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Очередной митинг армянской оппозиции стартовал в Ереване - РИА Новости, 08.07.2022
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Очередной митинг армянской оппозиции стартовал в Ереване
Очередной митинг армянской оппозиции стартовал в Ереване - РИА Новости, 08.07.2022
Очередной митинг армянской оппозиции стартовал в Ереване
Очередной митинг армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, стартовал в пятницу вечером в Ереване, передаёт корреспондент РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T19:16
2022-07-08T19:17
в мире
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франция
азербайджан
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ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Очередной митинг армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, стартовал в пятницу вечером в Ереване, передаёт корреспондент РИА Новости.Акция по традиции началась на площади Франции, где ранее функционировал палаточный лагерь оппозиции.Организаторы митинга считают, что борьба оппозиции препятствует продвижению турецкой повестки в Армении, нацелена на защиту национальных интересов.Прошло два месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
https://ria.ru/20220627/armeniya-1798587439.html
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в мире, армения, франция, азербайджан
19:16 08.07.2022 (обновлено: 19:17 08.07.2022)
 
Очередной митинг армянской оппозиции стартовал в Ереване

Очередной митинг армянской оппозиции, требующей отставки Пашиняна, стартовал в Ереване

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники шествия сторонников армянской оппозиции и сотрудники полиции на площади Республики в Ереване
Участники шествия сторонников армянской оппозиции и сотрудники полиции на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Участники шествия сторонников армянской оппозиции и сотрудники полиции на площади Республики в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Очередной митинг армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, стартовал в пятницу вечером в Ереване, передаёт корреспондент РИА Новости.
Акция по традиции началась на площади Франции, где ранее функционировал палаточный лагерь оппозиции.
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Организаторы митинга считают, что борьба оппозиции препятствует продвижению турецкой повестки в Армении, нацелена на защиту национальных интересов.
Прошло два месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
 
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