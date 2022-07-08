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В Москве пройдет международный исламский форум с участниками из Европы

В Москве пройдет международный исламский форум с участниками из Европы - РИА Новости, 08.07.2022

В Москве пройдет международный исламский форум с участниками из Европы

Международный исламский форум пройдет в Москве в 2022 году в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, рассказал председатель Духовного РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T23:27

2022-07-08T23:27

2022-07-08T23:27

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Международный исламский форум пройдет в Москве в 2022 году в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, рассказал председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин."Юбилейные мероприятия продолжаются, но заключительное будет в Москве. Будет международный мусульманский форум, мы ждем высоких гостей из разных стран – не только с Ближнего Востока и Тихоокеанского региона, но и из Европы. Наши братья готовы к нам приехать, радоваться вместе с нами, рассматривать те вопросы, которые мы будем выносить на обсуждение форума для принятия решений. Поэтому впереди еще продолжается наш год празднования 1100-летия принятия ислама на территории Волжской Булгарии", – сказал муфтий накануне Курбан-байрама в интервью каналу "Россия 24".1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией отмечается в 2022 году. По поручению президента РФ Владимира Путина был создан федеральный оргкомитет по подготовке и празднованию, который возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В частности, запланировано проведение международных, научных, культурных, просветительских мероприятий, саммитов, строительство ряда объектов. Мероприятия проходят в Татарстане, Москве и других регионах РФ. В Республике Татарстан был заложен первый камень в основание будущей Соборной мечети Казани, состоялся международный экономический форум KazanSummit-2022, международный образовательный форум в Болгарской исламской академии.

https://ria.ru/20220706/musulmane-1800653080.html

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владимир путин, марат хуснуллин, москва, россия, европа