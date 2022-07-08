https://ria.ru/20220708/energopostavki-1801276572.html

Правительство проработает возможности энергопоставок в дружественные страны

Правительство проработает возможности энергопоставок в дружественные страны - РИА Новости, 08.07.2022

Правительство проработает возможности энергопоставок в дружественные страны

Правительство прорабатывает возможности энергопоставок в дружественные страны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:45

2022-07-08T16:45

2022-07-08T17:20

россия

правительство рф

экономика

владимир путин

нефть

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Правительство прорабатывает возможности энергопоставок в дружественные страны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином.Он сообщил, что сейчас правительство уже прорабатывает варианты развития железнодорожной, морской и трубопроводной инфраструктуры поставок российской нефти и нефтепродуктов в дружественные страны, а также газотранспортной инфраструктуры для увеличения поставок газа в восточном направлении и на внутренний рынок.

https://ria.ru/20220708/energoresursy-1801277832.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, правительство рф, экономика, владимир путин, нефть