https://ria.ru/20220708/ekonomika-1801177951.html

Мантуров посоветовал сетям закупаться у российских предприятий

Мантуров посоветовал сетям закупаться у российских предприятий - РИА Новости, 08.07.2022

Мантуров посоветовал сетям закупаться у российских предприятий

Торговым сетям необходимо уделить больше внимания продвижению отечественных товаров: поставить в приоритет закупки у российских предприятий, ведь достойных... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T12:35

2022-07-08T12:35

2022-07-08T13:25

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Торговым сетям необходимо уделить больше внимания продвижению отечественных товаров: поставить в приоритет закупки у российских предприятий, ведь достойных претендентов много, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Мантуров также подчеркнул, что ритейлу надо уделить больше внимания продвижению именно отечественных товаров на внутреннем рынке, но на рыночных условиях, без ущерба конкуренции и экономике товаропроводящей сети."Это не нанесет никакого ущерба общему объему предложения, поскольку мы облегчили импортные поставки. Но чтобы в будущем избежать рисков, нужно идти по этому пути – поддерживать наших производителей, и поверьте – достойных претендентов у нас немало", - добавил министр.

https://ria.ru/20200918/opk-1577446145.html

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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский союз промышленников и предпринимателей