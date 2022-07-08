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Путин рассказал о попытках Европы заместить российские энергоресурсы - РИА Новости, 08.07.2022
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Путин рассказал о попытках Европы заместить российские энергоресурсы
Путин рассказал о попытках Европы заместить российские энергоресурсы - РИА Новости, 08.07.2022
Путин рассказал о попытках Европы заместить российские энергоресурсы
Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет к росту цен на газ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:48
2022-07-08T17:34
экономика
владимир путин
россия
природный газ
в мире
санкции
санкции в отношении россии
нефть
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет к росту цен на газ, заявил президент РФ Владимир Путин.Все это, по его словам, "еще раз показывает, что санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их и вводят"."Как известно, российские энергетические компании - это надежные, ответственные партнеры. В то же время, из-за призывов Запада отказаться от российских энергоресурсов, мировые рынки по-прежнему лихорадит", - сказал Путин в ходе совещания с кабинетом министров в пятницу.Президент напомнил, что в ожидании дефицита стоимость нефти марки Brent достигала 130 долларов за баррель."В последние дни цены снизились на 20-30 долларов. Произошло это на фоне прогнозов замедления глобальной экономики и наступления экономических трудностей в Европе", - отметил он.Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.
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экономика, владимир путин, россия, природный газ, в мире, санкции, санкции в отношении россии, нефть
16:48 08.07.2022 (обновлено: 17:34 08.07.2022)
 
Путин рассказал о попытках Европы заместить российские энергоресурсы

Путин: попытки Европы заместить российские энергоресурсы ведут к росту цен на газ

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет к росту цен на газ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Да, мы знаем, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, однако результат таких действий ожидаем - это рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, в том числе для домохозяйств", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в пятницу.
Все это, по его словам, "еще раз показывает, что санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их и вводят".
"Как известно, российские энергетические компании - это надежные, ответственные партнеры. В то же время, из-за призывов Запада отказаться от российских энергоресурсов, мировые рынки по-прежнему лихорадит", - сказал Путин в ходе совещания с кабинетом министров в пятницу.
Президент напомнил, что в ожидании дефицита стоимость нефти марки Brent достигала 130 долларов за баррель.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
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Путин предупредил о возможных последствиях для мирового рынка газа
"В последние дни цены снизились на 20-30 долларов. Произошло это на фоне прогнозов замедления глобальной экономики и наступления экономических трудностей в Европе", - отметил он.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияПриродный газВ миреСанкцииСанкции в отношении РоссииНефть
 
 
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