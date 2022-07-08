https://ria.ru/20220708/estoniya-1801342726.html
Премьер Эстонии Каллас подаст в отставку
Премьер Эстонии Каллас подаст в отставку - РИА Новости, 08.07.2022
Премьер Эстонии Каллас подаст в отставку
Лидеры Реформистской, Социал-демократической партий Эстонии и партии Isamaa договорились о создании новой коалиции, в связи с чем действующая глава... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T20:45
2022-07-08T20:45
2022-07-08T23:04
в мире
кая каллас
эстония
алар карис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792010779_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_9026c4e1008228db0a523e81ed78305e.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 8 июл — РИА Новости. Лидеры Реформистской, Социал-демократической партий Эстонии и партии Isamaa договорились о создании новой коалиции, в связи с чем действующая глава правительства Кая Каллас уходит в отставку, чтобы затем вновь возглавить кабинет министров.Согласно законодательству, после отставки прежнего правительства Каллас должна объявить об этом в парламенте. После этого президент Алар Карис назначит ее новым кандидатом в премьер-министры. Затем Каллас выступит в парламенте с речью о новой правящей коалиции, и депутаты должны утвердить ее мандат. Если это будет сделано, Кая Каллас представит новое правительство президенту Карису.Каллас 3 июня призвала президента Алара Кариса отозвать с должности семерых министров, представляющих в правительстве Центристскую партию, в том числе глав МИД и МВД, а также заявила, что начинает формировать новую правящую коалицию. Карис подписал указ об отставке министров. Реформистская партия предложила начать коалиционные переговоры Социал-демократической партии и партии Isamaa.Кая Каллас стала премьер-министром Эстонии в январе 2021 года. Она также занимает должность председателя Партии реформ. Политик была депутатом Европейского парламента в составе Альянса либералов и демократов за Европу (2014-2018) и парламента Эстонии (2011-2014, 2019-2021).
https://ria.ru/20220628/rusofobiya-1798820328.html
https://ria.ru/20220701/rusofobiya-1799669869.html
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792010779_194:0:1855:1246_1920x0_80_0_0_e68c43379eced2c7fbe074fe6b2189a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кая каллас, эстония, алар карис
20:45 08.07.2022 (обновлено: 23:04 08.07.2022)
Премьер Эстонии Каллас подаст в отставку
Премьер-министр Эстонии Каллас уходит в отставку
ХЕЛЬСИНКИ, 8 июл — РИА Новости. Лидеры Реформистской, Социал-демократической партий Эстонии и партии Isamaa договорились о создании новой коалиции, в связи с чем действующая глава правительства Кая Каллас уходит в отставку, чтобы затем вновь возглавить кабинет министров.
"В пятницу были согласованы детали перехода к обучению на эстонском языке, реформы рынка электроэнергии и по семейным пособиям", — также говорится в совместном пресс-релизе политических сил.
Согласно законодательству, после отставки прежнего правительства Каллас должна объявить об этом в парламенте. После этого президент Алар Карис назначит ее новым кандидатом в премьер-министры. Затем Каллас выступит в парламенте с речью о новой правящей коалиции, и депутаты должны утвердить ее мандат. Если это будет сделано, Кая Каллас представит новое правительство президенту Карису.
Каллас 3 июня призвала президента Алара Кариса отозвать с должности семерых министров, представляющих в правительстве Центристскую партию, в том числе глав МИД и МВД, а также заявила, что начинает формировать новую правящую коалицию. Карис подписал указ об отставке министров. Реформистская партия предложила начать коалиционные переговоры Социал-демократической партии и партии Isamaa.
Кая Каллас
стала премьер-министром Эстонии
в январе 2021 года. Она также занимает должность председателя Партии реформ. Политик была депутатом Европейского парламента в составе Альянса либералов и демократов за Европу (2014-2018) и парламента Эстонии (2011-2014, 2019-2021).