https://ria.ru/20220708/estoniya-1801357154.html
Глава Эстонии одобрил создание новой правящей коалиции в стране
Глава Эстонии одобрил создание новой правящей коалиции в стране - РИА Новости, 08.07.2022
Глава Эстонии одобрил создание новой правящей коалиции в стране
Президент Эстонии Алар Карис одобрил создание новой правящей коалиции в стране, отметив, что уход в отставку старого правительства полностью соответствует духу... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T23:07
2022-07-08T23:07
2022-07-08T23:07
в мире
алар карис
кая каллас
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 июл - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис одобрил создание новой правящей коалиции в стране, отметив, что уход в отставку старого правительства полностью соответствует духу конституции республики.Лидеры Реформистской партии, Социал-демократической партии и партии Isamaa в пятницу достигли принципиальной договоренности о создании новой правящей коалиции.По словам президента, уход в отставку старого правительства в такой ситуации полностью соответствует духу конституции.Согласно законодательству, после отставки прежнего правительства премьер-министр, лидер Реформистской партии, Кая Каллас должна объявить в парламенте, что уходит в отставку. После этого президент Алар Карис назначит ее новым кандидатом в премьер-министры. Затем Каллас выступит в парламенте с речью о новой правящей коалиции, и депутаты должны утвердить ее мандат. Если это будет сделано, Кая Каллас представит новое правительство президенту Карису.Премьер-министр Каллас 3 июня призвала президента Алара Кариса отозвать с должности семерых министров, представляющих в правительстве Центристскую партию, в том числе глав МИД и МВД, а также заявила, что начинает формировать новую правящую коалицию. Карис подписал указ об отставке министров. Реформистская партия предложила начать коалиционные переговоры Социал-демократической партии и партии Isamaa.
https://ria.ru/20220708/estoniya-1801342726.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алар карис, кая каллас
Глава Эстонии одобрил создание новой правящей коалиции в стране
Президент Эстонии Карис одобрил создание новой правящей коалиции в стране
ХЕЛЬСИНКИ, 8 июл - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис одобрил создание новой правящей коалиции в стране, отметив, что уход в отставку старого правительства полностью соответствует духу конституции республики.
Лидеры Реформистской партии, Социал-демократической партии и партии Isamaa в пятницу достигли принципиальной договоренности о создании новой правящей коалиции.
По словам президента, уход в отставку старого правительства в такой ситуации полностью соответствует духу конституции.
"У политиков впереди напряженные дни. Это полностью соответствует духу конституции, что в такой ситуации старое правительство уходит в отставку и в экстренном порядке созывается парламент, чтобы создать основу для формирования нового правительства", - сказал в пятницу Карис порталу Delfi.
Согласно законодательству, после отставки прежнего правительства премьер-министр, лидер Реформистской партии, Кая Каллас
должна объявить в парламенте, что уходит в отставку. После этого президент Алар Карис
назначит ее новым кандидатом в премьер-министры. Затем Каллас выступит в парламенте с речью о новой правящей коалиции, и депутаты должны утвердить ее мандат. Если это будет сделано, Кая Каллас представит новое правительство президенту Карису.
Премьер-министр Каллас 3 июня призвала президента Алара Кариса отозвать с должности семерых министров, представляющих в правительстве Центристскую партию, в том числе глав МИД и МВД, а также заявила, что начинает формировать новую правящую коалицию. Карис подписал указ об отставке министров. Реформистская партия предложила начать коалиционные переговоры Социал-демократической партии и партии Isamaa.