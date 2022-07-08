https://ria.ru/20220708/ekonomika-1801290271.html
СМИ: все больше британцев сомневаются в надежности экономики страны
СМИ: все больше британцев сомневаются в надежности экономики страны - РИА Новости, 08.07.2022
СМИ: все больше британцев сомневаются в надежности экономики страны
Индекс потребительского доверия в Великобритании упал до рекордно низкого показателя с начала пандемии COVID-19, пишет The Independent со ссылкой на... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T17:20
2022-07-08T17:20
2022-07-08T17:50
великобритания
экономика
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Индекс потребительского доверия в Великобритании упал до рекордно низкого показателя с начала пандемии COVID-19, пишет The Independent со ссылкой на исследование онлайн-ресурса Which? Consumer Insight tracker.Так, около 78 процентов британцев считают, что экономическая ситуация в стране ухудшается, и лишь восемь процентов прогнозируют ее улучшение в течение года.При этом, как отмечает издание, в июне степень уверенности граждан в будущем экономики составила минус 70 пунктов, тогда как в мае — минус 47 пунктов.Кроме того, британские семьи потеряли уверенность в собственном финансовом благополучии — в мае этот показатель составлял минус 28 пунктов, а в июне — упал до минус 40 пунктов, что соответствует рекордно низкому уровню с начала пандемии. Представитель организации Which? Consumer Insight tracker призвал предприятия оказывать более существенную поддержку тем, кто пытается "свести концы с концами".В Великобритании с 1 апреля ценовой порог на газ и электричество увеличился на 54 процента. Это решение приняли еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен. Расходы на энергию для британских потребителей увеличились в среднем на 700 фунтов в год. Повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800908652.html
https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800130172.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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великобритания, экономика
17:20 08.07.2022 (обновлено: 17:50 08.07.2022)
СМИ: все больше британцев сомневаются в надежности экономики страны
The Independent: британцы все больше сомневаются в надежности экономики страны
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Индекс потребительского доверия в Великобритании упал до рекордно низкого показателя с начала пандемии COVID-19, пишет The Independent
со ссылкой на исследование онлайн-ресурса Which? Consumer Insight tracker.
Так, около 78 процентов британцев считают, что экономическая ситуация в стране ухудшается, и лишь восемь процентов прогнозируют ее улучшение в течение года.
При этом, как отмечает издание, в июне степень уверенности граждан в будущем экономики составила минус 70 пунктов, тогда как в мае — минус 47 пунктов.
Кроме того, британские семьи потеряли уверенность в собственном финансовом благополучии — в мае этот показатель составлял минус 28 пунктов, а в июне — упал до минус 40 пунктов, что соответствует рекордно низкому уровню с начала пандемии.
"Около 2,1 миллиона семей просрочили или не выплатили хотя бы один платеж по ипотеке, аренде или кредиту. Хотя от роста стоимости жизни больше всего страдают люди с наиболее низкими доходами, анализ показал, что трудности испытывают потребители вне зависимости от возраста, зарплаты и места проживания", — говорится в статье.
Представитель организации Which? Consumer Insight tracker призвал предприятия оказывать более существенную поддержку тем, кто пытается "свести концы с концами".
В Великобритании с 1 апреля ценовой порог на газ и электричество увеличился на 54 процента. Это решение приняли еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен. Расходы на энергию для британских потребителей увеличились в среднем на 700 фунтов в год. Повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств.