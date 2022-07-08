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СМИ: некоторые главы МИД стран G20 отказались фотографироваться с Лавровым - РИА Новости, 08.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220708/foto-1801101529.html
СМИ: некоторые главы МИД стран G20 отказались фотографироваться с Лавровым
СМИ: некоторые главы МИД стран G20 отказались фотографироваться с Лавровым - РИА Новости, 08.07.2022
СМИ: некоторые главы МИД стран G20 отказались фотографироваться с Лавровым
Традиционная церемония фотографирования участников министерской встречи G20, которая проходит на Бали, "была отсрочена" в связи с нежеланием глав МИД США и ряда РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T04:03
2022-07-08T08:36
специальная военная операция на украине
в мире
энтони блинкен
ван и (политик)
сергей лавров
россия
большая двадцатка
саммит g20
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ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Традиционная церемония фотографирования участников министерской встречи G20, которая проходит на Бали, "была отсрочена" в связи с нежеланием глав МИД США и ряда других стран принимать в ней участие в присутствии российского коллеги Сергея Лаврова, сообщает Kyodo.Таким образом, как дали понять агентству информированные источники в дипломатических кругах, в этот раз съемка не состоится.О том, что госсекретарь США Энтони Блинкен, который накануне прибыл на Бали на министерскую встречу G20, планирует избегать участия в традиционном совместном фотографировании, если там будет Лавров, также сообщал ранее телеканал CNN.Накануне на Бали прошел приветственный ужин для делегатов. По данным агентства Киодо, главы дипломатических ведомств стран "большой семерки" решили не присутствовать на ужине в знак протеста против присутствия Лаврова.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила РИА Новости, что министр "провел ряд контактов и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих мероприятие министров". Ранее в четверг российский министр провел "на полях" G20 встречи с главами МИД КНР и Турции Ван И и Мевлютом Чавушоглу, запланирован ряд других переговоров.
https://ria.ru/20220707/g20-1801058102.html
https://ria.ru/20220707/mid-1800990131.html
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в мире, энтони блинкен, ван и (политик), сергей лавров, россия, большая двадцатка, саммит g20
04:03 08.07.2022 (обновлено: 08:36 08.07.2022)
 
СМИ: некоторые главы МИД стран G20 отказались фотографироваться с Лавровым

Kyodo узнал об отказе ряда министров от фото с главой МИД России Лавровым на G20 на Бали

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Традиционная церемония фотографирования участников министерской встречи G20, которая проходит на Бали, "была отсрочена" в связи с нежеланием глав МИД США и ряда других стран принимать в ней участие в присутствии российского коллеги Сергея Лаврова, сообщает Kyodo.
Таким образом, как дали понять агентству информированные источники в дипломатических кругах, в этот раз съемка не состоится.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 19:36
Джабаров раскритиковал главу МИД Японии за бойкот ужина G20 из-за Лаврова
О том, что госсекретарь США Энтони Блинкен, который накануне прибыл на Бали на министерскую встречу G20, планирует избегать участия в традиционном совместном фотографировании, если там будет Лавров, также сообщал ранее телеканал CNN.
Накануне на Бали прошел приветственный ужин для делегатов. По данным агентства Киодо, главы дипломатических ведомств стран "большой семерки" решили не присутствовать на ужине в знак протеста против присутствия Лаврова.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила РИА Новости, что министр "провел ряд контактов и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих мероприятие министров". Ранее в четверг российский министр провел "на полях" G20 встречи с главами МИД КНР и Турции Ван И и Мевлютом Чавушоглу, запланирован ряд других переговоров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 16:35
В МИД с иронией ответили на вопрос о встрече Лаврова и Блинкена на G20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнтони БлинкенВан И (политик)Сергей ЛавровРоссияБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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