https://ria.ru/20220708/energoresursy-1801277832.html
Путин рассказал о попытках Европы заместить российские энергоресурсы
Путин рассказал о попытках Европы заместить российские энергоресурсы - РИА Новости, 08.07.2022
Путин рассказал о попытках Европы заместить российские энергоресурсы
Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет к росту цен на газ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:48
2022-07-08T16:48
2022-07-08T17:34
экономика
владимир путин
россия
природный газ
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санкции
санкции в отношении россии
нефть
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет к росту цен на газ, заявил президент РФ Владимир Путин.Все это, по его словам, "еще раз показывает, что санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их и вводят"."Как известно, российские энергетические компании - это надежные, ответственные партнеры. В то же время, из-за призывов Запада отказаться от российских энергоресурсов, мировые рынки по-прежнему лихорадит", - сказал Путин в ходе совещания с кабинетом министров в пятницу.Президент напомнил, что в ожидании дефицита стоимость нефти марки Brent достигала 130 долларов за баррель."В последние дни цены снизились на 20-30 долларов. Произошло это на фоне прогнозов замедления глобальной экономики и наступления экономических трудностей в Европе", - отметил он.Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, природный газ, в мире, санкции, санкции в отношении россии, нефть
16:48 08.07.2022 (обновлено: 17:34 08.07.2022)
Путин рассказал о попытках Европы заместить российские энергоресурсы
Путин: попытки Европы заместить российские энергоресурсы ведут к росту цен на газ
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет к росту цен на газ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Да, мы знаем, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, однако результат таких действий ожидаем - это рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, в том числе для домохозяйств", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ
в пятницу.
Все это, по его словам, "еще раз показывает, что санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их и вводят".
"Как известно, российские энергетические компании - это надежные, ответственные партнеры. В то же время, из-за призывов Запада отказаться от российских энергоресурсов, мировые рынки по-прежнему лихорадит", - сказал Путин в ходе совещания с кабинетом министров в пятницу.
Президент напомнил, что в ожидании дефицита стоимость нефти марки Brent
достигала 130 долларов за баррель.
"В последние дни цены снизились на 20-30 долларов. Произошло это на фоне прогнозов замедления глобальной экономики и наступления экономических трудностей в Европе", - отметил он.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине
. Президент России Владимир Путин
в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.