https://ria.ru/20220708/fenazepam-1801357839.html

В Росздравнадзоре не подтвердили информацию о дефиците "Феназепама"

В Росздравнадзоре не подтвердили информацию о дефиците "Феназепама" - РИА Новости, 08.07.2022

В Росздравнадзоре не подтвердили информацию о дефиците "Феназепама"

Число введенных в гражданский оборот упаковок препарата "Феназепам" в прошлом и текущем году почти идентично, за 6 месяцев 2022 года введено более 755 тысяч... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T23:22

2022-07-08T23:22

2022-07-08T23:23

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число введенных в гражданский оборот упаковок препарата "Феназепам" в прошлом и текущем году почти идентично, за 6 месяцев 2022 года введено более 755 тысяч упаковок, сообщается на сайте Росздравнадзора.Ранее в СМИ появились сообщения о дефиците "Феназепама" в российских аптеках.В 2021 году в гражданский оборот было введено примерно 1,4 миллиона упаковок препарата, за 6 месяцев 2022 года - 755 тысяч, уточнили в ведомстве. На сегодняшний день в аптечных организациях находится 201 289 упаковок "Феназепама".Кроме того, введенные в гражданский оборот в июне-июле 2022 года 434 842 упаковки "Феназепама" еще не доехали до всех регионов, в ближайшие дни лекарство попадет на полки аптек субъектов России, отметили в Росздравнадзоре."Феназепам" оказывает анксиолитическое (уменьшение тревоги, беспокойство, страх) седативно-снотворное, противосудорожное и центральное миорелаксирующее действие.

https://ria.ru/20220615/preparaty-1795513930.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)