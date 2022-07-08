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Германия разменивает суверенитет на благосклонность США, заявил Слуцкий - РИА Новости, 08.07.2022
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Германия разменивает суверенитет на благосклонность США, заявил Слуцкий
Германия разменивает суверенитет на благосклонность США, заявил Слуцкий - РИА Новости, 08.07.2022
Германия разменивает суверенитет на благосклонность США, заявил Слуцкий
Нынешнее руководство Германии продолжает разменивать остатки суверенитета на благосклонность США, заявил лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:49
2022-07-08T17:37
в мире
олаф шольц
германия
киев
сша
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Нынешнее руководство Германии продолжает разменивать остатки суверенитета на благосклонность США, заявил лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что санкции против РФ продлят на необходимое для поддержки Киева время.Поддержка Киева со стороны Берлина продлится столько, сколько необходимо, заявил в эфире телеканала ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц, реагируя на слова ведущей о том, что почти 50% граждан Германии выступает за скорейшее завершение санкций против РФ и конфликта на Украине, возможно, на условии территориальных уступок со стороны Киева.По словам Слуцкого, канцлер ФРГ, "по крайней мере, так на бумаге звучит его должность", в эфире телеканала ZDF фактически заявил о том, что мнение жителей Германии в вопросах санкционной политики его не волнует."Нынешнее руководство ФРГ продолжает разменивать остатки суверенитета на благосклонность США. Вопрос: насколько долго будут терпеть это простые избиратели? Шольц может и дальше обвинять ту же АдГ в популизме, но рейтинги правых в Европе в целом неуклонно растут, в отличие от рейтингов самого канцлера", - написал в своем Telegram-канале Слуцкий.По его словам, почти половина немцев, по данным соцопросов, убеждена, что через год их финансовое положение будет хуже, чем сегодня."Ответ канцлера (на это) - Берлин намерен "сохранять солидарность так долго, насколько это будет необходимо, чтобы Украина могла защищаться". Иными словами, Германия будет выполнять волю Вашингтона и Брюсселя даже до последнего евро в карманах немцев! Причем решения о санкциях, указывает Шольц, принимались "вместе со многими в Европе". Похоже, с теми, кто также не думает о благосостоянии своих сограждан", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20220702/evropa-1799708503.html
https://ria.ru/20220701/gaz-1799435646.html
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в мире, олаф шольц, германия, киев, сша
16:49 08.07.2022 (обновлено: 17:37 08.07.2022)
 
Германия разменивает суверенитет на благосклонность США, заявил Слуцкий

Депутат Слуцкий заявил, что Германия разменивает суверенитет на благосклонность США

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Нынешнее руководство Германии продолжает разменивать остатки суверенитета на благосклонность США, заявил лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что санкции против РФ продлят на необходимое для поддержки Киева время.
Поддержка Киева со стороны Берлина продлится столько, сколько необходимо, заявил в эфире телеканала ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц, реагируя на слова ведущей о том, что почти 50% граждан Германии выступает за скорейшее завершение санкций против РФ и конфликта на Украине, возможно, на условии территориальных уступок со стороны Киева.
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По словам Слуцкого, канцлер ФРГ, "по крайней мере, так на бумаге звучит его должность", в эфире телеканала ZDF фактически заявил о том, что мнение жителей Германии в вопросах санкционной политики его не волнует.
"Нынешнее руководство ФРГ продолжает разменивать остатки суверенитета на благосклонность США. Вопрос: насколько долго будут терпеть это простые избиратели? Шольц может и дальше обвинять ту же АдГ в популизме, но рейтинги правых в Европе в целом неуклонно растут, в отличие от рейтингов самого канцлера", - написал в своем Telegram-канале Слуцкий.
По его словам, почти половина немцев, по данным соцопросов, убеждена, что через год их финансовое положение будет хуже, чем сегодня.
"Ответ канцлера (на это) - Берлин намерен "сохранять солидарность так долго, насколько это будет необходимо, чтобы Украина могла защищаться". Иными словами, Германия будет выполнять волю Вашингтона и Брюсселя даже до последнего евро в карманах немцев! Причем решения о санкциях, указывает Шольц, принимались "вместе со многими в Европе". Похоже, с теми, кто также не думает о благосостоянии своих сограждан", - добавил парламентарий.
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