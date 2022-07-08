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Курс доллара на Мосбирже вырос до 61,7 рубля
Курс доллара на Мосбирже вырос до 61,7 рубля - РИА Новости, 08.07.2022
Курс доллара на Мосбирже вырос до 61,7 рубля
Рубль в пятницу утром продолжает расти второй день подряд: доллар торгуется около 61,7 рубля, евро - около 63 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T10:12
2022-07-08T10:12
2022-07-08T10:16
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Рубль в пятницу утром продолжает расти второй день подряд: доллар торгуется около 61,7 рубля, евро - около 63 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 26 копеек, до 61,69 рубля, евро - на 57 копеек, до 63,03 рубля.Курс доллара расчетами "завтра" в четверг снизился на 1,4 рубля, до 61,95 рубля, евро - на 1,17 рубля, до 63,6 рубля.
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10:12 08.07.2022 (обновлено: 10:16 08.07.2022)
Курс доллара на Мосбирже вырос до 61,7 рубля
Курс доллара на Мосбирже утром в пятницу вырос до 61,7 рубля, евро — до 63