СМИ: все больше британцев сомневаются в надежности экономики страны

СМИ: все больше британцев сомневаются в надежности экономики страны - РИА Новости, 08.07.2022

СМИ: все больше британцев сомневаются в надежности экономики страны

Индекс потребительского доверия в Великобритании упал до рекордно низкого показателя с начала пандемии COVID-19, пишет The Independent со ссылкой на... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T17:20

2022-07-08T17:20

2022-07-08T17:50

великобритания

экономика

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Индекс потребительского доверия в Великобритании упал до рекордно низкого показателя с начала пандемии COVID-19, пишет The Independent со ссылкой на исследование онлайн-ресурса Which? Consumer Insight tracker.Так, около 78 процентов британцев считают, что экономическая ситуация в стране ухудшается, и лишь восемь процентов прогнозируют ее улучшение в течение года.При этом, как отмечает издание, в июне степень уверенности граждан в будущем экономики составила минус 70 пунктов, тогда как в мае — минус 47 пунктов.Кроме того, британские семьи потеряли уверенность в собственном финансовом благополучии — в мае этот показатель составлял минус 28 пунктов, а в июне — упал до минус 40 пунктов, что соответствует рекордно низкому уровню с начала пандемии. Представитель организации Which? Consumer Insight tracker призвал предприятия оказывать более существенную поддержку тем, кто пытается "свести концы с концами".В Великобритании с 1 апреля ценовой порог на газ и электричество увеличился на 54 процента. Это решение приняли еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен. Расходы на энергию для британских потребителей увеличились в среднем на 700 фунтов в год. Повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств.

великобритания

великобритания, экономика