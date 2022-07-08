https://ria.ru/20220708/foto-1801101529.html

СМИ: некоторые главы МИД стран G20 отказались фотографироваться с Лавровым

СМИ: некоторые главы МИД стран G20 отказались фотографироваться с Лавровым - РИА Новости, 08.07.2022

СМИ: некоторые главы МИД стран G20 отказались фотографироваться с Лавровым

Традиционная церемония фотографирования участников министерской встречи G20, которая проходит на Бали, "была отсрочена" в связи с нежеланием глав МИД США и ряда РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T04:03

2022-07-08T04:03

2022-07-08T08:36

специальная военная операция на украине

в мире

энтони блинкен

ван и (политик)

сергей лавров

россия

большая двадцатка

саммит g20

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ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Традиционная церемония фотографирования участников министерской встречи G20, которая проходит на Бали, "была отсрочена" в связи с нежеланием глав МИД США и ряда других стран принимать в ней участие в присутствии российского коллеги Сергея Лаврова, сообщает Kyodo.Таким образом, как дали понять агентству информированные источники в дипломатических кругах, в этот раз съемка не состоится.О том, что госсекретарь США Энтони Блинкен, который накануне прибыл на Бали на министерскую встречу G20, планирует избегать участия в традиционном совместном фотографировании, если там будет Лавров, также сообщал ранее телеканал CNN.Накануне на Бали прошел приветственный ужин для делегатов. По данным агентства Киодо, главы дипломатических ведомств стран "большой семерки" решили не присутствовать на ужине в знак протеста против присутствия Лаврова.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила РИА Новости, что министр "провел ряд контактов и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих мероприятие министров". Ранее в четверг российский министр провел "на полях" G20 встречи с главами МИД КНР и Турции Ван И и Мевлютом Чавушоглу, запланирован ряд других переговоров.

https://ria.ru/20220707/g20-1801058102.html

https://ria.ru/20220707/mid-1800990131.html

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в мире, энтони блинкен, ван и (политик), сергей лавров, россия, большая двадцатка, саммит g20