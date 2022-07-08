https://ria.ru/20220708/energopostavki-1801276572.html
Правительство проработает возможности энергопоставок в дружественные страны
Правительство проработает возможности энергопоставок в дружественные страны - РИА Новости, 08.07.2022
Правительство проработает возможности энергопоставок в дружественные страны
Правительство прорабатывает возможности энергопоставок в дружественные страны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:45
2022-07-08T16:45
2022-07-08T17:20
россия
правительство рф
экономика
владимир путин
нефть
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Правительство прорабатывает возможности энергопоставок в дружественные страны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином.Он сообщил, что сейчас правительство уже прорабатывает варианты развития железнодорожной, морской и трубопроводной инфраструктуры поставок российской нефти и нефтепродуктов в дружественные страны, а также газотранспортной инфраструктуры для увеличения поставок газа в восточном направлении и на внутренний рынок.
https://ria.ru/20220708/energoresursy-1801277832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, правительство рф, экономика, владимир путин, нефть
16:45 08.07.2022 (обновлено: 17:20 08.07.2022)
Правительство проработает возможности энергопоставок в дружественные страны
Путин: правительство прорабатывает возможности энергопоставок в дружественные страны