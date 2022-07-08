https://ria.ru/20220708/ekonomika-1801223140.html
Путин пообещал, что государство окажет поддержку рыбному хозяйству
Путин пообещал, что государство окажет поддержку рыбному хозяйству - РИА Новости, 08.07.2022
Путин пообещал, что государство окажет поддержку рыбному хозяйству
Рыбохозяйственный комплекс России будет стабильно развиваться и дальше, несмотря на внешние ограничения, а власти страны окажут предприятиям поддержку,... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:40
2022-07-08T14:40
2022-07-08T15:21
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Рыбохозяйственный комплекс России будет стабильно развиваться и дальше, несмотря на внешние ограничения, а власти страны окажут предприятиям поддержку, поскольку отрасль вносит существенный вклад в продовольственную безопасность страны, заявил президент РФ Владимир Путин.Доля товаров глубокой переработки в российском рыбохозяйственном комплексе должна вырасти, в том числе в экспорте, заявил президент России Владимир Путин."Существенно должна вырасти и доля товаров глубокой переработки. И очень бы хотелось, чтобы эта доля товаров глубокой переработки была ощутимой и в экспорте", - сказал Путин на церемонии поднятия флага на новых рыбопромысловых судах.По его словам, это будет означать не только дополнительные доходы, но и то, что новые рабочие места будут создаваться в России, "а не где-то там за бугром".Также глава государства выразил уверенность, что российская рыбная индустрия "при всех внешних вызовах и попытках санкционного давления" будет и дальше стабильно развиваться, наращивать свою конкурентоспособность, а государство "обязательно окажет компаниям, трудовым коллективам необходимую поддержку для решения приоритетных задач"."Это прежде всего развитие собственной производственной ресурсной базы и за счет этого насыщение внутреннего рынка широким ассортиментом высококачественной продукции. И, подчеркну, продукции, доступной для граждан с разным уровнем дохода", - отметил Путин.
https://ria.ru/20220607/proizvodstvo-1793743216.html
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экономика, россия, владимир путин
14:40 08.07.2022 (обновлено: 15:21 08.07.2022)
Путин пообещал, что государство окажет поддержку рыбному хозяйству
Путин уверен, что рыбохозяйственный комплекс будет развиваться, несмотря на санкции
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Рыбохозяйственный комплекс России будет стабильно развиваться и дальше, несмотря на внешние ограничения, а власти страны окажут предприятиям поддержку, поскольку отрасль вносит существенный вклад в продовольственную безопасность страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня рыбохозяйственный комплекс, безусловно, относится к важнейшим ключевым отраслям, вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие регионов России, в обеспечение продовольственной безопасности... Уверен, что российская рыбная индустрия при всех внешних вызовах и попытках санкционного давления и дальше будет стабильно развиваться, наращивать свою конкурентоспособность, а государство обязательно окажет компаниям и трудовым коллективам необходимую поддержку", - сказал Путин в ходе церемонии поднятия флага на новых рыбопромысловых судах.
Доля товаров глубокой переработки в российском рыбохозяйственном комплексе должна вырасти, в том числе в экспорте, заявил президент России Владимир Путин
.
"Существенно должна вырасти и доля товаров глубокой переработки. И очень бы хотелось, чтобы эта доля товаров глубокой переработки была ощутимой и в экспорте", - сказал Путин на церемонии поднятия флага на новых рыбопромысловых судах.
По его словам, это будет означать не только дополнительные доходы, но и то, что новые рабочие места будут создаваться в России, "а не где-то там за бугром".
Также глава государства выразил уверенность, что российская рыбная индустрия "при всех внешних вызовах и попытках санкционного давления" будет и дальше стабильно развиваться, наращивать свою конкурентоспособность, а государство "обязательно окажет компаниям, трудовым коллективам необходимую поддержку для решения приоритетных задач".
"Это прежде всего развитие собственной производственной ресурсной базы и за счет этого насыщение внутреннего рынка широким ассортиментом высококачественной продукции. И, подчеркну, продукции, доступной для граждан с разным уровнем дохода", - отметил Путин.