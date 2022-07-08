https://ria.ru/20220708/estoniya-1801357154.html

Глава Эстонии одобрил создание новой правящей коалиции в стране

Глава Эстонии одобрил создание новой правящей коалиции в стране - РИА Новости, 08.07.2022

Глава Эстонии одобрил создание новой правящей коалиции в стране

Президент Эстонии Алар Карис одобрил создание новой правящей коалиции в стране, отметив, что уход в отставку старого правительства полностью соответствует духу... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T23:07

2022-07-08T23:07

2022-07-08T23:07

в мире

алар карис

кая каллас

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 июл - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис одобрил создание новой правящей коалиции в стране, отметив, что уход в отставку старого правительства полностью соответствует духу конституции республики.Лидеры Реформистской партии, Социал-демократической партии и партии Isamaa в пятницу достигли принципиальной договоренности о создании новой правящей коалиции.По словам президента, уход в отставку старого правительства в такой ситуации полностью соответствует духу конституции.Согласно законодательству, после отставки прежнего правительства премьер-министр, лидер Реформистской партии, Кая Каллас должна объявить в парламенте, что уходит в отставку. После этого президент Алар Карис назначит ее новым кандидатом в премьер-министры. Затем Каллас выступит в парламенте с речью о новой правящей коалиции, и депутаты должны утвердить ее мандат. Если это будет сделано, Кая Каллас представит новое правительство президенту Карису.Премьер-министр Каллас 3 июня призвала президента Алара Кариса отозвать с должности семерых министров, представляющих в правительстве Центристскую партию, в том числе глав МИД и МВД, а также заявила, что начинает формировать новую правящую коалицию. Карис подписал указ об отставке министров. Реформистская партия предложила начать коалиционные переговоры Социал-демократической партии и партии Isamaa.

https://ria.ru/20220708/estoniya-1801342726.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, алар карис, кая каллас