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В ДНР не намерены создавать флот из конфискованных иносудов, заявили в МО - РИА Новости, 08.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220708/flot-1801351068.html
В ДНР не намерены создавать флот из конфискованных иносудов, заявили в МО
В ДНР не намерены создавать флот из конфискованных иносудов, заявили в МО - РИА Новости, 08.07.2022
В ДНР не намерены создавать флот из конфискованных иносудов, заявили в МО
Минобороны РФ опровергло сообщение представителей МИД Украины о якобы намерении властей Донецкой Народной Республики при поддержке России создать национальный... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T21:54
2022-07-08T21:54
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
донецкая народная республика
херсон
николаев (украина)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Минобороны РФ опровергло сообщение представителей МИД Украины о якобы намерении властей Донецкой Народной Республики при поддержке России создать национальный флот из конфискованных в Мариупольском порту иностранных судов, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Между тем в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств."Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море",- сказал генерал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
херсон
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в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, херсон, николаев (украина)
21:54 08.07.2022
 
В ДНР не намерены создавать флот из конфискованных иносудов, заявили в МО

Мизинцев опроверг информацию о намерении ДНР создать флот из конфискованных иносудов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПортовые краны в морском порту в Мариуполе
Портовые краны в морском порту в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Портовые краны в морском порту в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Минобороны РФ опровергло сообщение представителей МИД Украины о якобы намерении властей Донецкой Народной Республики при поддержке России создать национальный флот из конфискованных в Мариупольском порту иностранных судов, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Это не соответствует действительности. Таким образом, украинская сторона пытается дискредитировать действия Российской Федерации по восстановлению перешедших под ее контроль территорий и обвинить ДНР в нарушении норм международного морского права в отношении судов под иностранными флагами, находящихся в порту Мариуполь",-сказал Мизинцев.
Между тем в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств.
"Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море",- сказал генерал.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоДонецкая Народная РеспубликаХерсонНиколаев (Украина)
 
 
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