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Курс евро упал до одного доллара - РИА Новости, 08.07.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220708/ekonomika-1801143606.html
Курс евро упал до одного доллара
Курс евро упал до одного доллара - РИА Новости, 08.07.2022
Курс евро упал до одного доллара
Евро впервые за почти 20 лет оказался практически равен доллару, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T10:52
2022-07-08T13:38
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
сша
европейский центральный банк
евро
доллар
московская биржа
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Евро впервые за почти 20 лет оказался практически равен доллару, свидетельствуют данные торгов.Так, к 10:44 по мск. курс европейской валюты достиг 1,0081 доллара — впервые с декабря 2002 года. Накануне торги завершились на уровне 1,0159.При этом курс американской валюты к иене опускался до 135,86 (со 135,98 иены). Индекс же доллара (курс к корзине валют шести торговых партнеров США) рос на 0,33 процента, до 107,49 пункта.Давление на евро оказывают опасения из-за продолжающегося энергетического кризиса и ожидания по повышению ставок Европейского центрального банка.На этом фоне рубль растет второй день подряд: в начале сегодняшней сессии доллар торгуется в районе до 61,7 рубля, евро — около 63 рублей.
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экономика, россия, сша, европейский центральный банк, евро, доллар, московская биржа, валюта, динамика курсов валют
10:52 08.07.2022 (обновлено: 13:38 08.07.2022)
 
Курс евро упал до одного доллара

Курс евро впервые с декабря 2002 года упал ниже 1,01 доллара

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Евро впервые за почти 20 лет оказался практически равен доллару, свидетельствуют данные торгов.
Так, к 10:44 по мск. курс европейской валюты достиг 1,0081 доллара — впервые с декабря 2002 года. Накануне торги завершились на уровне 1,0159.
При этом курс американской валюты к иене опускался до 135,86 (со 135,98 иены). Индекс же доллара (курс к корзине валют шести торговых партнеров США) рос на 0,33 процента, до 107,49 пункта.
Давление на евро оказывают опасения из-за продолжающегося энергетического кризиса и ожидания по повышению ставок Европейского центрального банка.
На этом фоне рубль растет второй день подряд: в начале сегодняшней сессии доллар торгуется в районе до 61,7 рубля, евро — около 63 рублей.
Российские рубли и купюра Европейского союза - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 01:16
Финансист оценил курс рубля
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияСШАЕвропейский центральный банкевроДолларМосковская биржаВалютаДинамика курсов валют
 
 
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