https://ria.ru/20220708/ekonomika-1801177951.html
Мантуров посоветовал сетям закупаться у российских предприятий
Мантуров посоветовал сетям закупаться у российских предприятий - РИА Новости, 08.07.2022
Мантуров посоветовал сетям закупаться у российских предприятий
Торговым сетям необходимо уделить больше внимания продвижению отечественных товаров: поставить в приоритет закупки у российских предприятий, ведь достойных... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:35
2022-07-08T12:35
2022-07-08T13:25
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Торговым сетям необходимо уделить больше внимания продвижению отечественных товаров: поставить в приоритет закупки у российских предприятий, ведь достойных претендентов много, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Мантуров также подчеркнул, что ритейлу надо уделить больше внимания продвижению именно отечественных товаров на внутреннем рынке, но на рыночных условиях, без ущерба конкуренции и экономике товаропроводящей сети."Это не нанесет никакого ущерба общему объему предложения, поскольку мы облегчили импортные поставки. Но чтобы в будущем избежать рисков, нужно идти по этому пути – поддерживать наших производителей, и поверьте – достойных претендентов у нас немало", - добавил министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский союз промышленников и предпринимателей
12:35 08.07.2022 (обновлено: 13:25 08.07.2022)
Мантуров посоветовал сетям закупаться у российских предприятий
Мантуров: торговым сетям необходимо поставить в приоритет закупки у российских предприятий
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Торговым сетям необходимо уделить больше внимания продвижению отечественных товаров: поставить в приоритет закупки у российских предприятий, ведь достойных претендентов много, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Менеджерам торговых сетей необходимо поднять "вверх" в иерархии приоритетов закупку у российских предприятий, дать им возможность предложить потребителю свои бренды и по мере успеха масштабировать производство", - передает предложение министра пресс-служба Минпромторга РФ
по итогам заседания президиума комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей
по торговле и потребительскому рынку.
Мантуров также подчеркнул, что ритейлу надо уделить больше внимания продвижению именно отечественных товаров на внутреннем рынке, но на рыночных условиях, без ущерба конкуренции и экономике товаропроводящей сети.
"Это не нанесет никакого ущерба общему объему предложения, поскольку мы облегчили импортные поставки. Но чтобы в будущем избежать рисков, нужно идти по этому пути – поддерживать наших производителей, и поверьте – достойных претендентов у нас немало", - добавил министр.