https://ria.ru/20220708/ekonomika-1801143606.html

Курс евро упал до одного доллара

Курс евро упал до одного доллара - РИА Новости, 08.07.2022

Курс евро упал до одного доллара

Евро впервые за почти 20 лет оказался практически равен доллару, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T10:52

2022-07-08T10:52

2022-07-08T13:38

экономика

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

сша

европейский центральный банк

евро

доллар

московская биржа

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Евро впервые за почти 20 лет оказался практически равен доллару, свидетельствуют данные торгов.Так, к 10:44 по мск. курс европейской валюты достиг 1,0081 доллара — впервые с декабря 2002 года. Накануне торги завершились на уровне 1,0159.При этом курс американской валюты к иене опускался до 135,86 (со 135,98 иены). Индекс же доллара (курс к корзине валют шести торговых партнеров США) рос на 0,33 процента, до 107,49 пункта.Давление на евро оказывают опасения из-за продолжающегося энергетического кризиса и ожидания по повышению ставок Европейского центрального банка.На этом фоне рубль растет второй день подряд: в начале сегодняшней сессии доллар торгуется в районе до 61,7 рубля, евро — около 63 рублей.

https://ria.ru/20220706/kurs-1800558900.html

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экономика, россия, сша, европейский центральный банк, евро, доллар, московская биржа, валюта, динамика курсов валют