Рейтинг@Mail.ru
Глава Эстонии одобрил создание новой правящей коалиции в стране - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/estoniya-1801357154.html
Глава Эстонии одобрил создание новой правящей коалиции в стране
Глава Эстонии одобрил создание новой правящей коалиции в стране - РИА Новости, 08.07.2022
Глава Эстонии одобрил создание новой правящей коалиции в стране
Президент Эстонии Алар Карис одобрил создание новой правящей коалиции в стране, отметив, что уход в отставку старого правительства полностью соответствует духу... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T23:07
2022-07-08T23:07
в мире
алар карис
кая каллас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748014764_0:96:3192:1892_1920x0_80_0_0_cef69708ca4ffc3de87c1b5e129312b2.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 8 июл - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис одобрил создание новой правящей коалиции в стране, отметив, что уход в отставку старого правительства полностью соответствует духу конституции республики.Лидеры Реформистской партии, Социал-демократической партии и партии Isamaa в пятницу достигли принципиальной договоренности о создании новой правящей коалиции.По словам президента, уход в отставку старого правительства в такой ситуации полностью соответствует духу конституции.Согласно законодательству, после отставки прежнего правительства премьер-министр, лидер Реформистской партии, Кая Каллас должна объявить в парламенте, что уходит в отставку. После этого президент Алар Карис назначит ее новым кандидатом в премьер-министры. Затем Каллас выступит в парламенте с речью о новой правящей коалиции, и депутаты должны утвердить ее мандат. Если это будет сделано, Кая Каллас представит новое правительство президенту Карису.Премьер-министр Каллас 3 июня призвала президента Алара Кариса отозвать с должности семерых министров, представляющих в правительстве Центристскую партию, в том числе глав МИД и МВД, а также заявила, что начинает формировать новую правящую коалицию. Карис подписал указ об отставке министров. Реформистская партия предложила начать коалиционные переговоры Социал-демократической партии и партии Isamaa.
https://ria.ru/20220708/estoniya-1801342726.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748014764_231:175:2728:2048_1920x0_80_0_0_ab33c916cb680115e17bf08b8ff14035.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алар карис, кая каллас
23:07 08.07.2022
 
Глава Эстонии одобрил создание новой правящей коалиции в стране

Президент Эстонии Карис одобрил создание новой правящей коалиции в стране

© AP Photo / Raul MeeАлар Карис, избранный президентом Эстонии, в парламенте Эстонии в Таллинне
Алар Карис, избранный президентом Эстонии, в парламенте Эстонии в Таллинне - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Raul Mee
Алар Карис, избранный президентом Эстонии, в парламенте Эстонии в Таллинне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 8 июл - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис одобрил создание новой правящей коалиции в стране, отметив, что уход в отставку старого правительства полностью соответствует духу конституции республики.
Лидеры Реформистской партии, Социал-демократической партии и партии Isamaa в пятницу достигли принципиальной договоренности о создании новой правящей коалиции.
По словам президента, уход в отставку старого правительства в такой ситуации полностью соответствует духу конституции.
"У политиков впереди напряженные дни. Это полностью соответствует духу конституции, что в такой ситуации старое правительство уходит в отставку и в экстренном порядке созывается парламент, чтобы создать основу для формирования нового правительства", - сказал в пятницу Карис порталу Delfi.
Согласно законодательству, после отставки прежнего правительства премьер-министр, лидер Реформистской партии, Кая Каллас должна объявить в парламенте, что уходит в отставку. После этого президент Алар Карис назначит ее новым кандидатом в премьер-министры. Затем Каллас выступит в парламенте с речью о новой правящей коалиции, и депутаты должны утвердить ее мандат. Если это будет сделано, Кая Каллас представит новое правительство президенту Карису.
Премьер-министр Каллас 3 июня призвала президента Алара Кариса отозвать с должности семерых министров, представляющих в правительстве Центристскую партию, в том числе глав МИД и МВД, а также заявила, что начинает формировать новую правящую коалицию. Карис подписал указ об отставке министров. Реформистская партия предложила начать коалиционные переговоры Социал-демократической партии и партии Isamaa.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 20:45
Премьер Эстонии Каллас подаст в отставку
 
В миреАлар КарисКая Каллас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала