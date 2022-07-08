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Американские истребители F-35 прибыли на авиабазу в Эстонию - РИА Новости, 08.07.2022
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Американские истребители F-35 прибыли на авиабазу в Эстонию
Американские истребители F-35 прибыли на авиабазу в Эстонию - РИА Новости, 08.07.2022
Американские истребители F-35 прибыли на авиабазу в Эстонию
Американские истребители пятого поколения F-35 в пятницу прибыли на авиабазу Эмари под Таллином для усиления восточного крыла альянса в Балтийском регионе,... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T18:50
2022-07-08T19:07
в мире
таллин
балтия
литва
нато
f-35
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 июл - РИА Новости. Американские истребители пятого поколения F-35 в пятницу прибыли на авиабазу Эмари под Таллином для усиления восточного крыла альянса в Балтийском регионе, сообщила пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны."Американские истребители пятого поколения F-35 прибыли на авиабазу Эмари под Таллином, чтобы усилить миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии", - говорится в сообщении.Кроме американских F-35 в Эмари сейчас дислоцируются французские истребители Mirage-2000 и бельгийские истребители F-16 в рамках миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии.Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.
https://ria.ru/20220701/rusofobiya-1799669869.html
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в мире, таллин, балтия, литва, нато, f-35, f-16
18:50 08.07.2022 (обновлено: 19:07 08.07.2022)
 
Американские истребители F-35 прибыли на авиабазу в Эстонию

Американские истребители пятого поколения F-35 прибыли на авиабазу Эмари под Таллином

© AP Photo / Newsis/Kang Jong-minИстребитель F-35A
Истребитель F-35A - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Newsis/Kang Jong-min
Истребитель F-35A. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 июл - РИА Новости. Американские истребители пятого поколения F-35 в пятницу прибыли на авиабазу Эмари под Таллином для усиления восточного крыла альянса в Балтийском регионе, сообщила пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.
"Американские истребители пятого поколения F-35 прибыли на авиабазу Эмари под Таллином, чтобы усилить миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии", - говорится в сообщении.
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Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.
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В миреТаллинБалтияЛитваНАТОF-35F-16
 
 
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