https://ria.ru/20220708/energoresursy-1801277832.html

Путин рассказал о попытках Европы заместить российские энергоресурсы

Путин рассказал о попытках Европы заместить российские энергоресурсы - РИА Новости, 08.07.2022

Путин рассказал о попытках Европы заместить российские энергоресурсы

Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет к росту цен на газ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:48

2022-07-08T16:48

2022-07-08T17:34

экономика

владимир путин

россия

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в мире

санкции

санкции в отношении россии

нефть

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет к росту цен на газ, заявил президент РФ Владимир Путин.Все это, по его словам, "еще раз показывает, что санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их и вводят"."Как известно, российские энергетические компании - это надежные, ответственные партнеры. В то же время, из-за призывов Запада отказаться от российских энергоресурсов, мировые рынки по-прежнему лихорадит", - сказал Путин в ходе совещания с кабинетом министров в пятницу.Президент напомнил, что в ожидании дефицита стоимость нефти марки Brent достигала 130 долларов за баррель."В последние дни цены снизились на 20-30 долларов. Произошло это на фоне прогнозов замедления глобальной экономики и наступления экономических трудностей в Европе", - отметил он.Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.

https://ria.ru/20220708/energetika-1801275751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, владимир путин, россия, природный газ, в мире, санкции, санкции в отношении россии, нефть