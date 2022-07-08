В ДНР не намерены создавать флот из конфискованных иносудов, заявили в МО
Мизинцев опроверг информацию о намерении ДНР создать флот из конфискованных иносудов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПортовые краны в морском порту в Мариуполе
Портовые краны в морском порту в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Минобороны РФ опровергло сообщение представителей МИД Украины о якобы намерении властей Донецкой Народной Республики при поддержке России создать национальный флот из конфискованных в Мариупольском порту иностранных судов, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Это не соответствует действительности. Таким образом, украинская сторона пытается дискредитировать действия Российской Федерации по восстановлению перешедших под ее контроль территорий и обвинить ДНР в нарушении норм международного морского права в отношении судов под иностранными флагами, находящихся в порту Мариуполь",-сказал Мизинцев.
Между тем в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств.
"Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море",- сказал генерал.