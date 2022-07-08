23:22 08.07.2022 (обновлено: 23:23 08.07.2022)
В Росздравнадзоре не подтвердили информацию о дефиците "Феназепама"
Росздравнадзор: за полгода в оборот ввели более 755 тысяч упаковок "Феназепама"
Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число введенных в гражданский оборот упаковок препарата "Феназепам" в прошлом и текущем году почти идентично, за 6 месяцев 2022 года введено более 755 тысяч упаковок, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Ранее в СМИ появились сообщения о дефиците "Феназепама" в российских аптеках.
"Количество введенных в гражданский оборот упаковок лекарственного препарата "Феназепам" (таблетки) в прошлом и текущем году, практически, идентично", - говорится в сообщении.
В 2021 году в гражданский оборот было введено примерно 1,4 миллиона упаковок препарата, за 6 месяцев 2022 года - 755 тысяч, уточнили в ведомстве. На сегодняшний день в аптечных организациях находится 201 289 упаковок "Феназепама".
Кроме того, введенные в гражданский оборот в июне-июле 2022 года 434 842 упаковки "Феназепама" еще не доехали до всех регионов, в ближайшие дни лекарство попадет на полки аптек субъектов России, отметили в Росздравнадзоре.
"Феназепам" оказывает анксиолитическое (уменьшение тревоги, беспокойство, страх) седативно-снотворное, противосудорожное и центральное миорелаксирующее действие.