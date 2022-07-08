https://ria.ru/20220708/ekonomika-1801143606.html
Курс евро упал до одного доллара
Курс евро упал до одного доллара - РИА Новости, 08.07.2022
Курс евро упал до одного доллара
Евро впервые за почти 20 лет оказался практически равен доллару, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T10:52
2022-07-08T10:52
2022-07-08T13:38
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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европейский центральный банк
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доллар
московская биржа
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Евро впервые за почти 20 лет оказался практически равен доллару, свидетельствуют данные торгов.Так, к 10:44 по мск. курс европейской валюты достиг 1,0081 доллара — впервые с декабря 2002 года. Накануне торги завершились на уровне 1,0159.При этом курс американской валюты к иене опускался до 135,86 (со 135,98 иены). Индекс же доллара (курс к корзине валют шести торговых партнеров США) рос на 0,33 процента, до 107,49 пункта.Давление на евро оказывают опасения из-за продолжающегося энергетического кризиса и ожидания по повышению ставок Европейского центрального банка.На этом фоне рубль растет второй день подряд: в начале сегодняшней сессии доллар торгуется в районе до 61,7 рубля, евро — около 63 рублей.
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экономика, россия, сша, европейский центральный банк, евро, доллар, московская биржа, валюта, динамика курсов валют
10:52 08.07.2022 (обновлено: 13:38 08.07.2022)
Курс евро упал до одного доллара
Курс евро впервые с декабря 2002 года упал ниже 1,01 доллара
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Евро впервые за почти 20 лет оказался практически равен доллару, свидетельствуют
данные торгов.
Так, к 10:44 по мск. курс европейской валюты достиг 1,0081 доллара — впервые с декабря 2002 года. Накануне торги завершились на уровне 1,0159.
При этом курс американской валюты к иене опускался до 135,86 (со 135,98 иены). Индекс же доллара (курс к корзине валют шести торговых партнеров США) рос на 0,33 процента, до 107,49 пункта.
Давление на евро оказывают опасения из-за продолжающегося энергетического кризиса и ожидания по повышению ставок Европейского центрального банка.
На этом фоне рубль растет второй день подряд: в начале сегодняшней сессии доллар торгуется в районе до 61,7 рубля, евро — около 63 рублей.