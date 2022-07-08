https://ria.ru/20220708/ekonomika-1801132467.html

Курс доллара на Мосбирже вырос до 61,7 рубля

Курс доллара на Мосбирже вырос до 61,7 рубля - РИА Новости, 08.07.2022

Курс доллара на Мосбирже вырос до 61,7 рубля

Рубль в пятницу утром продолжает расти второй день подряд: доллар торгуется около 61,7 рубля, евро - около 63 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T10:12

2022-07-08T10:12

2022-07-08T10:16

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Рубль в пятницу утром продолжает расти второй день подряд: доллар торгуется около 61,7 рубля, евро - около 63 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 26 копеек, до 61,69 рубля, евро - на 57 копеек, до 63,03 рубля.Курс доллара расчетами "завтра" в четверг снизился на 1,4 рубля, до 61,95 рубля, евро - на 1,17 рубля, до 63,6 рубля.

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