для военнослужащих, замещающих иные воинские должности из перечня, утверждаемого руководителем СВР.При этом военнослужащим СВР, для которых установлен ненормированный служебный день, предоставляется дополнительный отпуск.
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безопасность, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
14:56 08.07.2022
 
Совфед разрешил призывникам заключать контракт о прохождении службы в ФСБ

Совет Федерации разрешил призывникам заключать контракт о прохождении службы в ФСБ

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, который разрешает призывникам заключать контракт о прохождении военной службы в органах ФСБ.
"Федеральным законом устанавливается, что контракт о прохождении военной службы в органах Федеральной службы безопасности вправе заключать военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и имеющие среднее профессиональное образование", - говорится в пояснительных документах.
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В заключении комитета СФ по обороне уточняется, что перечень войск, воинских формирований и органов, в которые военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, получившие до призыва на военную службу среднее профессиональное образование, а также граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, получившие среднее профессиональное образование, могут поступить на военную службу по контракту, дополняется органами ФСБ.
Также закон предусматривает, что новый контракт о прохождении военной службы в Службе внешней разведки РФ может быть заключен с гражданами РФ, проходившими военную службу по контракту, являющимися высококвалифицированными специалистами и достигшими предельного возраста пребывания на военной службе в порядке, определяемом руководителем Службы внешней разведки РФ, либо, если указанные граждане имеют воинские звания высших офицеров, в порядке, определяемом президентом РФ.
Помимо этого, закон дает право служить по контракту в ФСБ и СВР высококвалифицированным специалистам, имеющих звание высших офицеров и достигших предельного возраста пребывания на службе.
Закон предусматривает, что с такими офицерами может быть заключен новый контракт о прохождении военной службы на основаниях по решению руководителей СВР и ФСБ или президента РФ.
Кроме того, для военнослужащих СВР на должностях руководителей, начальников командиров и их заместителей вводится ненормированный служебный день. Такой формат работы может также устанавливаться для военнослужащих, замещающих иные воинские должности из перечня, утверждаемого руководителем СВР.
При этом военнослужащим СВР, для которых установлен ненормированный служебный день, предоставляется дополнительный отпуск.
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БезопасностьРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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