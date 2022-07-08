https://ria.ru/20220708/erevan-1801324374.html
Очередной митинг армянской оппозиции стартовал в Ереване
Очередной митинг армянской оппозиции стартовал в Ереване - РИА Новости, 08.07.2022
Очередной митинг армянской оппозиции стартовал в Ереване
Очередной митинг армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, стартовал в пятницу вечером в Ереване, передаёт корреспондент РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T19:16
2022-07-08T19:16
2022-07-08T19:17
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ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Очередной митинг армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, стартовал в пятницу вечером в Ереване, передаёт корреспондент РИА Новости.Акция по традиции началась на площади Франции, где ранее функционировал палаточный лагерь оппозиции.Организаторы митинга считают, что борьба оппозиции препятствует продвижению турецкой повестки в Армении, нацелена на защиту национальных интересов.Прошло два месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
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в мире, армения, франция, азербайджан
19:16 08.07.2022 (обновлено: 19:17 08.07.2022)
Очередной митинг армянской оппозиции стартовал в Ереване
Очередной митинг армянской оппозиции, требующей отставки Пашиняна, стартовал в Ереване