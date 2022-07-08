https://ria.ru/20220708/estoniya-1801342726.html

Премьер Эстонии Каллас подаст в отставку

Премьер Эстонии Каллас подаст в отставку - РИА Новости, 08.07.2022

Премьер Эстонии Каллас подаст в отставку

Лидеры Реформистской, Социал-демократической партий Эстонии и партии Isamaa договорились о создании новой коалиции, в связи с чем действующая глава... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T20:45

2022-07-08T20:45

2022-07-08T23:04

в мире

кая каллас

эстония

алар карис

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 июл — РИА Новости. Лидеры Реформистской, Социал-демократической партий Эстонии и партии Isamaa договорились о создании новой коалиции, в связи с чем действующая глава правительства Кая Каллас уходит в отставку, чтобы затем вновь возглавить кабинет министров.Согласно законодательству, после отставки прежнего правительства Каллас должна объявить об этом в парламенте. После этого президент Алар Карис назначит ее новым кандидатом в премьер-министры. Затем Каллас выступит в парламенте с речью о новой правящей коалиции, и депутаты должны утвердить ее мандат. Если это будет сделано, Кая Каллас представит новое правительство президенту Карису.Каллас 3 июня призвала президента Алара Кариса отозвать с должности семерых министров, представляющих в правительстве Центристскую партию, в том числе глав МИД и МВД, а также заявила, что начинает формировать новую правящую коалицию. Карис подписал указ об отставке министров. Реформистская партия предложила начать коалиционные переговоры Социал-демократической партии и партии Isamaa.Кая Каллас стала премьер-министром Эстонии в январе 2021 года. Она также занимает должность председателя Партии реформ. Политик была депутатом Европейского парламента в составе Альянса либералов и демократов за Европу (2014-2018) и парламента Эстонии (2011-2014, 2019-2021).

https://ria.ru/20220628/rusofobiya-1798820328.html

https://ria.ru/20220701/rusofobiya-1799669869.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, кая каллас, эстония, алар карис