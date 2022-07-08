https://ria.ru/20220708/flot-1801351068.html

В ДНР не намерены создавать флот из конфискованных иносудов, заявили в МО

В ДНР не намерены создавать флот из конфискованных иносудов, заявили в МО - РИА Новости, 08.07.2022

В ДНР не намерены создавать флот из конфискованных иносудов, заявили в МО

Минобороны РФ опровергло сообщение представителей МИД Украины о якобы намерении властей Донецкой Народной Республики при поддержке России создать национальный... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T21:54

2022-07-08T21:54

2022-07-08T21:54

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

донецкая народная республика

херсон

николаев (украина)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Минобороны РФ опровергло сообщение представителей МИД Украины о якобы намерении властей Донецкой Народной Республики при поддержке России создать национальный флот из конфискованных в Мариупольском порту иностранных судов, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Между тем в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств."Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море",- сказал генерал.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

херсон

николаев (украина)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, херсон, николаев (украина)